Block 941.880: Bitcoin-Blockchain spaltet sich kurzzeitig auf

Das Wichtigste in Kürze

Auf Höhe von Block 941.880 entstanden kurzfristig zwei konkurrierende Chains, nachdem mehrere Mining-Pools nahezu zeitgleich gültige Blöcke fanden.

Am Ende setzte sich Foundry USA durch.

Die konkurrierenden Blöcke von AntPool und ViaBTC wurden verworfen und ihre Transaktionen später erneut verarbeitet.

Laut Beobachtern war das kein Angriff, sondern ein seltenes, aber protokollkonformes Ereignis im Proof-of-Work-System von Bitcoin.

Im Bitcoin-Netzwerk kam es am 23. März auf Höhe von Block 941.880 zu einem seltenen Zwei-Block-Reorg. Foundry setzte sich gegen AntPool und ViaBTC durch – betroffen waren aber weder Nutzer-Gelder noch die Funktionsfähigkeit des Netzwerks.

Kein Angriff, sondern ein seltener Normalfall

Kurz sah es chaotisch aus, technisch war der Vorfall aber unspektakulärer, als es klingt. So spaltete sich das Netzwerk am 23. März bei Block 941.880 vorübergehend in zwei Äste. AntPool und ViaBTC bauten zunächst an einem Strang weiter, während Foundry einen konkurrierenden Zweig verlängerte und sich am Ende mit der längeren Chain durchsetzte. Die unterlegenen Blöcke wurden „orphaned“, also aus der maßgeblichen Historie entfernt. Die darin enthaltenen Transaktionen gingen laut den Berichten nicht verloren, sondern wanderten zurück in den Mempool.

We just had a rare-ish two block fork/reorg between Foundry and AntPool+ViaBTC. Foundry mined six blocks in a row.https://t.co/qpj7eLlh0U pic.twitter.com/Jd5m1LX036 — b10c (@0xB10C) March 23, 2026

Der Vorfall fällt in eine heikle Phase für Miner

Auffällig ist der Zeitpunkt. CoinWarz weist für Bitcoin aktuell eine Difficulty von 133,79 T aus; auf Sieben-Tage-Sicht entspricht das einem Rückgang von 7,76 Prozent. Gleichzeitig liegt die globale Hashrate laut CoinWarz bei rund 1,05 ZH/s. Der Spot-Hashprice beträgt laut Hashrate Index derzeit nur 32,36 US-Dollar pro PH/s und Tag. Das heißt: Die Branche steht weiter unter Druck, auch wenn der Bitcoin-Kurs heute laut CoinGecko wieder bei rund 71.500 US-Dollarnotiert.

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