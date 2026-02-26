Das Wichtigste in Kürze

MicroStrategy meldete kürzlich erhebliche nicht realisierte Verluste während der Tiefststände des Krypto-Winters – ein Faktor, der Leerverkäufer dazu ermutigte, ihre Positionen auszubauen.

Der Kursanstieg hat ein klassisches Short-Squeeze-Szenario für das in Virginia ansässige Unternehmen ausgelöst, das derzeit den Titel der am stärksten leerverkauften Large-Cap-Aktie in den USA hält.

Leerverkäufer, die gegen MicroStrategy (MSTR) wetten, stehen vor geschätzten Buchverlusten von mehr als 3,3 Milliarden USD, da die Aktie zusammen mit der Erholung von Bitcoin auf 69.000 USD eine kräftige Kehrtwende vollzieht. Das Unternehmen für Unternehmenssoftware, das unter dem Vorsitz von Michael Saylor faktisch als gehebelte Bitcoin-Schatzkammer fungiert, konnte seinen Aktienkurs auf etwa 135 USD steigern. Dies straft bärische Investoren ab, die während des jüngsten Kursrückgangs des Unternehmens Positionen aufgebaut hatten.

MicroStrategy führt die Liste der 50 am stärksten leerverkauften Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 25 Milliarden USD an. Bärische Investoren haben etwa 14 % des Streubesitzes des Unternehmens leerverkauft, was Short-Positionen im Gesamtwert von rund 6 Milliarden USD entspricht.

Diese aggressive Positionierung deutet auf einen Markt hin, der massiv auf eine Kompression des „Bitcoin-Premiums“ wettet – also des Wertes, zu dem MSTR im Verhältnis zu seinen zugrunde liegenden Bitcoin-Beständen gehandelt wird.

Ein klassisches Short-Squeeze-Szenario

MicroStrategy meldete kürzlich erhebliche nicht realisierte Verluste während der Tiefststände des Krypto-Winters – ein Faktor, der Leerverkäufer dazu ermutigte, ihre Positionen auszubauen.

📉LATEST: $MSTR BECOMES WORLD’S MOST SHORTED STOCK AMID $7B $BTC LOSSES Michael Saylor’s $MSTR has surged to the #1 position globally for short interest. This comes as investors aggressively bet against the company following approximately $7 billion in unrealized losses on its… pic.twitter.com/oCe8LsE5EW — BSCN (@BSCNews) February 24, 2026

Der Kursanstieg hat ein klassisches Short-Squeeze-Szenario für das in Virginia ansässige Unternehmen ausgelöst, das derzeit den Titel der am stärksten leerverkauften Large-Cap-Aktie in den USA hält. Da die Bitcoin-Kursentwicklung als primärer Katalysator wirkt, zwingt der rapide Wertzuwachs der MSTR-Aktien die Leerverkäufer – die Aktien geliehen haben, um sie in Erwartung niedrigerer Preise zu verkaufen –, diese nun zu einem Aufpreis zurückzukaufen, um ihre Positionen zu decken. Dies befeuert die Rallye weiter.

Hedgefonds haben ihr Engagement im Kryptosektor inmitten dieser Volatilität erhöht, doch die Konzentration von Short-Positionen bei MSTR deutet auf eine spezifische Skepsis gegenüber dem Bewertungsmodell des Unternehmens hin, weniger gegenüber Bitcoin selbst. Während nur 63 Hedgefonds MicroStrategy-Aktien besitzen (was lediglich 3 % des Eigenkapitals entspricht), ist die Short-Seite überfüllt. Dieses Ungleichgewicht hat ein gefährliches Umfeld für Bären geschaffen, da inverse ETFs und bärische Wetten nach der 50-prozentigen Korrektur der Aktie von ihren Höchstständen im Oktober 2025 Rekordwerte erreichten.

MSTR nimmt Widerstand bei 165 USD ins Visier

MicroStrategy meldete zuletzt erhebliche nicht realisierte Verluste während des Krypto-Winters, was Leerverkäufer bestärkte. Die Struktur der Wandelanleihen ermöglicht es dem Unternehmen jedoch, seine Position ohne erzwungene Liquidationen zu halten und trotz Volatilität an seiner Strategie festzuhalten. Saylor deutete kürzlich weitere Zukäufe an und signalisierte, dass das Unternehmen beabsichtigt, unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen weiterhin Kapital aufzunehmen, um seine Bestände zu verteidigen und auszubauen.

Aus technischer Sicht stellt die Erholung von MSTR auf 135 USD einen kritischen Wendepunkt dar. Die Aktie hatte zuvor Unterstützung nahe der 119-USD-Marke gefunden – eine Zone, die laut Marktdaten mit dem Höhepunkt des bärischen Sentiments übereinstimmte. Trader beobachten nun die Marke von 139 USD; ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand könnte den Weg in Richtung 165 bis 190 USD ebnen und den Squeeze auf verbleibende Short-Positionen potenziell verschärfen.