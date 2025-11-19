Krypto vor dem Bärenmarkt? Cathie Wood hinter ARK Invest wettet dagegen!

Das Wichtigste in Kürze

ARK Invest baut seine Krypto-Exposure während der laufenden Korrektur ehrgeizig aus und investiert zweistellige Millionenbeträge in Coinbase, Circle und Bullish.

Trotz marktweiter Panik sendet der Vermögensverwalter damit ein deutliches Signal langfristigen Optimismus.

Parallel zeigen einzelne Altcoins wie Zcash und Starknet bemerkenswerte Outperformance und heben sich klar vom Gesamtmarkt ab.

ARK Invest nutzt die marktweise Korrektur zur gezielten Reakkumulation

Während Bitcoin und Krypto ins Bodenlose fallen und Anleger teilweise massive Panik aufweisen, nutzen einige Akteure die aktuelle Marktphase zur gezielten Akkumulation.

In dem Sinne hat der Vermögensverwalter Ark Invest gestern seine Bestände an Krypto-orientierten Anlagen erneut deutlich erhöht:

Laut der aktuellen Handelseinreichung des Unternehmens kauften der ARK Innovation ETF und der ARK Fintech Innovation ETF zusammen Coinbase-Aktien im Wert von drei Millionen US-Dollar sowie Circle-Anteile im Umfang von 3,1 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus erwarb der ARK Fintech Innovation ETF weitere 1,1 Millionen US-Dollar an Bullish-Anteilen (Exchange und Bitcoin-Treasury mit dem Ticker BLSH) – eine Aktivität, die sich in eine Serie aggressiver Zukäufe einreiht:

Bereits am Montag hatte Ark Invest seine Exposure gegenüber Bullish um 10,2 Millionen US-Dollar ausgeweitet.

In der Vorwoche kamen weitere Käufe hinzu, darunter 7,28 Millionen US-Dollar in Bullish, rund 15,6 Millionen US-Dollar in den Stablecoin-Emittenten Circle sowie 8,86 Millionen US-Dollar in den Bitcoin-Miner bzw. Ethereum-Treasury-Holder BitMine.

Bemerkenswert ist das Timing dieser Investitionen, da sich die gesamte Branche gerade in einer deutlichen Korrekturphase befindet:

Die Coinbase-Aktie (COIN) ist in den vergangenen drei Monaten um etwa 16 Prozent gefallen, das erst 2025 eingeführte Pendant von Circle (CRCL) liegt fast 50 Prozent im Minus und Bullish verlor rund 42 Prozent an Wert.

Während viele Marktteilnehmer Risiko reduzieren, signalisiert Ark Invest mit seiner antizyklischen Strategie klaren langfristigen Optimismus gegenüber der Krypto-Industrie.

Fakt ist, dass Cathie Wood bereits in der Vergangenheit Korrekturen am Markt genutzt hat, um nachzukaufen. Einigen Händlern geben die wiederholten ARK-Zukäufe nun neuen Optimismus! Lies hier unsere Bitcoin-Prognose!

Diese Altcoins performen gerade besser als der Gesamtmarkt

Trotz der harten Korrektur in den letzten Wochen konnten einige Altcoins dennoch gut performen. Im Folgenden schauen wir auf aktuelle Top-Performen sowie Presales, die zwar hohes Risiko, aber potenziell auch massive Renditen versprechen:

Zcash: Die Kursrallye will einfach kein Ende finden!

Während Bitcoin lediglich pseudonym ist und sämtliche Transaktionen, also Beträge, Absender- und Empfängeradressen, öffentlich auf der Blockchain sichtbar sind, widmen sich Projekte wie Dash und Zcash dem Thema Datenschutz.

Daten von CoinMarketCap zeigen, dass die „OG-Kryptowährungen“ zuletzt erstaunliche Kursentwicklungen hinlegten, wobei Zcash seinen Lauf Ende September bei 52 US-Dollar startete und innerhalb von 6 Wochen auf derzeit 623 USD stieg, und das trotz der harten Marktbedingungen!

Auch Dash startete Ende September eine Erholungsrallye bei 20 USD und notiert gerade bei 77 US-Dollar, nachdem der Altcoin vor zwei Wochen noch bei 121 US-Dollar stand. Hier kannst du über über besten Wallets ohne Verifzierung lesen!

Starknet: Ein neues Projekt steigt zum Top-Performer der Woche auf

Starknet ist ein Layer-2-Netzwerk für Ethereum, das Zero-Knowledge-Rollups nutzt. Es erhöht die Skalierbarkeit, senkt Gebühren und ermöglicht die Ausführung komplexer dApps. Durch Off-Chain-Berechnung und On-Chain-Sicherheit kombiniert Starknet äußerst hohe Latenz, gepaart mit der Sicherheit von Ethereum. Der Coin konnte in den letzten 30 Tagen um 91 Prozent zulegen und notiert gerade bei 0,245 US-Dollar. Laut CMC-Daten liegt STRK auf Platz 62 der größten Kryptowährungen.

