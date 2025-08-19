Bitcoin, Ethereum und XRP im Fokus: 500 Mio. USD liquidiert – Trader-Stimmung im Check

Das Wichtigste in Kürze

Der Kryptomarkt erlebte einen starken Rückschlag mit massiven Liquidationen.

Bitcoin, Ethereum und XRP kämpfen um entscheidende Unterstützungen.

Trader zeigen sich verunsichert, doch die Charts liefern gemischte Signale.

Die Krypto-Märkte stehen erneut im Rampenlicht. Nach einer beeindruckenden Rallye kommt die plötzliche Ernüchterung. Mehr als 500 Millionen Dollar an Long-Positionen wurden innerhalb von 24 Stunden ausgelöscht. Trader fragen sich nun: Handelt es sich um eine gesunde Korrektur oder kündigt sich ein tieferer Trendwechsel an? Der folgende Artikel beleuchtet die aktuellen Entwicklungen rund um Bitcoin, Ethereum und XRP und erklärt, welche Signale die Charts senden.

Krypto-Markt unter Druck: Liquidationen erschüttern die Szene

Innerhalb von nur 24 Stunden wurden mehr als 500 Millionen Dollar an Long-Positionen im Kryptomarkt liquidiert. Besonders hart traf es Bitcoin, Ethereum und XRP, die jeweils starke Rückgänge erlebten. Der Verkaufsdruck entstand durch eine Kombination aus Gewinnmitnahmen, unsicherer Makrolage und überhöhter Hebelwirkung. Vor allem Trader mit hohen Long-Positionen litten unter den abrupten Bewegungen.

Die Charts färbten sich tiefrot, und zahlreiche Anleger verloren beträchtliche Summen. Bitcoin fiel zeitweise unter 115.000 Dollar, Ethereum sackte auf rund 4.300 Dollar ab und XRP brach unter die wichtige Marke von 3 Dollar. Marktbeobachter sehen darin eine typische Reaktion nach einer Überhitzung. Die entscheidende Frage bleibt: Handelt es sich um eine kurze Pause oder den Beginn einer längerfristigen Korrektur?

💥 Crypto Liquidation Data (24H) – 18 Aug 2025🪙 📊 Short vs Long Rates 1️⃣Bybit: 10.69% short | 89.31% long

2️⃣Binance: 20.10% short | 79.90% long

3️⃣Gate: 16.14% short | 83.86% long

4️⃣OKX: 21.31% short | 78.69% long

5️⃣HTX: 21.65% short | 78.35% long

6️⃣Hyperliquid: 29.02% short |… pic.twitter.com/OoctBLzrVX — Token Headline (@TokenHeadline) August 18, 2025

Bitcoin kämpft um wichtige Unterstützungen

Bitcoin eröffnete den Handelstag bei über 117.000 Dollar, fiel dann jedoch auf ein Tagestief von 114.706 Dollar. Aktuell pendelt der Kurs knapp über 116.000 Dollar. Trotz des Rückgangs zeigt sich, dass institutionelle Unterstützung vorhanden bleibt, auch wenn die Indikatoren erste Warnsignale aussenden. Das Sentiment in Prognosemärkten bleibt bullish, doch der Optimismus hat deutlich nachgelassen.

Technische Indikatoren wie der RSI bei 47 oder der ADX bei 21 deuten auf eine neutrale bis schwache Trendlage hin. Trader beobachten daher genau die Zone zwischen 116.000 und 120.000 Dollar. Hier könnten sich kurzfristige Chancen für Range-Trading ergeben. Die EMAs signalisieren noch eine bullishe Struktur, doch das Momentum scheint abzunehmen. Für Anleger bedeutet das erhöhte Vorsicht bei gehebelten Positionen.

Lies auch: BTC Prognose 2025 bis 2030: Wird der Preis steigen?

Ethereum zeigt trotz Rücksetzer Stärke

Ethereum verlor am Tag rund 3,3 Prozent und fiel von 4.475 Dollar auf etwa 4.327 Dollar. Trotz dieses Rückschlags bleibt die Chartstruktur stabil. Der RSI liegt bei 61 und signalisiert weiterhin Kaufinteresse. Trader werten dies als Zeichen, dass der Trend trotz der Korrektur intakt bleibt.

Die EMAs bieten einen klaren Puffer, da der Abstand zwischen dem 50- und dem 200-Tage-Durchschnitt groß ist. Viele Anleger betrachten den Rücksetzer deshalb als gesunde Pause innerhalb eines anhaltenden Aufwärtstrends. Widerstände liegen nun bei 4.775 und 5.000 Dollar, während die Unterstützungen bei 4.163 und 3.800 Dollar beobachtet werden. Trader sehen hier Chancen für erneute Aufwärtsbewegungen.

Lies auch: Ethereum Prognose 2025-2030: Wird der ETH Kurs steigen? Analyse & Tipps

XRP bricht psychologisch wichtige Marken

XRP eröffnete bei rund 3,08 Dollar, fiel jedoch deutlich unter die Marke von 3 Dollar. Zwar erholte sich der Kurs leicht, doch der Bruch dieser Grenze ist ein Signal für kurzfristige Schwäche. Trader auf Prognosemärkten sind gespalten: Ein Teil erwartet einen Sprung Richtung 4 Dollar, während andere einen weiteren Rückgang vorhersagen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg wird aktuell nur noch bei 56 Prozent gesehen.

Auch die Indikatoren spiegeln die Unsicherheit wider. Der RSI liegt bei 47 und deutet auf eine leichte Baisse hin, während der ADX Indicator mit 24 keinen klaren Trend bestätigt. Trader sehen sich gezwungen, auf Bestätigungssignale zu warten. Die Squeeze Momentum Indikatoren zeigen eine Phase der Spannung, die bald in eine stärkere Bewegung münden könnte. Das Risiko für plötzliche Ausschläge bleibt hoch.

Guide: Welche Kryptowährungen kaufen: Top Coins mit Potenzial 2025

Ausblick: Konsolidierung oder Trendbruch?

Nach der massiven Liquidationswelle bleibt die Unsicherheit groß. Während Bitcoin und XRP wichtige Unterstützungen testen, zeigt Ethereum trotz Rückgang Stärke. Viele Trader sehen die aktuelle Lage als Konsolidierungsphase vor einer möglichen nächsten Bewegung. Entscheidend wird sein, ob die Unterstützungen halten und neues Kaufinteresse entsteht.

Makrofaktoren wie die anstehende Rede von Fed-Chef Jerome Powell könnten die Richtung ebenfalls beeinflussen. Ein klarer Trend hat sich bislang nicht etabliert. Anleger sollten daher mit Vorsicht agieren und sich auf kurzfristige Schwankungen einstellen. Der Markt bleibt nervös, und starke Ausschläge in beide Richtungen sind möglich. Für Trader eröffnet das Chancen, birgt aber auch hohe Risiken.

WATCH: Wall Street's main indexes closed on a subdued note, after struggling for direction while investors awaited a raft of earnings reports from major retailers for more signs about the state of the economy and the Fed's annual symposium in Jackson Hole https://t.co/fq2hFRDxEW pic.twitter.com/f3PvZ1LCBr — Reuters Business (@ReutersBiz) August 19, 2025

Psychologie und Marktstimmung: Warum Ruhe der Schlüssel ist

Der Kryptomarkt ist berüchtigt für seine Volatilität, und gerade in Phasen mit starken Rücksetzern verlieren viele Anleger die Nerven. Doch Panikverkäufe haben schon unzählige Trader um ihre Gewinne gebracht. Wer hingegen Ruhe bewahrt und strategisch investiert, profitiert langfristig von der Entwicklung der Märkte. Auch die aktuelle Situation zeigt: selbst nach massiven Liquidationen erholen sich die Kurse oft schneller als erwartet.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Marktstimmung in Prognoseplattformen, die oft zwischen Euphorie und Angst schwankt. Diese Stimmungen können Hinweise liefern, sind aber kein Garant für die Zukunft. Trader, die klare Regeln haben und diese konsequent umsetzen, vermeiden emotionale Fehlentscheidungen. So entsteht eine langfristige Perspektive, die weit über kurzfristige Schwankungen hinausgeht.

Langfristige Strategie: Bitcoin akkumulieren mit dem Durchschnittskosteneffekt

Viele Anleger setzen auf eine einfache, aber bewährte Methode: den regelmäßigen Kauf von Bitcoin unabhängig vom aktuellen Preis. Diese Strategie, bekannt als Durchschnittskosteneffekt, senkt das Risiko von Marktschwankungen und ermöglicht den stetigen Aufbau einer Position. Bitcoin gilt als das sicherste Computernetzwerk der Welt, abgesichert durch Millionen von Recheneinheiten und eine unvergleichliche Dezentralisierung. Genau deshalb sehen Experten BTC als das stabilste Investment im Kryptobereich.

Altcoins locken zwar oft mit hohen Gewinnen, doch sie tragen auch deutlich höhere Risiken. Viele Projekte verschwinden nach einigen Jahren oder verlieren massiv an Wert. Bitcoin hingegen hat sich über mehr als ein Jahrzehnt hinweg bewährt. Wer langfristig denkt, kauft regelmäßig und akkumuliert Stück für Stück. Diese Disziplin schützt vor Panikverkäufen und eröffnet die Chance auf ein solides Vermögenswachstum.