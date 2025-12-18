[LIVE] Ethereum: Chartanalyse, ETFs und News im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Parallel dazu verdichten sich die fundamentalen Signale zugunsten der führenden Smart-Contract-Plattform.

Der ETH-Supply auf zentralen Börsen ist auf den niedrigsten Stand seit 2016 gefallen, was den unmittelbaren Verkaufsdruck reduziert.

Gleichzeitig bauen institutionelle Akteure ihre Bestände weiter aus, während Staking und Layer-2-Ökosysteme zusätzliche Liquidität binden.

Der Ethereum-Chart im Überblick: Diese Zielzonen sind relevant!

Nachdem Bitcoin gestern Abend einen steilen Anstieg über 90.000 US-Dollar verzeichnete, setzte heute Morgen ein weiterer marktweiter Abverkauf ein, der Bitcoin zurück auf 85.300 USD drückte und auch den Ethereum-Kurs um knapp 5 Prozent einbrechen ließ.

Allerdings konnte sich der Markt in der letzten Stunde schon wieder erholen, weshalb Ethereum gerade bei 2.950 US-Dollar notiert, was dennoch einem Rückgang von 0,35 Prozent in 24 Stunden und 6,75 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Damit lanciert der Preis wieder oberhalb des wichtigen Widerstands bei 2.850 USD (orange), was kurstechnische Stabilisierung andeutet – sofern Ethereum jenes Niveau bestätigen und nachhaltig überschreiten kann.

Laut der Liquidations Heatmap von Coinglass wurde die kurzfristige Liquidität bei 2.880 sowie 2.940 US-Dollar bereits abgefischt, was den jüngsten Kursanstieg beschleunigte und zu Short-Liquidierungen im Wert von über 70 Millionen USD führte.

Diese Entwicklung unterstreicht die Fragilität des Marktes und steht im Einklang mit der anhaltenden Zockerlaune vieler Investoren: Bereits heute Morgen kam es im Zuge der enormen Volatilität am Kryptomarkt zu Margin Calls über 500 Millionen USD:

Innerhalb von zwei Stunden wurden Short-Händler um rund 120 Millionen US-Dollar erleichtert, während überhebelte Bullen im Zuge des anschließenden Kursverfalls Verluste in Höhe von 300 Millionen US-Dollar hinnehmen mussten. So kannst du Ethereum kaufen!

ETH-Supply auf Handelsbörsen sinkt auf den tiefsten Stand seit 2016!

Parallel zur zähen Kursentwicklung erlebt Ethereum gerade eine der stärksten Angebotsverknappungen seiner Geschichte. Laut Daten von CryptoQuant ist etwa das „Ethereum Exchange Supply Ratio“ auf 0,137 gefallen – ein Niveau, das zuletzt 2016 erreicht wurde.

In früheren Marktzyklen gingen vergleichbare Rückgänge häufig größeren Kursanstiegen voraus, da ein geringeres Angebot auf Börsen den unmittelbaren Verkaufsdruck verringert und wachsende Überzeugung langfristiger Investoren signalisiert.

Neben dem sinkenden Angebot ist aber auch die institutionelle Nachfrage wieder gestiegen. Laut Coingecko-Daten halten inzwischen 27 börsennotierte Unternehmen und „staatsnahe Akteure“ zusammen rund 5,96 Millionen ETH im Wert von etwa 17,7 Milliarden US-Dollar.

Dies entspricht rund 5 Prozent des ETH-Gesamtangebots. Besonders auffällig ist dabei BitMine Immersion, das allein in den vergangenen 30 Tagen über 400.000 ETH akkumuliert hat.

Weiter unterstützt wird die Angebotsverknappung durch im Staking eingebundene Ether (etwa 37 Millionen Coins) und Layer-2-Ökosysteme.

Die Kombination aus schrumpfendem Verkaufsangebot und wachsender struktureller Nachfrage deutet auf ein zunehmend illiquides Marktumfeld hin – ein Szenario, das historisch oft stärkere Aufwärtsbewegungen begünstigt hat. Lies hier unsere Ethereum-Prognose!

