Dogecoin Prognose: Retest vom 0,135 $ Support oder Beginn einer weiteren Korrektur?

Das Wichtigste in Kürze.

Der Dogecoin steht nach einem starken Jahresauftakt erneut an einem entscheidenden Punkt. Nachdem der Memecoin Anfang Januar eine Rallye über die wichtige 0,15-Dollar-Marke geschafft hatte, folgte zuletzt eine Konsolidierung und der Kurs fiel zurück auf den zentralen Support bei 0,135 Dollar. Genau an dieser Zone entscheidet sich jetzt, ob es sich lediglich um einen gesunden Retest im Rahmen eines Trendwechsels handelt oder ob eine tiefere Korrektur bevorsteht.

DOGE fiel 2025 deutlich in Wert und beginnt sich jetzt wieder zu erholen

DOGE ist im Memecoin-Sektor schon seit vielen Jahren die treibende Kraft, beziehungsweise ist der gesamte Memecoin-Sektor erst durch die Hunde-Spaß-Token entstanden. Seinen größten Hype verzeichnete der Coin 2021, als der Kurs auf einen Allzeithöchststand von bis zu 0,737 Dollar angestiegen war. Wirkliche FOMO war bei Dogecoin-Investoren immer dann aufgekommen, wenn sich der prominente Unternehmer Elon Musk zu dem Coin äußerte und indirekt für ihn warb.

Das führte auch Ende 2024 noch einmal zu einem starken Hype, da Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewann und Elon Musk in das neu geschaffene Department of Government Efficiency, kurz DOGE, einsetzte. Wie eigentlich zu erwarten, hatte dieses jedoch nichts mit dem gleichnamigen Meme-Coin zu tun, sodass die FOMO im Verlauf des Jahres 2025 weitestgehend abflachte. Dabei fiel DOGE am 31. Dezember auf einen Jahrestiefststand bei zeitweise nur noch 0,117 Dollar zurück. Wie auch viele andere Memecoins konnte Dogecoin vom Aufschwung profitieren, den der Kryptomarkt seit Beginn des Jahres 2026 durchläuft.

In den ersten Tagen gab es direkt eine starke Rallye, die den Kurs über die 0,15-Dollar-Widerstandsmarke katapultierte. Damit gelang den Bullen ein struktureller Ausbruch aus dem vorangegangenen Abwärtstrend, und es wurde wieder ein High im Chart gesetzt. Im Verlauf der letzten Woche befand sich DOGE jedoch wieder in einer Konsolidierungsphase und war auf den wichtigen 0,135-Dollar-Support zurückgefallen. Mit einem aktuellen Kurs von 0,1375 Dollar liegt DOGE auf Rang 9 der größten Kryptos nach Marktkapitalisierung.

Letztere beläuft sich nach wie vor auf über 23 Milliarden Dollar bei einem 24-stündigen Handelsvolumen von 1,3 Milliarden Dollar. Im Kontext des jüngsten Aufschwungs und der nun folgenden Konsolidierung stellt sich natürlich die Frage, wie es jetzt für DOGE weitergeht. Ist das nur ein Retest des 0,135-Dollar-Supports, oder setzt sich die vorangegangene Korrektur im weiteren Verlauf des Januars fort?

So könnte es jetzt für den Dogecoin weitergehen

Die weitere Entwicklung von DOGE wird maßgeblich vom Rest des Kryptomarktes abhängen. Falls Bitcoin seinen Aufschwung fortsetzt und in der kommenden Woche die 100.000-Dollar-Marke retestet, werden davon höchstwahrscheinlich auch Altcoins wie DOGE profitieren. Wichtigstes Ziel für die Bullen wäre es dabei, den Kurs schnellstmöglich wieder in Richtung der 0,15-Dollar-Marke zu steigern und dieses hochrelevante Kursniveau zu durchbrechen.

Tatsächlich hat sich laut dem renommierten X-Analysten Ali Martinez möglicherweise ein invertiertes Head-and-Shoulders-Chartpattern gebildet. Ein solches Muster beschreibt eine Bodenformation aus zwei Schultern und einem tieferen Kopf und gilt als bullisches Chartpattern, da es oft einen Trendwechsel von Abwärtstrend zu Aufwärtstrend ankündigt. Martinez zufolge liegt die Nackenlinie dieses Musters bei 0,152 Dollar, und der Crash auf 0,117 Dollar sowie die jüngste Konsolidierung bis auf den 0,135-Dollar-Support waren nichts anderes als die Ausbildung des „Heads“ und der rechten Schulter.

Dogecoin $DOGE is forming an inverse head and shoulders. A break above $0.152 could unlock a move toward $0.186. pic.twitter.com/KuXO3zFTse — Ali Charts (@alicharts) January 14, 2026

Bei einem Durchbruch des 0,152-Dollar-Widerstands könnte ihm zufolge schnell eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 0,186 Dollar folgen. Von dort aus wäre es dann nur noch ein kleines Stück bis zur psychologisch hochrelevanten 0,20-Dollar-Marke. Wenn auch diese geknackt werden kann, wäre der strukturelle Trendwechsel bei DOGE auf jeden Fall bestätigt.

Zusätzliches Momentum für den Dogecoin könnte natürlich auch aufkommen, wenn es von prominenten Unterstützern wie Elon Musk 2026 weitere Erwähnungen oder Rückenwind gibt. Doch ob so etwas eintritt, kann niemand vorhersehen, weshalb sich Anleger auch nicht darauf verlassen sollten. Darüber hinaus hat DOGE mittlerweile eine zweistellige Milliarden-Marktkapitalisierung, was das Rallyepotenzial im Vergleich zu Memecoins oder Small-Cap-Kryptos deutlich reduziert. Daher interessieren sich viele Anleger heute auch für Investitionsalternativen, die sich im Gegensatz zu DOGE noch am Anfang ihrer Entwicklung befinden und mehr Wachstumspotenzial aufweisen.

Darum kaufen viele Investoren heute HYPER-Coins statt DOGE

Ein spannendes Beispiel ist hier unter anderem HYPER. Der Coin steht hinter dem Projekt Bitcoin Hyper, das sich noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. In dieser Phase können Anleger einen Teil des gesamten Coin-Supplys zu reduzierten Konditionen erwerben. Der Einstiegspreis beträgt derzeit 0,013595 Dollar und es sind bereits über 30 Millionen Dollar an Presale-Funding zusammengekommen.

Das macht Bitcoin Hyper zu einem der erfolgreichsten Presale-Projekte des Jahres. Investiert werden kann sowohl per Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen. Das Interesse ist daher so groß, weil die Entwickler das ambitionierte Ziel verfolgen, aus Bitcoin Hyper eine echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin zu machen. Bis jetzt verfügt BTC noch über keine vollwertige eigene L2-Lösung, obwohl die Blockchain längst an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Das Verschicken von Bitcoins wird immer teurer und langsamer.

Eine L2-Lösung wie Bitcoin Hyper könnte hier Abhilfe schaffen, damit Transaktionen in Zukunft ausgelagert und deutlich beschleunigt abgewickelt werden können. Für besonders hohe Effizienz baut die Bitcoin-Hyper-Blockchain auf der Solana Virtual Machine auf, sodass Bitcoins Sicherheit mit Solanas Geschwindigkeit und Kosteneffizienz kombiniert werden soll. Entsprechend groß ist das Wachstumspotenzial, das viele Anleger heute in Bitcoin Hyper sehen.

