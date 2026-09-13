Polymarket hat Warren Jenson als neuen Chief Financial Officer berufen. Der frühere Amazon-Finanzchef und aktuelle Ripple-Verwaltungsrat berichtet künftig direkt an Gründer und CEO Shayne Coplan. Die Personalie fällt in eine Phase, in der Polymarket sein US-Geschäft und seine internationale Plattform ausbaut.

Die Ernennung erfolgte laut Ankündigung am 10. September. Jenson soll die Finanzorganisation leiten, die Kapitalstrategie verantworten, die langfristige Planung vorantreiben und die finanzielle Infrastruktur des Unternehmens aufbauen. Der Schritt folgt auf Polymarkets Übernahme von QCEX im Jahr 2025 für 112 Millionen US-Dollar. Dabei handelt es sich um eine lizenzierte Derivatebörse samt Clearingstelle, die nach Unternehmensangaben die Grundlage für die Rückkehr in den US-Markt bildete. Polymarket beschreibt sein US-Angebot als Designated Contract Market unter Aufsicht der Commodity Futures Trading Commission.

Finanzführung soll die Skalierung institutionell absichern

Jenson bringt eine mehr als drei Jahrzehnte lange Laufbahn in der Unternehmensfinanzierung mit. Neben seiner Zeit bei Amazon war er CFO bei Electronic Arts, Delta Air Lines und NBC. Seit dem 19. Mai 2023 sitzt er im Verwaltungsrat von Ripple, wo er zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt wurde. Dieses Gremium überwacht die formalen Prüfprozesse des Unternehmens.

Zu Jensons beruflichen Stationen zählen zudem Führungspositionen bei Nielsen und LiveRamp. Bei LiveRamp leitete er die Bereiche Finanzen und internationale Aktivitäten. Seine Erfahrung in Unternehmensfinanzierung sowie in Daten- und Analyseunternehmen ergänzt sein Profil für die Finanzorganisation von Polymarket. Laut der Ankündigung sitzt Jenson aktuell außerdem in den Verwaltungsräten von DigitalOcean, Dropbox und Ripple.

Finanzierungsrunde und Bewertung bleiben Berichte, keine Bestätigung

Die Personalie fällt zudem in eine Phase, in der laut Berichten des Wall Street Journal die Investmentfirma 1789 Capital von Donald Trump Jr. rund 300 Millionen US-Dollar in Polymarket investiert haben soll. Die Investition soll Teil einer rund 1 Milliarde US-Dollar schweren Finanzierungsrunde sein, die das Unternehmen mit etwa 21 Milliarden US-Dollar bewerten würde. Diese Zahlen stammen aus Zeitungsberichten und sind nicht unabhängig als abgeschlossene Finanzierung bestätigt.

Ausblick

Polymarket baut sein US-amerikanisches und internationales Geschäft aus. Jensons Mandat umfasst dabei die Finanzorganisation, Kapitalstrategie und langfristige Planung. Wie sich die Expansion konkret auf weitere Marktsegmente auswirkt, bleibt offen.

Risikohinweis und Call-to-Action

Bei Prognosemarkt-Kontrakten sollten Interessierte vor einer Teilnahme die jeweiligen Abwicklungsregeln prüfen. Polymarket zufolge bestimmen diese Regeln die Voraussetzungen für eine Auszahlung, einschließlich möglicher Fristen oder festgelegter Datenquellen. Anteile mit einem zutreffenden Ereignisergebnis werden demnach mit einem US-Dollar abgewickelt, während nicht erfolgreiche Anteile bei null liegen. Wer sich mit dem Angebot befassen möchte, kann außerdem die Angaben des Unternehmens zu seiner US-Plattform und deren Status als Designated Contract Market nachvollziehen.