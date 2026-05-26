Neuer 100x Altcoin? Erst Grayscale-Empfehlung, jetzt DEX-Start

Das Wichtigste in Kürze

Grayscale nennt Canton jetzt offiziell institutionellen Top-Pick für kommende Kapitalzuflüsse.

Neuer OneSwap-DEX bringt erstmals öffentliches DeFi-Momentum ins Canton-Ökosystem.

Bitcoin-L2-Narrativ gewinnt Dynamik und stärkt Fantasie für neue Marktführer.

Canton Network zählt mittlerweile zu den Top-20-Coins am Kryptomarkt und bringt aktuell wieder frischen Schwung ins institutionelle Blockchain-Narrativ. Dennoch verlief die Kursentwicklung seit dem ICO über weite Strecken enttäuschend. Trotz wachsender Partnerschaften, TradFi-Fokus und zunehmender Relevanz bewegte sich der Coin größtenteils seitwärts. Genau das könnte nun aber spannend werden.

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Denn während viele große Altcoins zuletzt deutlich korrigierten, stabilisierte sich Canton vergleichsweise robust. Gleichzeitig entstehen nun gleich mehrere potenzielle Kurstreiber. Neben wachsendem institutionellem Interesse sorgt vor allem die jüngste Grayscale-Empfehlung für Aufmerksamkeit. Auch im Ökosystem selbst nimmt die Dynamik spürbar zu. Besonders der neue DEX-Launch könnte für mehr Aktivität, Liquidität und Nutzerwachstum sorgen.

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Grayscale nennt Canton als Top-Pick für institutionelle Zuflüsse

Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt insbesondere ein neuer Bericht von Grayscale vom 22. Mai. Darin nennt der Vermögensverwalter Ethereum, Solana, BNB Chain und eben auch Canton als die vier spannendsten Blockchain-Ökosysteme für institutionelle Kapitalzuflüsse, sobald der CLARITY Act verabschiedet wird. Damit landet Canton plötzlich in einer Liga mit den größten Smart-Contract-Netzwerken des Marktes.

Grayscale tells institutions which 4 chains to back when CLARITY passes@Grayscale's May 22 note names $ETH, $SOL, $BNB, and Canton ($CC) as the top picks for institutional flows once CLARITY is signed. Secondary tier: $AVAX, Base, Arbitrum, $HYPE, $TRX. pic.twitter.com/2NwcTPIfzT — BSCN (@BSCNews) May 24, 2026

Das ist bemerkenswert, denn Canton wird bislang oft noch unterschätzt. Die Blockchain fokussiert sich stark auf institutionelle Anwendungen, Compliance und regulierte Finanzmärkte. Genau dort könnte in den kommenden Jahren enormes Kapital in den Kryptomarkt fließen. Besonders spannend ist dabei der Ansatz, traditionelle Finanzinstitutionen mit einer datenschutzorientierten Infrastruktur zu verbinden.

Gerade Banken und große Vermögensverwalter benötigen oftmals deutlich mehr Kontrolle und Privatsphäre als klassische Public Chains bieten können.

Grayscale sieht genau hier enormes Potenzial. Der mögliche regulatorische Durchbruch in den USA könnte institutionellen Anlegern künftig mehr Rechtssicherheit geben. Sollte dieses Szenario eintreten, könnten Chains wie Canton besonders profitieren. Dass Grayscale den Coin inzwischen explizit hervorhebt, dürfte daher für viele Investoren ein wichtiges Signal sein. Noch wirkt die Bewertung im Vergleich zu anderen großen Ökosystemen moderat.

Neuer DEX-Launch bringt frische Dynamik ins Ökosystem

Zusätzlichen Rückenwind erhält Canton nun durch einen wichtigen Ausbau des eigenen Ökosystems. Mit OneSwap ist zuletzt der erste öffentlich zugängliche DEX offiziell gestartet. Bislang befand sich die Plattform nur in einer geschlossenen Wartelistenphase. Nutzer benötigten spezielle Zugangscodes, um überhaupt auf die Anwendung zugreifen zu können. Das ändert sich nun.

Canton Network's Most Accessible DEX Has Just Announced Its Public Launch.@Oneswapcc, a permissionless AMM on the @CantonNetwork, has now gone live with its official public launch. Until now, OneSwap has been in a waitlist phase, with users needing a special code to access the… https://t.co/LEIi7jDoLi pic.twitter.com/7EYQqugs7I — BSCN (@BSCNews) May 25, 2026

OneSwap setzt als permissionless AMM direkt auf dem Canton Network auf und könnte eine zentrale Rolle für die weitere DeFi-Entwicklung der Chain spielen. Besonders wichtig: Der DEX wurde bereits am 21. Mai offiziell als Featured App der Canton Foundation bestätigt. Das deutet darauf hin, dass man dem Projekt intern eine hohe Bedeutung beimisst.

Für das Netzwerk selbst könnte der Launch ein wichtiger Schritt sein. Denn bislang galt Canton vor allem als institutionelle Infrastruktur-Blockchain mit wenig sichtbarer Retail-Aktivität. Ein funktionierendes DeFi-Ökosystem könnte das nun verändern. Mehr Anwendungen bedeuten potenziell mehr Nutzer, mehr Liquidität und höhere Netzwerkauslastung.

Gerade im aktuellen Marktumfeld suchen Anleger verstärkt nach Coins mit neuen Narrativen und frischen Kurstreibern. Canton kombiniert derzeit gleich mehrere Faktoren: institutionelle Fantasie, regulatorische Hoffnung und nun auch wachsendes DeFi-Momentum. Nach monatelanger Seitwärtsbewegung könnte genau das nun für neue Dynamik sorgen.

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Neue Narrative für die zweite Jahreshälfte: Bitcoin-L2 im Fokus

Neben klassischen Smart-Contract-Blockchains könnten in der zweiten Jahreshälfte vor allem Bitcoin-L2-Projekte zunehmend in den Fokus rücken. Das Grundprinzip dahinter: Bitcoin soll deutlich mehr können als bislang. Während Ethereum, Solana oder auch Sui längst umfangreiche DeFi-, Gaming- und Stablecoin-Ökosysteme aufgebaut haben, blieb Bitcoin in vielen Bereichen bislang eher auf seine Rolle als digitales Wertaufbewahrungsmittel beschränkt. Genau hier setzen Bitcoin-L2-Lösungen an.

Die Idee: Anwendungen, schnelle Transaktionen und Smart Contracts werden auf einer zweiten Ebene abgewickelt, während Bitcoin selbst als Basis-Layer dient. Dadurch könnte das Netzwerk langfristig deutlich mehr Nutzen erhalten. Viele Analysten sehen darin einen potenziell wichtigen Kurstreiber. Denn mehr Anwendungen auf Bitcoin würden theoretisch auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen.

Ein Projekt, das in diesem Bereich derzeit besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt trotz schwierigem Marktumfeld bemerkenswerte relative Stärke. Bereits rund 33 Millionen US-Dollar konnte das Projekt einsammeln – und das mitten im Bärenmarkt. Genau diese Kapitalzuflüsse sorgen aktuell für Aufmerksamkeit.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Technologisch verfolgt Bitcoin Hyper einen spannenden Ansatz. Das Projekt kombiniert Elemente aus dem Solana-Ökosystem mit der Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin. Im Fokus stehen dabei hohe Skalierbarkeit, schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren. Gleichzeitig setzt das Netzwerk auf eine zk-proof-basierte Bridge zwischen Bitcoin-L1 und der eigenen Layer-2-Struktur.

Dadurch sollen Vermögenswerte effizient zwischen den Netzwerken bewegt werden können. Auch der SVM-Ansatz erinnert stark an Solana und könnte Entwicklern künftig neue Möglichkeiten bieten. Ergänzt wird das Ganze durch ein Staking-Modell mit aktuell rund 36 Prozent APY, was zusätzlich spekulatives Kapital anziehen dürfte.

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