Massiver Anstieg der neuen ETH Adressen und 30 % des Supplys gestaked – 10.000 Rallye nur noch eine Frage der Zeit?

Das Wichtigste in Kürze.

Ethereum startet stark ins neue Jahr: Sowohl die Zahl neuer aktiver Adressen als auch die langfristige Nutzungsrate sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert. Gleichzeitig hat das Netzwerk mit mittlerweile über 30 % gestaktem ETH einen historischen Meilenstein erreicht, der das verfügbare Angebot massiv verknappt.

On-Chain-Aktivität von ETH steigt deutlich und ein immer größerer Anteil des Supplys ist gestaked

Nachdem die Marktstimmung gegenüber ETH im vierten Quartal 2025 aufgrund der 50-prozentigen Korrektur vom All-Time-High stark ins Negative gedreht war, zeigt Ethereum seit dem Jahreswechsel wieder Stärke. Und das nicht nur aus technischer Sicht, sondern vor allem auch in Bezug auf die On-Chain-Aktivität. Neue Daten von Glassnode zeigen, dass sowohl neue aktive Adressen als auch die Activity Retention innerhalb der letzten 30 Tage nahezu doppelt so hoch sind wie im Vormonat. Neue aktive Ethereum-Adressen stiegen im Monatsvergleich von 4 Millionen auf rund 8 Millionen, was den stärksten Zuwachs seit 2018 darstellt.

Ethereum’s Month-over-Month Activity Retention shows a sharp spike in the “New” cohort, indicating a surge in first-time interacting addresses over the past 30 days.

This reflects a notable influx of new wallets engaging with the Ethereum network, rather than activity being… pic.twitter.com/h8Zw7hXOSX — glassnode (@glassnode) January 15, 2026

Die Activity Retention misst, ob Nutzer nach ihrem ersten Kontakt weiter aktiv bleiben, und der starke Anstieg zeigt: neue Wallets verwenden Ethereum dauerhaft und nicht nur kurzfristig. Über die letzten 12 Monate ist die Zahl der aktiven Adressen zudem von 410.000 auf über 1 Million angestiegen. Eine weitere positive Entwicklung betrifft den Anteil der gestakten ETH-Coins. Inzwischen beläuft sich dieser Wert nämlich auf 36 Millionen ETH mit einem Gegenwert von fast 120 Milliarden Dollar. Das entspricht rund 30 % des gesamten zirkulierenden Supplys. Damit verschwindet fast ein Drittel aller ETH langfristig vom Markt und steht kurzfristig nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung.

Zudem war die Warteschlange für neue Validatoren zuletzt stark angestiegen, was ein Zeichen für einen massiven Neuzustrom an Stakern darstellt. Gleichzeitig ist die Exit-Queue fast leer und bereits gestakte ETH-Coins werden kaum abgezogen, wodurch die Illiquidität des Angebots weiter steigt. Das deutet klar darauf hin, dass Investoren derzeit langfristiges Halten gegenüber kurzfristigen Gewinnen bevorzugen.

Rallye in Richtung 10.000 Dollar in 2026 realistisch?

Das könnte das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zugunsten von ETH verschieben und Kurssteigerungen im weiteren Jahresverlauf begünstigen. Von seinem Bottom vom 21. November bei unter 2.700 Dollar konnte sich ETH bereits wieder maßgeblich erholen. Zum Jahreswechsel kletterte der Kurs zeitweise auf 3.400 Dollar und heute tradet ETH bei circa 3.300 Dollar. Das wichtigste nächste Kursziel für die Bullen wäre die Überwindung der 3.400-Dollar-Marke.

Seit dem Bottom scheint sich ein Ascending-Triangle-Chartpattern mit dem Widerstand an diesem Kursniveau zu bilden. Ein Durchbruch wäre ein strukturell bullisches Signal, das schnell zu einer Fortsetzung der Rallye in Richtung 3.800 Dollar führen könnte. Hier wäre dann mit dem nächsten großen Widerstand zu rechnen, da das Kursniveau im Verlauf des letzten Jahres mehrfach als Widerstand beziehungsweise Support fungierte.

Falls auch dieser Bereich überwunden wird, könnte es schnell weiter aufwärts über 4.000 Dollar und in Richtung neuer Höchststände gehen. Analysten wie Tom Lee sind ja extrem bullisch gegenüber ETH eingestellt und antizipieren Kurse jenseits der 10.000-Dollar-Marke in diesem Bullenmarkt. Als Grund dafür sieht Tom Lee vor allem den Umstand, dass ETH das Fundament der neuen globalen Finanzinfrastruktur auf Basis von tokenisierten Assets sein könnte.

Trotz all dieses Wachstumspotenzials sollten Anleger auch bedenken, dass Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung mit über 400 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist. Das schränkt das weitere Wachstumspotenzial im Vergleich zu jüngeren Kryptos wie HYPER natürlich deutlich ein.

HYPER-Presale hat inzwischen 30 Millionen Dollar an Funding generiert

Bei letzterem Coin handelt es sich um eine junge Investitionsalternative zu etablierten Coins, die sich derzeit noch in der Presale-Phase befindet. Das bedeutet, dass hier noch kein Börsenlisting erfolgt ist und Anleger den Coin ausschließlich über die offizielle Website und das dort befindliche Widget erwerben können. Hier liegt der Einstiegspreis bei 0,013595 Dollar und es sind bereits über 30,7 Millionen Dollar an Presale-Funding zusammengekommen.

Das immense Investitionsinteresse von Investoren hängt wahrscheinlich vor allem mit der Utility zusammen, die Bitcoin Hyper für das Bitcoin-Ökosystem schaffen möchte. Das zentrale Ziel der Entwickler ist es nämlich, aus Bitcoin Hyper die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin zu machen. Bis heute verfügt BTC noch über keine derartige L2-Lösung, obwohl die Bitcoin-Blockchain schon lange an ihre Kapazitätsgrenzen stößt.

Bitcoin-Transaktionen brauchen Minuten oder sogar Stunden für die Abwicklung und kosten mehrere Dollar. Das macht BTC vor allem für Micropayments und DeFi-Anwendungen unattraktiv. Bitcoin Hyper will das ändern. Dafür baut die Layer-2-Lösung auf der Solana Virtual Machine auf. So soll in Zukunft die Effizienz von Solana mit Bitcoins Marktposition fusioniert werden. Falls das gelingt, könnte Bitcoin Hyper großen Mehrwert für das gesamte Bitcoin-Ökosystem schaffen und BTC potenziell auch ganz neue Use Cases eröffnen. Das erklärt das große Wachstumspotenzial, das viele heute in dem jungen Projekt sehen, und das immense Investitionsinteresse von Retail-Investoren.

