Neue Ethereum-Divergenz wirkt extrem bullisch

Das Wichtigste in Kürze

Über 32 Prozent aller ETH inzwischen langfristig im Staking gebunden.

Validator-Warteschlange steigt zeitweise auf über vier Millionen ETH massiv an.

Glassnode-Metrik signalisiert jetzt wichtige Entscheidung zwischen Expansion oder Kontraktion.

Ethereum ist unter die Marke von 2.200 US-Dollar gefallen und bleibt damit klar im Abwärtstrend. Seit dem Allzeithoch hat ETH inzwischen mehr als 50 Prozent verloren. Besonders zum Wochenstart dominierte erneut Verkaufsdruck den Kryptomarkt, ehe sich der Kurs zuletzt etwas stabilisieren konnte.

Viele Anleger bleiben vorsichtig, denn Makro-Risiken und schwache Marktstimmung belasten weiter. Dennoch zeigen aktuelle Onchain-Daten und fundamentale Entwicklungen ein anderes Bild. Vor allem das Ethereum-Staking entwickelt sich weiterhin überraschend stark und erreicht neue Höchststände. Genau diese Entwicklung sorgt nun bei Analysten trotz Bärenmarkt wieder für Hoffnung.

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Ethereum-Staking erreicht neue Höchststände

Der bekannte Krypto-Analyst Leon Waidmann verweist aktuell auf eine bemerkenswerte Entwicklung bei Ethereum. Obwohl ETH seit Jahresbeginn rund 26 Prozent verloren hat, steigt der Anteil der gestakten Coins immer weiter an. Inzwischen sind rund 31 Prozent des gesamten ETH-Angebots im Staking gebunden. Genau das deutet darauf hin, dass viele Investoren ihre Coins langfristig halten und nicht aktiv verkaufen wollen.

Das Staking spielt im Ethereum-Ökosystem seit dem Wechsel auf Proof-of-Stake eine zentrale Rolle. Anleger hinterlegen ihre ETH, um das Netzwerk zu sichern und erhalten dafür laufende Renditen. Dadurch sinkt gleichzeitig das frei handelbare Angebot an den Börsen. Weniger verfügbare Coins können langfristig den Verkaufsdruck reduzieren und eine Angebotsverknappung erzeugen.

ETH is down 26% YTD. Yet Ethereum’s staking ratio is now approaching a new all-time high. 31% of the entire ETH supply is locked in staking. pic.twitter.com/oF3zqffndd — Leon Waidmann (@LeonWaidmann) May 19, 2026

Besonders bemerkenswert ist dabei das aktuelle Marktumfeld. Trotz schwacher Kursentwicklung nimmt die Zahl der gestakten ETH weiter zu. Genau das interpretieren viele Analysten als Vertrauenssignal institutioneller und langfristig orientierter Anleger. Während kurzfristige Trader auf den Preis schauen, scheinen größere Marktteilnehmer weiter Kapital im Netzwerk zu binden.

Der aktuelle Anstieg zeigt zudem, dass Ethereum weiterhin als zentrale Infrastruktur für DeFi, Stablecoins und Tokenisierung gesehen wird. Gerade im Vergleich zu früheren Bärenmärkten wirkt die fundamentale Aktivität im Netzwerk deutlich stabiler. Sollte sich die Marktstimmung später wieder drehen, könnte die hohe Menge gebundener ETH zu einem wichtigen Angebotsfaktor werden.

Validator Queue explodiert: Warteschlangen auf Rekordniveau

Besonders spannend sind aktuell die Daten von ValidatorQueue.com. Die Charts zeigen deutlich, wie stark die Nachfrage nach Ethereum-Staking zuletzt wieder angestiegen ist. Vor allem seit Anfang 2026 explodieren die sogenannten Entry Queues erneut. Diese Warteschlangen zeigen, wie viele ETH aktuell darauf warten, neu ins Staking aufgenommen zu werden.

Im Januar lag die Entry Queue noch bei rund 500.000 ETH. Danach kam es jedoch zu einer massiven Beschleunigung. Zwischen Ende Januar und Anfang Februar sprang die Warteschlange zeitweise auf über 4 Millionen ETH an. Aktuell bewegt sich der Wert weiterhin bei rund 3,6 bis 3,8 Millionen ETH. Das signalisiert weiterhin enorme Nachfrage nach neuen Validatoren.

Noch deutlicher wird die Entwicklung beim zweiten Chart zur Wartezeit. Anfang Januar mussten neue Validatoren teilweise nur wenige Tage warten. Im Februar stieg die geschätzte Eintrittszeit jedoch auf über 70 Tage an. Selbst aktuell liegt die Wartezeit immer noch bei mehr als 60 Tagen. Das zeigt, wie stark der Andrang auf Ethereum-Staking weiterhin bleibt.

Gleichzeitig ist die Exit Queue nahezu leer. Genau das gilt als besonders bullisches Signal. Denn nur sehr wenige Validatoren verlassen aktuell das Netzwerk. Zwar gab es zuletzt Ende April noch einmal einen kleinen Anstieg bei den Ausstiegen auf rund 500.000 ETH, dieser wurde jedoch schnell wieder abgebaut.

Auch der hiesige Chart bestätigt die Entwicklung. Die insgesamt gestakte ETH-Menge steigt seit Monaten kontinuierlich an. Im Mai 2025 lagen rund 34 Millionen ETH im Staking. Mittlerweile nähert sich der Wert bereits der Marke von 39 Millionen ETH. Der Anteil am Gesamtangebot kletterte gleichzeitig von rund 28 Prozent auf über 32 Prozent. Damit befindet sich Ethereum-Staking inzwischen auf einem neuen Allzeithoch.

Glassnode-Metrik zeigt wichtige Entscheidung für Ethereum

Auch die aktuelle Glassnode-Metrik zur „Active Address Momentum“ liefert spannende Hinweise. Dabei wird die Entwicklung aktiver Ethereum-Adressen mit zwei gleitenden Durchschnitten analysiert. Der kurzfristige 30-Tage-Durchschnitt wird mit dem langfristigen 365-Tage-Durchschnitt verglichen.

Steigt der kurzfristige Durchschnitt über den langfristigen Durchschnitt, deutet das auf eine Expansion der Netzwerkaktivität hin. Fallen die kurzfristigen Werte dagegen wieder darunter, spricht das eher für eine Abschwächung oder Kontraktion der Nutzung.

Genau diese Expansion war seit Anfang 2026 klar sichtbar. Vor allem zwischen Januar und Februar schossen die aktiven Adressen deutlich nach oben. Der 30-Tage-Durchschnitt stieg massiv an und entfernte sich klar vom langfristigen Trend. Gleichzeitig zog auch die ETH-Preisaktivität kurzfristig wieder an.

Inzwischen hat sich die Lage jedoch verändert. Der kurzfristige Durchschnitt fällt aktuell wieder zurück und nähert sich dem langfristigen Trend stark an. Laut den neuesten Daten beginnt der 30D-SMA nun sogar leicht unter den 365D-SMA zu fallen. Genau das könnte eine wichtige Richtungsentscheidung markieren.

Sollte die Netzwerkaktivität erneut anziehen, könnte dies nur eine kurzfristige Abkühlung innerhalb eines größeren Expansionstrends sein. Falls die aktiven Adressen jedoch weiter zurückgehen, würde dies eher auf eine erneute Kontraktionsphase hindeuten. Genau deshalb beobachten Analysten diese Kennzahl aktuell besonders genau.

Trotz der kurzfristigen Schwäche bleibt jedoch entscheidend, dass Ethereum fundamental weiterhin starke Netzwerkdaten zeigt. Vor allem das steigende Staking, die hohen Validator-Warteschlangen und die langfristig stabile Nutzung sprechen dafür, dass viele Investoren Ethereum weiterhin als zentralen Infrastruktur-Player im Kryptomarkt sehen.

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