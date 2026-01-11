POL bricht den Abwärtstrend – darum sind Analysten jetzt bullisch für den Coin

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze.

Nach Monaten im tiefen Abwärtstrend hat die Kryptowährung POL erstmals wieder eine klare Trendwende vollzogen und in kurzer Zeit zweistellige Gewinne erzielt. Auslöser sind nicht nur technische Signale, sondern auch starke fundamentale Impulse aus dem Polygon-Ökosystem. Immer mehr Analysten werden daher optimistisch und sehen in POL einen der spannendsten Altcoins für den Start ins Jahr 2026.

POL steigt nach Allzeittief unter 0,1 $ wieder deutlich im Wert

Die Kryptowährung POL vom dahinterstehenden Projekt Polygon konnte in den letzten Jahren kaum in Sachen Wertentwicklung überzeugen. 2023 erfolgte ja der Übergang von MATIC zu POL. Kurz danach kam es noch einmal zu einem Anstieg des Preises auf bis zu 1,27 $. Seitdem befand sich der Coin jedoch in einem mehr oder weniger kontinuierlichen Abwärtstrend. Dabei ist der Kurs sowohl unter die 0,5-$-Marke als auch unter die 0,25-$-Marke zurückgefallen und hat erst zum 1. Januar ein Allzeittief von zeitweise unter 0,1 $ erreicht.

Das Kursniveau stellte für viele Investoren jedoch offensichtlich einen günstigen Einstiegszeitpunkt dar. Die Kaufkraft zog wieder deutlich an und zum Jahreswechsel setzte POL starke Impulse. Binnen weniger Tage schoss der Kurs so bereits wieder über 0,18 $ in die Höhe, und aktuell wird POL bei 0,173 $ gehandelt. Abgesehen von dem günstigen Einstiegspreis gab es noch weitere Katalysatoren, die den starken Aufdruck herbeiführten.

Neuer „Open Money Stack“ könnte Hauptauslöser der aktuellen Rallye sein

Der wichtigste Auslöser für die neue Rallye war die Veröffentlichung des sogenannten „Open Money Stack“. Das ist eine neu entwickelte Zahlungs- und Settlement-Infrastruktur von Polygon. Das Framework soll regulierungskonforme Stablecoin-Zahlungen über unterschiedliche Blockchains ermöglichen. Es umfasst Anwendungen, Finanzdienstleistungen, Zahlungsinfrastruktur und Blockchain-Rails und hat Polygon von einem reinen DeFi- und NFT-Netzwerk zu einem globalen Payment-Layer weiterentwickelt.

Today, we release our vision for the next evolution of Polygon. It’s a simple idea with massive implications:

money should move as freely as information does on the internet We’ll do this through one vertically integrated stack of onchain solutions. This is the Polygon Open… pic.twitter.com/snLn2Q0Nnj — Sandeep | CEO, Polygon Foundation (※,※) (@sandeepnailwal) January 8, 2026

Außerdem stützen auch On-Chain-Daten den Anstieg. Am 5. Januar wurde das größte Token-Burn-Event der gesamten PoS-Geschichte des Netzwerks registriert, und über 3 Millionen POL wurden vernichtet. Gleichzeitig verzeichnet Polygon aktuell einen Anstieg aktiver Nutzer, höhere Gebühreneinnahmen als jede andere L2- oder EVM-Chain und ein immer weiter zunehmendes Transaktionsvolumen. Das schafft eine günstige Basis für eine Fortsetzung des bereits begonnenen Aufwärtstrends.

#Polygon did more than 1,4 Billion transactions in 2025… the biggest year ever, as Polygons roadmap tp scaling onchain payments grows. pic.twitter.com/JYX7Nq5MQg — Rand (@cryptorand) January 6, 2026

Wichtigstes unmittelbares Ziel für die Bullen wäre es als Nächstes, die 0,2-$-Marke zu überwinden, welche im Verlauf des letzten Jahres mehrfach als Unterstützung beziehungsweise Widerstand fungiert hatte. Wenn das gelingt, ist das 0,3-$-Niveau die nächste Schlüsselmarke. Ein Ausbruch darüber würde erstmals seit September wieder ein Higher High im Chart setzen und den vorangegangenen Abwärtstrend damit endgültig durchbrechen. Damit wäre eine günstige Ausgangslage für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung der 1-$-Marke geschaffen.

Ob der Anstieg sich tatsächlich so weit fortsetzt, wird natürlich maßgeblich vom restlichen Kryptosektor abhängen. Nur wenn BTC und Altcoins generell ein starkes Q1 2026 haben, kann POL weiter performen. Trotz des noch vergleichsweise günstigen Einstiegspreises sollten Anleger bedenken, dass es sich hierbei um eine milliardenschwere Kryptowährung mit entsprechend eingeschränktem Renditepotenzial handelt.

HYPER steckt im Gegensatz zu POL noch in der Frühphase der Entwicklung

Investoren, die bereit sind, mehr Risiko einzugehen, um früher dabei sein zu können, interessieren sich heute vor allem für Investitionsalternativen wie HYPER. Hierbei handelt es sich schließlich um eine Kryptowährung in der Presale-Phase. Das bedeutet, dass noch nicht einmal das erste Börsenlisting erfolgt ist und der Coin heute ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projektes Bitcoin Hyper erworben werden kann. Hier wird ein Teil der gesamten Coin-Allokation schon vor dem ersten Listing zu einem rabattierten Kurs von 0,013565 $ an die Community verkauft.

So kamen bisher schon über 30 Millionen $ an Presale-Funding zusammen, was verdeutlicht, wie groß das Investitionsinteresse in Bitcoin Hyper ist. Das erklärte Ziel der Entwickler ist hier nichts weniger als echten Mehrwert für das Bitcoin-Ökosystem zu schaffen, indem man die erste echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin auf den Markt bringt. Bitcoin-Transaktionen laufen aufgrund der geringen Skalierbarkeit der Bitcoin-Blockchain ja immer noch vergleichsweise langsam ab und es kostet inzwischen mehrere Dollar, BTC zu verschicken. Das macht Bitcoin vor allem für Micropayments unattraktiv.

Bitcoin Hyper könnte dies ändern, da Transaktionen in Zukunft auf die L2-Lösung ausgelagert und dort beschleunigt abgewickelt werden könnten. Um das Ganze technisch umzusetzen, müssen natürlich noch viele Hürden überwunden werden. Wenn die Entwickler erfolgreich sind, könnte Bitcoin Hyper großen Mehrwert für das Bitcoin-Ökosystem schaffen. Schließlich würden sich BTC mit schnelleren und günstigeren Transaktionen auch ganz neue Use Cases eröffnen. Entsprechend groß ist das Wachstumspotenzial, das viele Anleger der nativen Kryptowährung HYPER zuschreiben, und das Investitionsinteresse im Presale.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.