Das Wichtigste in Kürze

Die parlamentarische Anfrage, die an Donaldsons Unternehmen Beast Industries gerichtet ist, zielt speziell auf seine Beziehung zu Step ab, einer Finanzdienstleistungs-App, die ursprünglich entwickelt wurde, um Teenagern beim Aufbau ihrer Kreditwürdigkeit zu helfen.

Senatorin Warren hinterfragte ein Marketing-„Skript“, das angeblich von Step zur Verfügung gestellt wurde und Kinder dazu ermutigte, „ihre Eltern davon zu überzeugen, in Krypto zu investieren“.

Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) hat den YouTube-Megastar Jimmy Donaldson, öffentlich bekannt als MrBeast, formell zu seiner Werbung für Krypto-Produkte gegenüber einem überwiegend jungen Publikum befragt. In einem diese Woche versandten Brief forderten Warren und der Abgeordnete Warren Davidson (R-OH) Transparenz bezüglich Donaldsons Beteiligung an mehreren Low-Cap-Token und seiner Partnerschaft mit der Finanz-App Step.

Die Untersuchung markiert eine deutliche Eskalation der Aufsicht Washingtons über Influencer-gesteuertes Finanzmarketing. Während die Securities and Exchange Commission (SEC) zuvor bereits Prominente wegen nicht offengelegter Werbeverträge ins Visier genommen hat, konzentriert sich Warrens Anfrage speziell auf die ethischen und rechtlichen Auswirkungen der Nutzung einer massiven, jugendfokussierten Fangemeinde zur Liquiditätsbeschaffung in volatilen Krypto-Märkten. Wir vermuten, dass diese Untersuchung signalisiert, dass die Regulierungsbehörden über einfache Offenlegungsverstöße hinausgehen und die grundsätzliche Angemessenheit der Vermarktung spekulativer Vermögenswerte an Minderjährige infrage stellen.

LATEST: ⚡ Senator Elizabeth Warren sent a letter to MrBeast questioning whether Beast Industries plans to offer crypto and NFTs through Step, a financial services app aimed at teenagers. pic.twitter.com/XhnaFsbv9E — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) March 24, 2026

Die Krypto-Vorwürfe gegen MrBeast: Einblick in den Brief an Beast Industries

Die parlamentarische Anfrage, die an Donaldsons Unternehmen Beast Industries gerichtet ist, zielt speziell auf seine Beziehung zu Step ab, einer Finanzdienstleistungs-App, die ursprünglich entwickelt wurde, um Teenagern beim Aufbau ihrer Kreditwürdigkeit zu helfen.

Senatorin Warren hinterfragte ein Marketing-„Skript“, das angeblich von Step zur Verfügung gestellt wurde und Kinder dazu ermutigte, „ihre Eltern davon zu überzeugen, in Krypto zu investieren“. In dem Schreiben wird argumentiert, dass solche Taktiken familiäre Beziehungen effektiv instrumentalisieren, um regulatorische Schutzmaßnahmen zu umgehen, die Minderjährige vor hochriskanten Spekulationen schützen sollen.

Über die Step-Partnerschaft hinaus äußerten die Gesetzgeber Bedenken hinsichtlich Donaldsons Vergangenheit mit anderen Krypto-Assets. Donaldson sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, Millionen verdient zu haben – Schätzungen gehen von rund 23 Millionen USD aus –, indem er Token wie SuperVerse (SUPER) und Eternity Chain (ERN) bewarb und anschließend verkaufte.

JUST IN: Mr Beast acquisition of Step prompted Senator Elizabeth Warren to demand explanations regarding the potential return of cryptocurrencies to a financial app used by young people. The case involves a complex mix of regulation, digital marketing, consumer protection, and… pic.twitter.com/IOf908Vdrq — Wizzy (@WizzyOnChain) March 24, 2026

Der Brief verlangt eine vollständige Rechenschaft über diese Werbedeals und stellt infrage, ob gegenüber einem Publikum, dem möglicherweise die finanzielle Bildung fehlt, um zwischen unbezahlten Inhalten und bezahlter Werbung zu unterscheiden und ob ordnungsgemäße Offenlegungen vorgenommen wurden.

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Regulatorisches Risiko: Influencer und die Offenlegungslücke

Warrens Vorgehen signalisiert einen Übergang von einer rein auf Durchsetzung basierenden Regulierung hin zu legislativem Druck auf die Influencer-Ökonomie. Wir vermuten, dass die Beteiligung von Senatorin Warren, einer entschiedenen Kritikerin der Krypto-Branche, darauf hindeutet, dass dies nicht nur eine faktenerkundende Mission ist, sondern ein Vorläufer für umfassendere gesetzgeberische Maßnahmen bezüglich der Vermarktung von Finanzprodukten auf sozialen Plattformen.

Die Federal Trade Commission (FTC) schreibt bereits klare Kennzeichnungen für gesponserte Inhalte vor, doch im Krypto-Sektor sind diese Grenzen bekanntermaßen verschwommen.

Indem Warren den Mechanismus der Werbung ins Visier nimmt – insbesondere die angeblichen Skripte für Minderjährige –, prüft sie die Angemessenheit aktueller Verbraucherschutzgesetze wie den Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Sollte Beast Industries bei der Vermarktung nicht registrierter Wertpapiere an Minderjährige gegen strikte Offenlegungsstandards verstoßen haben, könnte das rechtliche Risiko weit über einen parlamentarischen Tadel hinausgehen. Wir wissen, dass Regulierungsbehörden, wenn sie einen Verstoß nicht einfach in bestehende Wertpapiergesetze einordnen können, oft auf Verbraucherschutzstatuten ausweichen, um die Lücke zu schließen. Dieser Ansatz spiegelt breitere Bedenken hinsichtlich der Verbrauchersicherheit im Bereich digitaler Vermögenswerte wider, wo ahnungslose Nutzer häufig ins Visier genommen werden.

$SUPER | @superverse ✦ MrBeast invested around $100,000 in the project’s early stages ✦ He then leveraged his social media influence to pump the token’s price before selling off all his holdings Total profit: $10M pic.twitter.com/ithO4aY2Yq — Midas (@DeFiMidas) November 9, 2024

Die Krypto-Untersuchung gegen MrBeast dürfte die Creator-Economy verunsichern, insbesondere diejenigen, die Fintech-Sponsoring integrieren. Step, das sich der Unterstützung durch hochkarätige Investoren wie Will Smith und NBA-Star Stephen Curry rühmt, repräsentiert einen wachsenden Trend von „Neobanken“, die auf die Gen Z abzielen. Die Integration volatiler Krypto-Assets in Plattformen, die als Bildungstools für Minderjährige vermarktet werden, schafft jedoch ein strukturelles Spannungsfeld, das die Regulierungsbehörden nicht länger ignorieren wollen.

Diese Prüfung erschwert die umfassenderen Ambitionen von Beast Industries. Da Markenanmeldungen für „MrBeast Financial“ bereits öffentlich sind, scheint Donaldson zu beabsichtigen, seine Marke in den Bereich der tatsächlichen Finanzdienstleistungen auszuweiten. Ein vielbeachteter Konflikt mit der Regulierungsbehörde könnte diese Pläne durchkreuzen, noch bevor sie starten. Für die gesamte Branche dient dies als Warnung: Die Ära, in der Influencer Token-Launches als folgenlose Einnahmequellen behandelten, geht effektiv zu Ende. Wir erwarten, dass Plattformen nun stärker für die Handlungen ihrer Partner haftbar gemacht werden, was eine rigorose Bereinigung der Art und Weise erzwingt, wie Privatanlageprodukte an jüngere Zielgruppen herangetragen werden.

Donaldson hat bis Mitte Dezember Zeit, auf die Anfrage zu reagieren und die angeforderten Dokumente vorzulegen. Während er Kontroversen bezüglich seiner Inhalte bisher unbeschadet überstanden hat, gelten für Finanzaufsichtsbehörden andere Regeln als für den YouTube-Algorithmus oder das Gericht der öffentlichen Meinung. Sollten die Antworten das Büro von Warren nicht zufriedenstellen, könnte MrBeast feststellen, dass seine nächste große Herausforderung kein viraler Stunt ist, sondern eine Anhörung im Senat.

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