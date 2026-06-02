Wichtiger Bitcoin-Indikator offenbart neue Crash-Gefahr

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin verliert wichtige Unterstützungen, während On-Chain-Daten weiteren Verkaufsdruck signalisieren könnten.

Supply-in-Loss-Metrik zeigt Stress, aber keine historische Kapitulationszone bisher eindeutig.

Historische Bitcoin-Zyklen erreichten finale Tiefs meist erst im vierten Quartal.

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Bitcoin ist im Jahr 2026 etablierter denn je. Institutionelle Investoren, ETFs und börsennotierte Unternehmen halten mittlerweile Milliardenwerte in der größten Kryptowährung der Welt. Dennoch befindet sich der Markt klar im Bärenmarkt. Bitcoin notiert aktuell rund 40 Prozent unter seinem Allzeithoch und zeigt zum Wochenstart erneut Schwäche.

Mit einem Rückgang von rund vier Prozent fällt der Kurs wieder unter die Marke von 70.000 US-Dollar und gibt wichtige Unterstützungen auf. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiefs der vergangenen Monate erneut getestet werden. Gleichzeitig mehren sich On-Chain- und Marktindikatoren, die darauf hindeuten, dass der Verkaufsdruck noch nicht vollständig abgearbeitet sein könnte.

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CryptoQuant-Metrik warnt: Warum noch mehr Verkaufsdruck drohen könnte

Eine aktuelle Analyse von CryptoQuant richtet den Fokus auf die Kennzahl „Supply in Loss“. Diese Metrik misst den Anteil aller umlaufenden Bitcoins, die aktuell unter ihrem durchschnittlichen Kaufpreis gehalten werden. Der Wert liegt derzeit bei rund 40,6 Prozent. Historisch betrachtet markierte diese Kennzahl immer wieder wichtige Tiefpunkte innerhalb größerer Bitcoin-Zyklen.

Interessant ist dabei vor allem der langfristige Trend. Während frühere Bärenmärkte häufig erst dann ihren Boden fanden, wenn mehr als 60 Prozent aller Bitcoins im Verlust lagen, sank dieser Schwellenwert über die Jahre kontinuierlich. Die Ursache liegt in der zunehmenden Reife des Marktes. Langfristige Investoren, institutionelle Akteure und ETF-Anbieter halten mittlerweile einen deutlich größeren Anteil des Angebots. Dadurch reichen geringere Verlustquoten aus, um Kapitulationsphasen auszulösen.

The Line That Has Marked Every Bitcoin Bottom For Over A Decade “The current reading near 40% shows that stress is already meaningful, but not yet at the historical 'maximum opportunity' zone.” – By @MorenoDV_ pic.twitter.com/xLRbeDomsx — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 2, 2026

Genau hier sieht CryptoQuant aktuell jedoch noch keinen endgültigen Boden. Zwar befindet sich der Markt bereits unter erheblichem Stress, die Kennzahl hat die langfristige obere Begrenzung ihrer Abwärtstrendlinie bislang aber noch nicht erreicht. Historisch entstanden die attraktivsten Kaufgelegenheiten erst dann, wenn dieser Bereich erneut getestet wurde.

Steigt der Anteil der Coins im Verlust weiter an, nimmt typischerweise auch der psychologische Druck zu. Anleger verlieren Vertrauen, kurzfristige Marktteilnehmer verkaufen ihre Positionen und schwache Hände verlassen den Markt. Erst wenn diese Bereinigung weitgehend abgeschlossen ist, beginnt häufig die Akkumulationsphase durch langfristig orientierte Investoren.

Die Analyse deutet deshalb darauf hin, dass Bitcoin zwar bereits einen erheblichen Teil der Korrektur hinter sich haben könnte, eine letzte Kapitulationsphase jedoch weiterhin möglich bleibt. Sollte der Kurs weiter fallen oder über Wochen seitwärts konsolidieren, könnte die „Supply in Loss“-Kennzahl erst noch jene Zone erreichen, die in früheren Zyklen attraktive Bodenbildungsphasen markierte.

Bitcoin Analyse: Historisches Muster spricht für Verkaufsdruck

Zusätzliche Skepsis kommt derzeit von mehreren Marktbeobachtern. Ein Trader verweist auf ein auffälliges historisches Muster: In allen bisherigen Bitcoin-Zyklen wurden die finalen Tiefpunkte der Bärenmarktjahre erst im vierten Quartal erreicht. Aktuell befindet sich der Markt jedoch erst im zweiten Quartal 2026.

In every prior cycle $BTC has always bottomed in Q4 during its bear market years. We’re still in Q2. So for this cycle to break the historical pattern, bulls need to believe BTC can hold above $60K for another 6 months without losing the lows. Good luck with that. pic.twitter.com/CGbJCULTdF — Ardi (@ArdiNSC) June 2, 2026

Für die Bullen bedeutet das eine schwierige Ausgangslage. Damit sich das historische Muster nicht wiederholt, müsste Bitcoin die Tiefs der vergangenen Monate nun über einen ungewöhnlich langen Zeitraum verteidigen. Angesichts der schwachen Marktstruktur, des fehlenden Momentums und der jüngsten Support-Brüche erscheint dieses Szenario für viele Analysten derzeit wenig wahrscheinlich.

Natürlich garantiert die Vergangenheit keine Wiederholung. Dennoch sprechen sowohl die On-Chain-Daten von CryptoQuant als auch die historische Zyklusbetrachtung dafür, dass Anleger weiterhin mit erhöhter Volatilität und möglichen neuen Tiefs rechnen sollten. Gerade kurzfristig bleibt das Risiko weiterer Abgaben damit erhöht.

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Bitcoin-L2 als neuer Kurstreiber? Warum Bitcoin Hyper derzeit Aufmerksamkeit erhält

Während viele Analysten kurzfristig weitere Risiken für den Bitcoin-Kurs sehen, richtet sich der Blick gleichzeitig auf mögliche Wachstumstreiber für den nächsten Aufschwung. Besonders spannend erscheint dabei der Markt für Bitcoin-Layer-2-Lösungen. Diese Projekte verfolgen das Ziel, die Funktionalität von Bitcoin deutlich zu erweitern und neue Anwendungsfälle auf die größte Kryptowährung der Welt zu bringen.

Das Grundprinzip erinnert an die Entwicklung von Ethereum in den vergangenen Jahren. Während Bitcoin bislang vor allem als Wertspeicher genutzt wird, könnten Layer-2-Netzwerke zusätzliche Funktionen wie schnelle Transaktionen, DeFi-Anwendungen oder Smart Contracts ermöglichen. Sollte sich dieser Trend durchsetzen, würde dies potenziell auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins erhöhen, da Bitcoin weiterhin als Basisschicht und Sicherungsmechanismus des Ökosystems fungiert.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt trotz des schwierigen Marktumfelds bemerkenswerte Stärke. Während viele Kryptowährungen im laufenden Bärenmarkt deutlich an Wert verloren haben, konnte das Projekt bereits rund 33 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln.

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Das Konzept setzt darauf, die Stärken von Bitcoin und Solana miteinander zu verbinden. Bitcoin liefert dabei die Sicherheit und Bekanntheit des Netzwerks, während moderne Layer-2-Technologien für deutlich höhere Transaktionsgeschwindigkeiten sorgen sollen. Herzstück des Systems ist eine Zero-Knowledge-Bridge, die Vermögenswerte zwischen Bitcoin-Layer-1 und dem Layer-2-Netzwerk übertragen kann.

Dadurch sollen Nutzer künftig Anwendungen nutzen können, die bislang eher aus dem Solana- oder Ethereum-Ökosystem bekannt sind. Gleichzeitig bleibt die Verbindung zum Bitcoin-Netzwerk bestehen. Befürworter sehen darin die Chance, ungenutztes Kapital innerhalb des Bitcoin-Ökosystems produktiver einzusetzen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält Bitcoin Hyper durch das derzeit angebotene Staking-Modell. Anleger können aktuell Renditen von bis zu 36 Prozent APY erzielen.

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