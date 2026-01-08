PepeNode Presale kurz vor Schluss: Jetzt noch schnell zugreifen

Der Presale von PepeNode (PEPENODE) endet in wenigen Stunden, bevor das Projekt in Richtung großer Börsenlistings wechselt. Das GameFi-Konzept setzt auf eine Mining-Simulation mit Proof-of-Strategy, die Optimierung statt bloßes „Mehr kaufen“ belohnt. Knappheit, ein 70%-Burn-Mechanismus und High-Tier-Rewards sollen die Token-Ökonomie langfristig stabilisieren.

Letzte 5 Stunden, um PepeNode zum ICO-Preis zu kaufen – bevor der 100x-Boom startet

Donnerstag, 8. Januar 2026 – So schnell geht’s: Das Zeitfenster, um sich den meist erwarteten GameFi-Token 2026 zu sichern, schließt sich.

In genau fünf Stunden endet die Möglichkeit, PepeNode (PEPENODE) zu den vergünstigten Presale-Konditionen zu erwerben, endgültig. Danach folgt der Übergang zu großen Exchange-Listings, bei denen der globale Markt den Handel übernimmt – wahrscheinlich zu einer deutlich höheren Bewertung.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat PepeNode bereits über 2,67 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Summe steigt jedoch rasant, da Last-Minute-Investoren die Website stürmen, um sich ihre PEPENODE-Zuteilung zu sichern, bevor der Mindestpreis verschwindet.

Dieser späte Ansturm wird von neuen Investoren getrieben, die erkennen, wie PepeNode die Regeln der Krypto-Gaming-Landschaft neu schreibt. Mit dem ersten Proof-of-Strategy-Modell und einer wirklich fesselnden Mining-Simulation will das Projekt die Nachhaltigkeitsprobleme lösen, an denen frühere P2E-Generationen gescheitert sind.

Doch die Ära des frühen Einstiegs geht offiziell in ihre letzten Minuten. Für alle, die vom Marktaufschwung 2026 mit PEPENODE profitieren wollen, gilt: jetzt oder nie. Der Tokenpreis ist auf einen finalen Wert von 0,0012161 US-Dollar festgesetzt.

PepeNode im Überblick

PepeNode ist das erste Mine-to-Earn-Meme-Coin-Game und bietet eine realistische Simulation, in der Spieler Kryptowährung verdienen, indem sie eine clevere Ressourcenverteilung meistern.

Im Spiel starten die Spieler mit einem leeren Serverraum und nutzen PEPENODE-Token, um ihn mit virtueller Hardware und Nodes zu füllen. Hier kommt das Proof-of-Strategy-Modell ins Spiel: Da das Spiel darauf ausgelegt ist, Optimierung zu belohnen, führt „einfach mehr kaufen“ nicht automatisch zum Erfolg.

Das Spiel führt über zufällig generierte Node-Eigenschaften eine Ebene emergenter Komplexität ein. Weil keine zwei Nodes exakt gleich sind, müssen Spieler experimentieren, um „Synergien“ zu finden – Kombinationen, die die Hashrate maximieren und zugleich den virtuellen Overhead minimieren.

Das bedeutet: Du kannst dich nicht einfach an die Spitze „grinden“; du musst erkennen, welche Nodes gut zusammenarbeiten und welche zu abnehmenden Erträgen führen.

Mit fortschreitender Entwicklung soll die Simulation in noch realistischere Bereiche erweitert werden – einschließlich Herausforderungen wie Strommanagement, Kühlung und mehr.

Das ist ein deutlicher Unterschied zu klassischen Play-to-Earn-Spielen, die oft auf stumpfe, repetitive Aufgaben früher P2E-Modelle setzen. Stattdessen bietet PepeNode ein deutlich tiefgehenderes und strategischeres Erlebnis.

Mit einer Formel, die von Klassikern wie Factorio und Zoo Tycoon inspiriert ist, liefert PepeNode einen einzigartigen, krypto-basierten Twist auf das Simulationsgenre – und bringt Tiefe und Strategie in die Welt der Meme-Coins.

Der langfristige Wert von PEPENODE als GameFi-Token

Späteinsteiger – aber weiterhin frühe Investoren –, die in den letzten 24 Stunden PEPENODE-Token gekauft haben, verstehen erst jetzt, warum während des Presales Token im Wert von 2,67 Millionen US-Dollar erworben wurden.

PepeNode hat eine mehrschichtige Verteidigung gegen den Token-Verfall aufgebaut, der frühere P2E-Generationen zerstört hat – und der Kern dieses Wertschutzes ruht auf drei Säulen:

1. Knappheit durch Design – Das Token-Angebot ist strikt begrenzt und auf 210 Milliarden gedeckelt. Ähnlich wie bei Bitcoin soll das PEPENODE-Ökosystem Halving-Events umsetzen, bei denen Mining-Rewards im Laufe der Zeit halbiert werden. So werden Token nicht „ins Unendliche gedruckt“, sondern mit zunehmender Reife des Netzwerks schwerer zu erwerben.

2. Die 70%-deflationäre Senke – Eine der größten Schwächen alter P2E-Modelle war das Fehlen von „Sinks“, also Mechanismen, um Token aus der Wirtschaft zu entfernen. PepeNode begegnet dem direkt: 70% jedes Tokens, der für Node-Käufe, Erweiterungen und System-Upgrades ausgegeben wird, wird dauerhaft verbrannt. Während Game-Ökonomien früher oft so lange verwässert wurden, bis sie wertlos waren, ist das umlaufende Angebot bei PepeNode darauf ausgelegt, mit wachsender Aktivität zu schrumpfen.

3. Der psychologische Shift: High-Tier-Rewards – Eine häufige Sorge bei deflationären Token ist die „Cash-out-Falle“: Wenn Token knapp sind, verkaufen Spieler sie dann nicht einfach gegen Fiat? Die Entwickler adressieren das, indem sie Top-Belohnungen in Form von High-Alpha-Meme-Coins wie PEPE und Fartcoin (FARTCOIN) einführen.

Indem diese Elite-Assets an die optimiertesten Mining-Setups vergeben werden, soll das Projekt das Verhalten der Spieler verändern. Statt PEPENODE auszuzahlen, werden Spieler incentiviert, reinvestieren und ihre Token zu nutzen, um in den Ranglisten aufzusteigen. In diesem Modell wird das Halten und Einsetzen von PEPENODE profitabler als der Verkauf – weil es als Schlüssel dient, um einen passiven Strom der bestperformenden Meme-Assets des Marktes freizuschalten.

Letzte 5 Stunden, um PEPENODE zu kaufen

Wie bereits erwähnt, endet die Möglichkeit, PEPENODE-Token zu Presale-Preisen zu kaufen, sehr bald. Sobald mehr Investoren das langfristige Potenzial erkennen, wird der aktuelle Preis von 0,0012161 US-Dollar wie eine ferne Erinnerung wirken.

Die nächsten 5 Stunden sind entscheidend – das ist deine Chance, dir früh eine Position in einem potenziellen 100x-Asset zu sichern, oder später den Ärger zu haben, es verpasst zu haben.

Wenn du zu den Ersteren gehören willst, besuche die offizielle Website und kaufe noch heute mit ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) oder sogar Kredit- und Debitkarten. Käufer können ihre bevorzugte Wallet verbinden, zum Beispiel Best Wallet – eine der besten Krypto- und Bitcoin-Wallets überhaupt.

PepeNode ist im „Upcoming Tokens“-Tool von Best Wallet gelistet, wodurch Kaufen, Tracking und späteres Claiming nach dem Livegang besonders einfach wird.

Der Smart Contract des Projekts wurde von Coinsult auditiert – das gibt frühen Teilnehmern zusätzliche Sicherheit.

Für die neuesten Updates, insbesondere zum Token-Claim, folge PepeNode auf X und Telegram.

PepeNode besuchen.