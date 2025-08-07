[LIVE] Dogecoin Prognose: DOGE steigt um 6,53 Prozent in 24 Stunden – Maxi Doge (MAXI) Presale im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

21Shares dringt weiter in den Memecoin-Sektor ein und startet in Europa einen neuen, physisch hinterlegten Dogecoin ETP, durch welchen Anleger erstmals regulierten Zugang zu DOGE über traditionelle Börsen erhalten.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert Dogecoin bei rund 0,21 US-Dollar, was einem Anstieg von 6,53 Prozent in 24 Stunden und einem Rückgang von 3,51 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Dogecoin wird zum Finanzprodukt: 21Shares lanciert ersten DOGE-ETP

Dogecoin, ein Memecoin mit Tradition, geht den nächsten Schritt in Richtung Mainstream: Mit dem neuen, physisch hinterlegten Dogecoin ETP von 21Shares erhalten Anleger erstmals regulierten Zugang zu DOGE über traditionelle Börsen.

In Partnerschaft mit der Dogecoin Foundation fließt ein Teil der Gebühren direkt ins DOGE-Ökosystem. Der Memecoin überzeugt durch geringe Transaktionskosten, starke Community und wachsender Relevanz im Zahlungsverkehr – etwa durch Tesla, Newegg und anderen Akteuren.

Die Integration in X könnte weitere Impulse geben. Kurz gesagt: Dogecoin scheint über seinen Memecoin-Status hinauszuwachsen und ist zu einem Bestandteil vieler moderner Portfolios herangereift.

Der Dogecoin-Chart im Überblick

Im Zuge der jüngsten Erholung am Kryptomarkt konnte Dogecoin den dynamischen Widerstand (weiß gestrichelt) zuverlässig halten und über die wichtige Zielzone bei 0,20 US-Dollar (grün) stoßen.

Nun gilt es, den lokalen Widerstand bei 0,22 US-Dollar zu brechen, zu bestätigen und eine Struktur höherer Hochs und Tiefs zu bilden – im besten Fall über den 21-Tage-SMA bei 0,227 USD (türkis). Erst dann ist der DOGE-Kurs auf 4-Stunden-Chart wieder bullisch.

Die wichtigste mittelfristige Widerstandzone liegt bei 0,26 US-Dollar, wohingegen 0,20 USD den wichtigsten Support darstellt. Hier fallen sowohl die historische (grün) als auch die dynamische Unterstützung (weiß) aufeinander.

