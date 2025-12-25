[LIVE] Ethereum: Chartanalyse, News und DAT-Firmen im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum notiert knapp über dem wichtigen Support bei 2.900 US-Dollar, bleibt jedoch unter dem 21-Tage-EMA und zeigt somit kurzfristig ein neutrales Chartbild.

Ein Bruch unter 2.900 USD könnte in kombination mit Liquidationen bei 2.880 und 2.850 USD neues Abwärtspotenzial freisetzen, während ein Anstieg über 3.000 USD Raum für weitere Anstiege ebnet.

Parallel verdeutlichen die gegensätzlichen Strategien von ETHzilla und BitMine, dass wahrscheinlich nicht jede Ethereum-Treasury langfristig erfolgreich sein wird.

Der Ethereum-Chart im Überblick: Diese Zonen sind für den ETH-Kurs von zentraler Bedeutung

Während Bitcoin an der 88.000-USD-Marke kratzt, notiert der Kurs der führenden Smart-Contract-Plattform Ethereum aktuell bei 2.925 USD, was einem Rückgang von 0,3 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von 1,9 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Damit befindet sich Ethereum zwar weiterhin oberhalb des wichtigen 2.900-USD-Widerstands (orange), aber trotzdem unter dem 21-Tage-EMA bei 3.050 US-Dollar (türkis).

Für mich sieht der Chart kurzfristig weder bullisch noch bärisch aus: Sollte es den Bullen nun gelingen, den Kurs über 3.000 USD zu heben und anschließend den 21-Tage-EMA positiv zu bestätigen, sehe ich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 3.250 USD.

Demgegenüber steigt die Wahrscheinlich weiterer Abverkäufe, wenn Ethereum den 2.900-USD-Support nicht verteidigen kann. Ein solches Szenario deutet auch die Liquidations Heatmap von Coinglass an:

On-Chain-Daten zeigen, dass es bei 2.880 sowie 2.850 US-Dollar zu erhöhter Volatilität kommen könnte, da dort gehebelte Handelspositionen im Wert von jeweils 20 Millionen US-Dollar liquidiert werden.

Im Interesse der Market-Maker wäre es also durchaus möglich, dass ETH noch einmal jenes Niveau anläuft, ehe die nächste Gegenbewegung einsetzt. So kannst auch du Ethereum kaufen!

Während BitMine seine Bestände weiter aufstockt, sind die ersten Treasury-Firmen bereits zur Liquidierung ihrer Vermögenswerte

Unterdessen zeichnen die jüngsten Entwicklungen rund um ETHzilla und BitMine ein aufschlussreiches Bild über die Spannbreite sogenannter Digital-Asset-Treasury-Strategien im Ethereum-Kosmos:

Während ETHzilla neulich gezwungen war, Ethereum im Wert von rund 74,5 Millionen US-Dollar zu liquidieren, um Verpflichtungen aus Wandelanleihen zu bedienen und die eigene Bilanz zu stabilisieren, verfolgt BitMine weiterhin einen entgegengesetzten Ansatz:

Das Unternehmen baut seinen Ethereum-Bestand trotz hoher Volatilität konsequent aus und hält inzwischen über 4,06 Millionen ETH im Gegenwert von rund 12 Milliarden US-Dollar.

Allein innerhalb der letzten Woche hatte BMNR knapp 100.000 ETH zugekauft, gestützt von erheblichen Bargeldreserven, 193 Bitcoin sowie Beteiligungen an profitablen operativen Geschäften.

Ein direkter Vergleich beider DAT-Modelle zeigt gravierende Unterschiede: ETHzilla priorisiert aktuell Zahlungsfähigkeit und den Abbau von Schulden, wobei sie primär auf ETH als Liquiditätsquelle zurückgreifen.

BitMine hingegen agiert aus einer Position finanzieller Stärke heraus, gestützt durch hohes Eigenkapital, substanzielle Bargeld-Reserven und eine klare langfristige Strategie, die auf Akkumulation, Staking und die führende Rolle Ethereums im Finanzsystem der Zukunft setzt.

Damit zeigt sich bereits heute, dass nicht jede DAT-Firma, die im Zuge des Krypto-Hypes eine Krypto-basierte Treasury aufgebaut hat, langfristig erfolgreich sein wird.

Unternehmen mit hoher Verschuldung und begrenztem finanziellen Spielraum dürften auch künftig zu teils massiven Liquidierungen gezwungen sein, was unter anderem sogar spürbare Auswirkungen auf den ETH-Kurs haben kann. Lies hier unsere Ethereum-Prognose!

Lies in unserem Live-Ticker mehr über Ethereum: