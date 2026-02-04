Das Wichtigste in Kürze

Schutz vor dem "Q-Day": qONE bietet als erstes Projekt auf Hyperliquid echte Quantenresistenz basierend auf NIST-Standards und schützt so vor der Entschlüsselung durch kommende Quantencomputer.

Enorme Nachfrage: Der Presale ist bereits massiv überzeichnet, Mit über 13 Millionen US-Dollar an Vorregistrierungen übersteigt das Interesse das Angebot um den Faktor 20.

Sicherheit ohne Hürden: Die Technologie integriert sich nahtlos in bestehende Blockchains-Nutzer profitieren von einer zusätzlichen Sicherheitsschicht, ohne ihre Gewohnheiten ändern oder Wallets migrieren zu müssen.

Fundierte Technologie: Das System basiert auf IronCAP™, einer patentierten Technologie des börsennotierten Unternehmens 01 Quantum, die bereits von Großkonzernen genutzt wird.

Fairer Presale-Start: Der Verkauf beginnt am 5 Februar, mit transparenten Vesting-Regeln und Obergrenzen pro Wallet, um eine breite Verteilung der Token zu gewährleisten.

Bitcoin, Ethereum und die meisten anderen Kryptowährungen beruhen auf Sicherheitsannahmen, die Quantencomputer brechen werden. qONE ($qONE) startet als der erste quantenresistente Token auf Hyperliquid und bietet Schutz auf Basis von NIST zugelassener Post Quanten Kryptographie. Der Presale beginnt am 5. Februar um 14:00 Uhr UTC. Die öffentliche Runde erhält eine Zuteilung von 200.000 US Dollar, während Teilnehmer der Whitelist Community Zugang zu bis zu 360.000 US Dollar zu einer niedrigeren Bewertung haben. Es liegen bereits Vorregistrierungen im Wert von über 13 Millionen US Dollar vor, was bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot um mehr als das Zwanzigfache übersteigt.

Der beste Altcoin mit quantenresistenter Technologie qONE adressiert ein reales Problem, das andere Projekte ignorieren. Die Plattform kombiniert NIST standardisierte Post Quanten Kryptographie Algorithmen mit Zero Knowledge Proof Systemen. So entstehen verifizierbare, quantensichere Transaktionen auf bestehenden Blockchains. Die Kerninfrastruktur besteht aus drei miteinander verbundenen Produkten. Das qONE Security Protocol fungiert als unsichtbare Verifizierungsschicht. Es bestätigt Transaktionen durch Post Quanten Signaturen, ohne dass Benutzer ihre Gewohnheiten ändern müssen. Das Quantum Sig Wallet führt die Multi Signatur Sicherheit einen Schritt weiter. Es erfordert eine zusätzliche Unterschrift von einem quantenresistenten privaten Schlüssel, bevor Gelder bewegt werden. Angreifer können das Wallet nicht leeren, selbst wenn sie den Standard Privatschlüssel knacken sollten. Der Integration Hub bietet Börsen, Verwahrstellen und Entwicklern Zugang über SDK , White Label oder Plug-in Optionen. Sie können Quantenschutz hinzufügen, ohne ihre bestehenden Plattformen abreißen und neu aufbauen zu müssen. PQC-Signaturen und Schlüssel sind typischerweise 10- bis 100-mal größer als ihre ECDSA-Äquivalente, was die Transaktionsgrößen und Speicheranforderungen aufbläht. Zero-Knowledge-Proofs lösen dieses Problem. Sie verifizieren quantenresistente Signaturen und übermitteln kompakte Beweise, die bestehende Blockchains effizient verarbeiten können. Die Technologie läuft auf IronCAP™, das von 01 Quantum entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um ein börsennotiertes kanadisches Cybersicherheitsunternehmen. qLABS sicherte sich zwei US-Patente (11.271.715 und 11.669.833) und hat weitere Anträge in der Pipeline. Ein Proof-of-Concept funktionierte 2023 und 2024 erfolgreich auf Solana, und ein unabhängiges Audit bestätigte die Tragfähigkeit des Designs.

Warum $qONE jetzt die kluge Krypto Investition ist

$qONE fungiert als Utility und Governance Token für das gesamte qONE Security Protocol. Der Token erfüllt mehrere Rollen innerhalb des Ökosystems, anstatt nur als spekulatives Asset zu dienen.

Benutzer zahlen $qONE, um die Quantum Factor Authentication auf dem Quantum Sig Wallet zu aktivieren. Jede quantenresistente Transaktion erfordert eine Verifizierungsgebühr, die in $qONE entrichtet wird. Geschäftskunden erwerben Kapazitäten für Massenverifizierungen für ihre Integrationsanwendungen.

Das Staking von $qONE gewährt Zugang zum Protokoll und hält die wirtschaftlichen Interessen im Einklang. Token Inhaber stimmen über Protokoll Upgrades, Gebührenänderungen und Sicherheitsupdates ab.

Das Angebot ist auf 1 Milliarde Token auf HyperEVM und Hypercore festgelegt, wobei keine neuen Token geprägt werden. Der Presale nimmt 13 Prozent des Gesamtangebots ein und ist in drei Stufen unterteilt. Stufe 1 weist 6,5 Prozent frühen Unterstützern zu. Stufe 2 gibt 4,5 Prozent an frühe Community Mitglieder. Stufe 3 stellt 2 Prozent für den öffentlichen Verkauf bereit.

Liquidität und Treasury beanspruchen mit 39 Prozent den größten Anteil. Davon sind 50 Prozent bei der Token Generierung freigeschaltet, gefolgt von einem 36 monatigen Vesting. Community Airdrops machen 28 Prozent aus, wobei 9 Prozent zum Start freigegeben werden und ein 24 monatiges Vesting folgt.

Team und Berater halten 12 Prozent. Hierbei sind 20 Prozent bei der Token Generierung freigeschaltet, gefolgt von einer 6 monatigen Sperrfrist (Cliff) und einem 24 monatigen Vesting, das sich über insgesamt mehr als 30 Monate erstreckt. Hyperliquidity und Bridge Operationen erhalten 8 Prozent mit vollständiger Freischaltung bei der Token Generierung.

Details zum Krypto Presale: Ein faires Zuteilungsmodell

Der Token Verkauf hat transparente und feste Bedingungen. Der öffentliche Verkauf bietet Token im Wert von 200.000 US Dollar bei einer vollständig verwässerten Bewertung von 10 Millionen US Dollar mit 100 Prozent Freischaltung zum Start.

Die Community Runde stellt bis zu 360.000 US Dollar bei einer Bewertung von 8 Millionen US Dollar bereit. Hierbei werden 15 Prozent zum Start freigegeben, während der Rest linear über 12 Monate freigeschaltet wird (Vesting). Teilnehmer können USDC oder USDT im Ethereum Mainnet oder HYPE auf HyperEVM beitragen.

Der Krypto Presale legt keinen Mindestbeitrag fest, deckelt jedoch einzelne Wallets bei 50.000 US Dollar. Dies verhindert eine Konzentration und sorgt für eine breite Verteilung. Das Zuteilungsmodell funktioniert nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Da über 13 Millionen US Dollar an registriertem Interesse um eine Gesamtzuteilung von 560.000 US Dollar konkurrieren, entscheidet das Timing über den Zugang. Nach Schließung des Verkaufsfensters werden keine Verlängerungen gewährt.

Entwicklungsfahrplan mit Fokus auf echte Akzeptanz

Der erste Start liefert das qONE Security Protocol, den $qONE Token, das Quantum-Sig Wallet und den Integration Hub. Diese Produkte bieten sofortigen Quantenschutz für Vermögenswerte auf Hyperliquid und legen das Fundament für eine breitere Akzeptanz.

Die nächste Entwicklungsphase führt das Multi-Sig Quantum-Sig Wallet ein. Es kombiniert traditionelle Governance-Anforderungen für Mehrfachsignaturen mit quantenresistenter Sicherheit. Diese Variante adressiert die Bedürfnisse der institutionellen Verwahrung, wo mehrere Genehmiger Transaktionen autorisieren müssen.

Das L1 Migration Toolkit folgt als kritische Infrastrukturkomponente. Dieses Toolkit ermöglicht es bestehenden Layer-1-Blockchains, Post-Quanten-Kryptographie zu übernehmen und dabei die aktuellen Blockgrößenbeschränkungen der Chain beizubehalten.

Zusätzliche Protokollfunktionen und Integrationsoptionen werden den Zugang und die Funktionalität basierend auf der Marktnachfrage erweitern. qLABS strebt an, 2 Prozent der Top-Smart-Contract-Assets zu sichern. Dies entspricht einer Marktchance von 20 Milliarden US-Dollar. Allein der Wert der Top-ERC-20-Assets übersteigt 1 Billion US-Dollar.

Der einzige Altcoin zum Kauf, bevor der Q-Day eintrifft

Die Quantenbedrohung operiert auf einem bekannten Zeitplan. Der Shor-Algorithmus liefert den mathematischen Rahmen, und die Hardwareentwicklung schreitet stetig voran. Die Verwundbarkeit existiert unabhängig davon, ob die Industrie sie anerkennt oder nicht.

qONE liefert funktionale Quantenresistenz jetzt, anstatt nur Versprechungen auf einer Roadmap zu machen. Die Technologie hat unabhängige Audits bestanden, und Patente schützen das geistige Eigentum. Unternehmenskunden wie Hitachi, PwC, Thales und CGI nutzen bereits die zugrundeliegende IronCAP™-Technologie.

Dieser Altcoin bietet eine frühe Positionierung in der quantenresistenten Infrastruktur. CoinMarketCap führte im Jahr 2025 eine Kategorie „Quantum-Resistant“ ein. Innerhalb von zwei Monaten wuchs die Zahl der gelisteten Token in dieser Kategorie von 8 auf 11.

Dieser Presale stellt die primäre Gelegenheit dar, $qONE zu kaufen, bevor die Marktpreisbildung einsetzt. Nachdem das Zuteilungsfenster geschlossen ist, verlagert sich der Zugang auf die Sekundärmärkte. Wer nach der besten Kryptowährung mit tatsächlichem Nutzen sucht, sollte den Quantenschutz in Betracht ziehen, den qONE bietet.

Entdecken Sie die Zukunft der quantenresistenten Kryptowährung mit qLABS:

Presale: https://register.qonetoken.io/

Website: https://qlabs.tech/

Links: https://linktr.ee/qLABS.tech