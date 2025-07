Dogecoin Kurzfrist-Prognose: Steht eine 3×-Rally bevor?

Das Wichtigste in Kürze

DOGE hat wichtige Widerstände bei $0,20–$0,21 durchbrochen – jetzt Unterstützung.

Der Ausbruch aus dem absteigenden Dreieck kam mit Volumen und Stärke.

Klassische Verkäuferfallen bei $0,17–$0,18 schüttelten schwache Hände ab.

Chartstruktur hat sich deutlich verbessert – bullisches Momentum auf höheren Zeitrahmen.

Dieses $DOGE-Setup könnte 3× bringen: Fokus auf das Allzeithoch

Dogecoins monatliche Struktur hat sich gerade deutlich verbessert. Nach Wochen seitlicher Bewegung haben wir endlich Klarheit bekommen. Die unteren Dochte um $0,17–$0,18 waren klassische Verkäuferfallen – der Preis tauchte ab, schüttelte schwache Hände ab und sprang dann stark zurück. Jetzt liegt er bequem über $0,20–$0,21, eine Zone, die nun als frische Unterstützung fungiert.

Das ist eine große Veränderung. Auf höheren Zeitrahmen bedeutet das, dass sich das Momentum zugunsten der Bullen dreht.

This $DOGE Setup Could 3x : DOGECOIN Is Eyeing Its All-Time High Again Entry: $0.21150

SL: $0.14744

Targets: $0.48434 / $0.73995 (ATH) Why I like it:

✅ Monthly structure flipped bullish

✅ Clean liquidity grab + OB reaction

✅ Holding key demand zone

✅ Targeting untapped… pic.twitter.com/rAF2q5qz0G — Crypto Patel (@CryptoPatel) July 17, 2025

Das ist eine massive 3×-Chance beim Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn der Swing aufgeht. So eine saubere Marktstruktur sieht man nicht oft. Aus meiner Perspektive ist das eines der besten Setups auf dem Markt derzeit. Der monatliche Flip ist entscheidend. Er signalisiert, dass etwas Größeres im Entstehen ist – und frühe Einstiege könnten die Welle erwischen.

Dogecoin bricht aus: Bullisches Setup bestätigt

Dogecoin zeigt derzeit ernsthafte Stärke. Es hat gerade ein absteigendes Dreieck auf dem Tageschart nach oben durchbrochen – ein Muster, das normalerweise das Ende eines Abwärtstrends signalisiert. Und dieser Ausbruch? Der war nicht schwach. DOGE schoss direkt durch den Schlüsselwiderstand bei $0,20, ein Niveau, das den Kurs wochenlang gedeckelt hatte.

#DOGE Dogecoin is breaking above the descending triangle pattern on the daily timeframe🔥 The price has cleared the $0.20 resistance level, showing strong bullish momentum📈 Expect continuation toward targets at $0.26, $0.31, and $0.39🎯 pic.twitter.com/srD8iqufLa — Jonathan Carter (@JohncyCrypto) July 17, 2025

Jetzt, da $0,20 in Unterstützung umgewandelt wurde, sieht dieser Ausbruch gültig aus. Das Volumen steigt. Das Momentum baut sich auf. Und die Kursziele? Sie sehen $0,26, dann $0,31 – und möglicherweise $0,39, wenn die Bewegung anhält.

Aus Sicht der Preisbewegung ist das eine lehrbuchmäßige Bewegung. Sauberer Ausbruch. Definierte Levels. Echte Nachfrage.

Kurzfristige Trader sollten auf Retests um $0,20 achten. Das ist die „Bounce-Zone“. Solange DOGE darüber bleibt, haben die Bullen die Oberhand.Meiner Meinung nach? Das ist kein Rauschen. Es ist strukturgetriebene Preisbewegung. Und es könnte den Beginn der nächsten Dogecoin-Etappe markieren. Für Trader, die nach Kryptowährungen mit klaren technischen Setups suchen, stellt dieser Ausbruch eine lehrbuchmäßige Gelegenheit dar.

Was das für Sie bedeutet

Sie müssen nicht raten. Das Trading in Krypto ist in vielen Fällen sogar sehr simpel. Hier ist der Fahrplan:

Überwachen Sie die Range – Dogecoin liegt zwischen $0,21 und $0,26. Behalten Sie das Volumen am Widerstand im Auge.

Verwenden Sie sinnvolles Risiko – Der SL bei $0,147 begrenzt Ihren Verlust.

Beobachten Sie Order-Flows – Große Blöcke oder Wale in der Nähe von $0,26 oder $0,31 könnten den Trend beeinflussen.

Skalieren Sie in die Kursziele hinein – Teilgewinne bei $0,48 realisieren, etwas für den Lauf zum Allzeithoch bei $0,74 zurücklassen, falls die Rally anhält.

Hier geht es nicht ums Zocken. Es geht um strukturierte Positionierung basierend auf Chartverhalten. Neu mit Wallets oder auf der Suche nach Alternativen? Werfen Sie einen Blick auf diesen Krypto-Wallet-Vergleich, um Ihr DOGE beim Handeln des Ausbruchs sicher aufzubewahren.

Meine Einschätzung: Geduld trifft Gelegenheit

Dogecoin befindet sich in einer günstigen Lage. Es hat einen chaotischen Abwärtstrend bereinigt und Widerstand in Unterstützung verwandelt. Das ist klassische technische Basisarbeit für eine Rally. Aber Märkte verlaufen nicht linear. Es wird wahrscheinlich etwas Auf und Ab geben. Das ist normal. Das Volumen bestätigt die Bewegung. Kein Signal ist narrensicher.

DOGE Coin Target: $5 No matter what anyone says, the journey to $5 has begun.

I’ve shared the bottom with you many times. $DOGE #DOGE pic.twitter.com/j4r7JXxWZd — Hailey LUNC ✳️ (@TheMoonHailey) July 17, 2025

Für mich ergibt ein Trade nahe $0,21 mit engem Risiko und klaren Zielen Sinn. Sie handeln ein diszipliniertes Setup mit definiertem Risiko und gutem Aufwärtspotenzial. Wenn $0,26 oder $0,31 durchbrochen werden, werden größere Ziele freigeschaltet. Für alle, die einsteigen oder aufstocken – selbst bei frühen Krypto-Projekten oder Vorverkaufsphasen – bleiben Disziplin und klare Ausstiege entscheidend.

Dogecoins Chart zeigt derzeit vielversprechendes Potenzial. Es ist kein Hype – es ist musterbasierte Chance mit sinnvollem Risiko und Aufwärtspotenzial.

Agieren Sie smart in dieser bullischen Phase. Positionieren Sie sich klar. Beobachten Sie das Volumen. Halten Sie Ihren Stopp. Bleiben Sie bereit, sich anzupassen, falls sich das Chartbild verändert. Das könnte das Setup des Jahres für DOGE sein.

Solches Momentum sieht man nicht jede Woche. Der Ausbruch aus dem absteigenden Dreieck war nicht schwach – er hatte Volumen, Überzeugung und Konsequenz. Das unterscheidet echte Bewegungen von Fehlausbrüchen. Dogecoins Rückeroberung der $0,20-Marke kippt die Stimmung ins Bullische. Mit gestapelten Zielen nach oben könnte dies DOGEs explosivstes Setup im Jahr 2025 sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.