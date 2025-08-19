[LIVE] Ethereum Prognose: Ether fällt nach Abverkauf der letzten Rallye zurück auf 4.200 US-Dollar. Mehr im Live-Ticker!

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum-ETFs sammelten seit ihrem Start 12,4 Milliarden US-Dollar ein und verzeichneten zuletzt Rekordzuflüsse über 3,7 Milliarden US-Dollar in acht Tagen.

Parallel korrigierte der Ethereum-Kurs um knapp 12 Prozent, bleibt mittelfristig aber von institutioneller Nachfrage gestützt.

Ethereum-ETFs: Folgt die nächste Welle an Outflows?

Ethereum-ETFs bieten sowohl Privatanlegern als auch Institutionen den einfachen und regulierten Zugang zu Ethereum und konnten seit ihrer Einführung stolze 12,4 Milliarden US-Dollar an Nettokapital akquirieren.

Während die Finanzprodukte Anfang August Kapitalabflüsse über 600 Millionen USD verzeichneten, folgten in den nächsten acht Handelstagen Inflows über satte 3,7 Milliarden USD.

Allein am Montag (11.08.) akquirierten die neun gelisteten Ethereum-ETFs sagenhafte 1,018 US-Dollar, wobei 639 Millionen USD auf BlackRock und 276 Millionen USD auf Fidelity entfielen.

In den drei darauffolgenden Tagen kam es immerhin zu Kapitalzuflüssen über 523, 729 und 639 Millionen USD.

Obwohl die ETH-Finanzprodukte im Sommer 2024 eingeführt wurden, machen die oben genannten vier Handelstagen rund 30 Prozent der gesamten Zuflüsse in die ETFs aus – eine sagenhafte Dynamik!

Allerdings kam es in den letzten zwei Handelstagen wieder zu Kapitalabflüssen, wobei der erste mit 59 Mio. USD verhalten und der zweite recht stark (196 Mio. USD) ausfiel.

Der Ethereum-Chart im Überblick

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert die führende Smart-Contract-Plattform bei rund 4.280 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,05 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von 0,19 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Damit ist der Kurs wieder knapp 12 Prozent von seinem Altzeithoch vom November 2021 entfernt. Der 4H-Chart zeigt, dass Ethereum nicht durch den letzten kritischen ATH-Widerstand bei 4.750 USD (rot) steigen konnte und in dem Zuge sogar unter den Support bei 4.350 USD (weiß) gestürzt ist.

Nun fungiert der 21-Tage-EMA (lila) als dynamische Unterstützung, wobei ein Durchbruch potenzielle Rücksetzer auf bis zu 4.000 US-Dollar (grün) bedeuten.

Fakt ist jedoch, dass Ethereum nun bereits knapp 12 Prozent korrigiert ist und die Zeichen einer potenziellen Zinssenkung ab Oktober laut Polymarket auf Grün stehen.

Auch wenn das Potenzial weiterer Korrekturen kurstechnisch definitiv vorhanden ist, bleibt das mittelfristige Bild positiv:

Die Wall Street liebt Ethereum und sowohl die Trasury-Käufe börsennotierter Unternehmen als auch Rekordzuflüsse in Ether-ETFs spiegeln diesen Trend wieder!

