Das Wichtigste in Kürze

In den vergangenen Wochen nutzte Bankman-Fried seinen X-Account, um Beschwerden über das Gerichtsverfahren zu äußern, das zu seiner Inhaftierung führte.

Seine Posts richteten sich häufig gegen den Richter, der seinen Fall leitete, während er seine langjährige Verteidigung aufrechterhielt, dass „FTX immer solvent war“.

Über rechtliche Argumente hinaus schwenkte der ehemalige CEO auf politische Kommentare um, drückte seine Unterstützung für die Wirtschaftspolitik von Präsident Trump aus.

Für Sam Bankman-Fried (SBF) liefen die Dinge nicht wie geplant. Das Weiße Haus hat bestätigt, dass Präsident Donald Trump nicht beabsichtigt, dem ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman eine Begnadigung zu gewähren, und wies damit die jüngsten öffentlichen Gnadengesuche des verurteilten Managers zurück. SBF, der nach seiner Verurteilung 2023 derzeit eine 25-jährige Haftstrafe im Metropolitan Detention Center in Brooklyn verbüßt, hatte zuletzt eine Social-Media-Kampagne intensiviert, die offensichtlich darauf abzielte, eine präsidiale Intervention zu erwirken.

Laut einem Beamten des Weißen Hauses bleibt die Haltung der Regierung unverändert, ungeachtet der fast täglichen Posts von Bankman-Fried auf X, in denen er seine Amtszeit bei der kollabierten Börse verteidigt.

Keine Begnadigung für Sam Bankman.

You honestly have to respect how far SBF is willing to go in attempt to get a pardon. I suspect there are very few things he wouldn’t do for it. Trump could ask him to literally lick the bottom of his shoes and he would. https://t.co/eVj1QEYy03 — 🅿️ (@the_P_God) February 12, 2026

Sam Bankmans Strategie für eine Begnadigung? Schmeicheleien für die Trump-Administration auf X

In den vergangenen Wochen nutzte Bankman-Fried seinen X-Account, um Beschwerden über das Gerichtsverfahren zu äußern, das zu seiner Inhaftierung führte. Seine Posts richteten sich häufig gegen den Richter, der seinen Fall leitete, während er seine langjährige Verteidigung aufrechterhielt, dass „FTX immer solvent war“. Über rechtliche Argumente hinaus schwenkte der ehemalige CEO auf politische Kommentare um, drückte seine Unterstützung für die Wirtschaftspolitik von Präsident Trump aus und kritisierte die Führung der Demokraten. Ein bemerkenswerter Wandel angesichts seiner Vergangenheit als Großspender der Demokratischen Partei.

Wir vermuten, dass zweieinhalb Jahrzehnte im Gefängnis den Charakter eines Mannes verändern können.

Obwohl der FTX-Gründer keine direkte öffentliche Forderung nach einer Begnadigung gestellt hat, wurde seine Angleichung an die Rhetorik der Regierung weithin als Versuch interpretiert, Gunst zu erlangen. Das Ökosystem, das er hinterlassen hat, ist größtenteils weitergegangen; so hat Solana das nächste Kapitel aufgeschlagen und distanziert sich von dem Zusammenbruch, der einst seine Existenz bedrohte.

Die Verurteilung von Bankman-Fried im November 2023 wegen Vorwürfen wie Wire-Betrug und Geldwäsche resultierte in einem der härtesten Urteile für Wirtschaftskriminalität in der jüngeren Geschichte und zementierte seinen Status als Paria in der Finanzwelt.

Position des Weißen Hauses: „Keine Pläne“ für eine Begnadigung von Sam Bankman

Die Spekulationen über einen potenziellen Straferlass wurden am frühen Dienstag effektiv beendet. In einer per E-Mail versandten Erklärung an The Block bekräftigte ein Beamter des Weißen Hauses, dass Präsident Trump „keine Pläne“ habe, Bankman-Fried zu begnadigen. Der Beamte verwies auf Äußerungen des Präsidenten während eines Interviews mit der New York Times im Januar, in dem er Bankman-Fried explizit neben anderen Persönlichkeiten wie dem entmachteten venezolanischen Führer Nicolás Maduro und dem ehemaligen Senator Robert Menendez nannte, für die eine Begnadigung nicht in Betracht gezogen wurde.

Diese Aussage scheint eine klare Grenze zu ziehen und deutet darauf hin, dass die aktuelle Regierung zwar gewissen Krypto-Persönlichkeiten gegenüber Milde gezeigt hat, der Diebstahl von Kundengeldern jedoch ein nicht verhandelbares Vergehen bleibt. Beobachter merkten an, dass die 5,2 Mio. USD schwere Spende von Bankman-Fried an die Biden-Kampagne im Jahr 2020 jeden Versuch, sich als politischen Verbündeten des aktuellen Weißen Hauses neu zu positionieren, wahrscheinlich erschwert.

Von CZ zu SBF: Selektive Begnadigung

Die Ablehnung steht im Gegensatz zu den jüngsten Begnadigungen anderer prominenter Krypto-Figuren durch Präsident Trump, darunter der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao und der Silk-Road-Gründer Ross Ulbricht. Spekulationen darüber, dass Bankman-Fried potenziell von einer krypto-freundlichen Haltung der Exekutive profitieren könnte, wurden durch diese Schritte genährt. Das Justizsystem bleibt jedoch streng bei Fällen, die eine direkte Zweckentfremdung von Geldern beinhalten.

Zum Vergleich: Der SafeMoon-CEO wurde wegen Betrugs zu 8 Jahren Haft verurteilt, was unterstreicht, dass Justiz und Exekutive zwischen regulatorischer Nichteinhaltung und Diebstahl unterscheiden.

Diese Unterscheidung ist auch weltweit sichtbar. Behörden weltweit verschärfen die Durchsetzung, wie etwa als Südkorea kurz vor neuen Unternehmensregulierungen einen Krypto-Manager zu einer Gefängnisstrafe verurteilte. Die Weigerung des Weißen Hauses, im FTX-Fall zu intervenieren, signalisiert, dass die Regierung zwar Verständnis für libertäre Argumente bezüglich dezentralisierter Finanzen oder Darknet-Märkte haben mag, aber nicht bereit ist, politisches Kapital für Manager aufzuwenden, die wegen massiven Betrugs an Privatanlegern verurteilt wurden.

Darüber hinaus bestimmt das Ausmaß illegaler Operationen oft die Härte der Folgen. Kürzlich erhielt der Gründer des Incognito Market eine 30-jährige Gefängnisstrafe für den Betrieb einer Darknet-Plattform – eine Strafe, die sogar länger ist als die von Bankman-Fried. Dies bekräftigt die Realität, dass eine tiefgreifende Beteiligung an Finanzverbrechen erhebliche Risiken birgt, die die Exekutivgewalt nur zögerlich abmildert.