PayPal startet „Pay with Crypto“-Service, um globale Krypto-Zahlungen zu ermöglichen

Das Wichtigste in Kürze

PayPal erweitert seinen Krypto-Service und ermöglicht Händlern die Bezahlung mit mehr als hundert digitalen Währungen, die in Fiat oder PYUSD abgerechnet werden können.

Der Zahlungsriese stärkt damit seine Position im wachsenden Stablecoin-Sektor, dessen Marktkapitalisierung inzwischen über 310 Milliarden USD erreicht hat.

"Pay with Crypto" soll mit seiner einfachen Nutzeroberfläche besonders Einsteigern den sicheren und einfachen Zugang zu Krypto-Zahlungen ermöglichen.

PayPal baut seine Marktstellung aus führt neuen Krypto-Bezahlservice ein

Bereits im Jahr 2023 hatte sich PayPal wegen dem harten Wettbewerb im Kerngeschäft zunehmend auf den Handel mit digitalen Währungen spezialisiert und im selben Jahr den PYUSD-Stablecoin herausgebracht.

Ein an den US-Dollar gekoppeltes Produkt, was heute über eine beachtliche Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden USD verfügt und nicht nur bei CoinMarketCap auf Platz 31 liegt, sondern auch der fünftgrößte Stablecoin der gesamten Branche ist.

Nun geht der Zahlungsriese den nächsten Schritt und hat „Pay with Crypto“ eingeführt, eine Funktion, mit der Händler mehr als einhundert digitale Währungen akzeptieren und entweder in Fiatwährung oder in den hauseigenen PYUSD abrechnen können.

In einem Interview sagte May Zabaneh, Leiterin der Kryptoabteilung bei PayPal, dass das Unternehmen eine Brücke zwischen traditionellen Zahlungen und der neuen Welt der digitalen Vermögenswerte baue.

„Wir sind von Pay with Crypto total begeistert, da es Händlern ermöglicht , über hundert Kryptowährungen über verschiedene Wallets hinweg zu akzeptieren. Dabei kann die Abrechnung in Fiatgeld oder in PYUSD erfolgen, wodurch sie Zugang zu einer globalen Krypto-Nutzerbasis erhalten und von den intrinsischen Vorteilen digitaler Währungen profitieren können“.

Für Händler bedeutet die PayPal-Inititative günstigere Transaktionen und Zugang zu Hunderten Millionen potenzieller Kunden. Für Nutzer bedeutet es, dass sie ihre Kryptowährungen endlich breitflächiger einsetzen können, statt einfach nur zu HODLen oder staken.

„Pay with Crypto verbindet all jene Kunden, die bereits Kryptowährungen besitzen, mit unserem Händlernetzwerk“, erklärte Zabaneh weiter, „und ist ein konkretes Anwendungsbeispiel dafür, wie man traditionelle Zahlungen und Kryptozahlungen zusammenführen kann.“

Sie bestätigte zudem, dass Händler Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum nativ halten können und dass PayPal sowohl für Verbraucher als auch für Händler, die PYUSD halten, Belohnungen anbietet.

Die Marktkapitalisierung von Stablecoins explodiert

Während die Preise führender Kryptowährungen konsolidieren, ereignet sich ein fundamentaler Umschwung in unserem Finanzsystem – und zwar der raketenhafte Aufstieg von Stablecoins seit 2021.

Die Nische weist laut CoinGecko-Daten aktuell eine Gesamtmarktkapitalisierung von rund 310 Milliarden USD auf, was rund 8,5 Prozent der Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung entspricht. Derweil lag das 24-Stunden-Handelsvolumen bei etwa 146,6 Mio. USD.

PYUSD, der US-Dollar-gedeckte Stablecoin von PayPal, kontrolliert mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Milliarden US-Dollar nun etwas mehr als 1 Prozent des gesamten Stablecoin-Angebots – ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Krypto-Investitionen des Unternehmens in den On-Chain-Zahlen bemerkbar machen!

Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, deren Wert an einen anderen Vermögenswert (i.d.R. US-Dollar) gekoppelt ist, sodass ihr Preis nicht so stark wie der von Bitcoin und Altcoins schwankt.

Er soll also wie digitales Bargeld fungieren und die Effizienz von digitalen Währungen mit der „Stabilität“ von Fiatgeld verbinden.

Der entscheidende Vorteil bei PayPal liegt darin, dass sich der „Pay with Crypto“-Dienst nahtlos in vertraute Benutzeroberflächen integriert lässt, wobei man bei Händlern, die PayPal akzeptieren, einfach Krypto anstelle von Fiatgeld nutzen kann.

Für eine Branche, die für hohe technische Komplexität , schlechte Benutzerfreundlichkeit und leider auch Betrug bekannt ist, ermöglicht dies auch unerfahrenen Verbrauchern die Nutzung von Kryptowährungen auf sichere und verständliche Weise.

„Mit dem neuen Krypto-Checkout-System haben Sie nun bei Millionen von Händlern die Möglichkeit, ihre Kryptowährungen effektiv einzusetzen und bei diesen Händlern zu bezahlen“, erklärte Zabaneh.

Sie glaubt, dass „Pay with Crypto“ die nächste Phase der Entwicklung von PayPal einläutet, in der digitale Vermögenswerte zum Standard gehören, wenn es um Geldtransfers geht. Das sind die besten Wallets ohne Verifzierung!