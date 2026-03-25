Kryptografische Mauer durchbrochen: Irische Behörden beschlagnahmen 500 „unzugängliche“ Bitcoin

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Zehn Jahre lang galt das Krypto-Vermögen des irischen Drogendealers Clifton Collins als digitales Grab. Da die privaten Schlüssel angeblich vernichtet worden waren, gingen Experten und On-Chain-Analysten davon aus, dass die 500 Bitcoin (BTC) für immer verloren und dem Umlauf entzogen seien. Diese Annahme endete am Dienstag, dem 24. März 2026, als das irische Criminal Assets Bureau (CAB) erfolgreich BTC im Wert von rund 35 Millionen US-Dollar aus einer dieser „toten“ Wallets transferierte. Die Coins wurden direkt zu Coinbase Prime gesendet, was auf eine staatlich kontrollierte Liquidation hindeutet und beweist, dass vermeintlich verlorene Schlüssel für spezialisierte Behörden kein dauerhaftes Hindernis mehr darstellen.

Die Überwindung der unknackbaren Verschlüsselung

Die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks basiert auf der SHA-256-Hash-Funktion, die mathematisch nach wie vor als unknackbar gilt. Dennoch gelang es dem CAB in Zusammenarbeit mit dem Cybercrime-Zentrum von Europol, Zugriff auf die Wallet zu erhalten. Experten vermuten, dass die Ermittler nicht die Kryptografie von Bitcoin selbst angegriffen haben, sondern die menschliche Peripherie. Oft hinterlassen Nutzer digitale Fußabdrücke, wie verschlüsselte Wallet-Dateien auf beschlagnahmten Computern oder Fragmente von Seed-Phrasen in Cloud-Backups. Mit massiver Rechenleistung und forensischen Methoden lassen sich Passwörter für solche lokalen Dateien oft durch Brute-Force-Angriffe knacken, selbst wenn der Besitzer behauptet, die physischen Zugangsdaten seien vernichtet.

🚨🚨🚨 500 BTC of the 6,000 BTC belonging to drug dealer Clifton Collins moved after 10 years and sent to Coinbase Exchange. The keys were stored on a fishing rod in a rental home, that were sent later to a landfill in 2017 after his arrest. Guess the keys were never lost ;)… pic.twitter.com/zEHNoS62oD — Sani | TimechainIndex.com (@SaniExp) March 24, 2026

Das Rätsel um den Angelrutenschutz und den Müllberg

Die Geschichte von Clifton Collins, einem ehemaligen Imker und Cannabiszüchter, klang jahrelang wie ein tragikomisches Lehrstück über Sicherheit. Collins hatte seine privaten Schlüssel auf ein Papier gedruckt und dieses in der Kappe eines Angelruten-Etuis versteckt. Während er eine fünfjährige Haftstrafe verbüßte, ließ sein Vermieter das Haus räumen, und das Etui landete laut Collins auf einer Mülldeponie in der Grafschaft Galway. Die nun erfolgte Bewegung von 500 BTC wirft jedoch ein neues Licht auf diese Erzählung: Entweder war die Geschichte vom verlorenen Angelruten-Etui eine gezielte Falschinformation, oder die Polizei konnte ein Backup sicherstellen, von dem Collins glaubte, es sei sicher gelöscht oder unauffindbar.

Ein neues Zeitalter der staatlichen Blockchain-Forensik

Dieser Fall markiert eine Zäsur für die Privatsphäre im Krypto-Raum und die Schlagkraft staatlicher Organe. Er signalisiert, dass die Ära, in der Kriminelle sich hinter technischer Komplexität verstecken konnten, vorbei ist. Behörden wie das CAB verfügen heute über forensische Werkzeuge, die weit über das hinausgehen, was vor einem Jahrzehnt möglich war. Während die Rückführung von kriminell erlangten Geldern in den Staatshaushalt als Erfolg der Justiz gewertet wird, wächst unter Datenschützern die Sorge, dass diese Entschlüsselungskapazitäten künftig auch gegen legale, private Wallets eingesetzt werden könnten. Beobachter richten ihren Blick nun auf die verbleibenden elf Wallets von Collins, die weitere 5.500 BTC enthalten; sollten auch diese bewegt werden, wäre der Mythos der „unwiederbringlich verlorenen Schlüssel“ endgültig widerlegt.