Das Wichtigste in Kürze

Wie Ethereum vor DeFi: qONE bietet eine Infrastruktur-Chance im absoluten Frühstadium, noch bevor der Markt die Relevanz von Quantensicherheit voll erkennt.

Sicherheit ohne Migration: Die Technologie schützt bestehende Wallets und Blockchains vor Quanten-Angriffen, ohne dass Nutzer ihre Assets verschieben müssen.

Starke Tokenomics: Der $qONE-Token besitzt echten Nutzen als Zahlungsmittel im Protokoll, gestützt durch ein festes Angebot und regelmäßige Rückkäufe.

Exklusiver Presale: Der Verkauf startet am 5 Februar und ermöglicht Investoren den Einstieg zu einer niedrigen Bewertung, bevor institutionelle Nachfrage steigt.

Dieser Moment tritt oft in Zeiten der Unsicherheit auf, wenn die Aufmerksamkeit von den Fundamentaldaten abdriftet und sich auf kurzfristiges Preisrauschen richtet.

Genau hier heben sich Infrastrukturprojekte im Frühstadium ab.

qONE ($qONE) betritt den Markt in genau dieser Phase und positioniert sich als Krypto-Presale, der rund um das Thema Sicherheit aufgebaut ist.

Für Investoren, die nach Altcoins mit echtem Nutzen suchen, sticht qONE als die beste Kryptowährung hervor, die man frühzeitig kaufen sollte, noch bevor Quantensicherheit zu einer Marktanforderung wird.

Was ist qLABS genau und wie funktioniert es? qLABS ist eine Blockchain-Sicherheitsstiftung, die sich auf ein wachsendes Problem konzentriert: die Verwundbarkeit bestehender kryptographischer Systeme, sobald Quantencomputer einen operativen Maßstab erreichen. Die meisten Blockchains verlassen sich immer noch auf Kryptographie, die durch zukünftige Quantenangriffe kompromittiert werden kann. qLABS versucht nicht, bestehende Chains zu ersetzen oder eine Asset-Migration zu erzwingen. Die Tools setzen auf den aktuellen Netzwerken auf und fügen eine neue Sicherheitsschicht hinzu, welche Transaktionen und Signaturen schützt, ohne das Nutzerverhalten zu stören. Das Herzstück des Systems ist die Post-Quanten-Kryptographie in Kombination mit Zero-Knowledge-Proof-Verifizierung. Dies ermöglicht es Transaktionen, eine zusätzliche quantenresistente Signatur neben den Standard-Signaturen zu tragen, die bereits auf den großen Chains verwendet werden. Selbst wenn die klassische Verschlüsselung in Zukunft offengelegt wird, bleibt die Quantenschicht intakt. Dies hält Wallets, Token und Verträge nutzbar, ohne die Nutzer zu zwingen, ihre bestehenden Ökosysteme aufzugeben. Die Technologie basiert auf IronCAP™, einem vom NIST zugelassenen Post-Quanten-Kryptographiesystem, das von 01 Quantum entwickelt wurde. Im Gegensatz zu experimentellen kryptographischen Modellen läuft IronCAP™ auf Standard-Computerhardware und ist nicht auf theoretische Durchbrüche angewiesen, um zu funktionieren. Diese Designentscheidung hält das System für die heutigen Blockchains praktikabel und widerstandsfähig für die Computerlandschaft von morgen. qLABS wendet diese Technologie auf mehrere Produkte an. Dazu gehören quantenresistente Token, das Q-Safe Wallet, Stablecoin-Infrastrukturen für die Abrechnung im Quantenzeitalter und Entwicklertools, die es Anwendungen ermöglichen, Sicherheit zu integrieren, ohne den Kerncode neu schreiben zu müssen. Das Ziel ist einfach: der Schutz veralteter Chains, ohne einen kompletten Neubau zu erzwingen.

Der Nutzen des qONE Token

qONE ist der native Utility-Token, der das qONE Security Protocol antreibt. Er wurde entwickelt, um quantenresistenten Schutz im gesamten Web3 durch die Quantum-Sig-Wallet-Technologie von qLABS zu ermöglichen.

Mit einem festen Angebot erfüllt qONE mehrere kritische Funktionen. Er dient der Zahlung von Transaktionsgebühren für die Aktivierung der Quantum Factor Authentication (QFA) und die Dual-Signatur-Verifizierung. Zudem erleichtert er Massenzahlungen für B2B-Kunden wie Börsen und Verwahrstellen und gewährt über Staking-Mechanismen Zugang zum Protokoll.

Der Token operiert auf Hyperliquid mit ERC-20-Kompatibilität, was ihn zugänglich macht, während er gleichzeitig die quantenresistenten Sicherheitsfunktionen beibehält, die Vermögenswerte vor der drohenden Gefahr von Angriffen durch Quantencomputer schützen.

Für alltägliche Nutzer ermöglicht qONE Quantenschutz durch einfache Zahlungsabläufe. Inhaber zahlen eine QFA-Gebühr in qONE, um den Schutz in ihrem Quantum-Sig Wallet zu aktivieren, und zahlen dann Gebühren pro Transaktion für die quantenresistente Verifizierung beim Verschieben von Vermögenswerten.

Für institutionelle Akteure wie Börsen, Betreiber von Depot-Wallets und Treasury-Manager schaltet qONE Schutz auf Unternehmensniveau durch Staking-Anforderungen und den Kauf von Kapazitäten für Massenverifizierungen frei.

Über den reinen Nutzen hinaus erhalten qONE-Inhaber Governance-Rechte, um über Protokoll-Upgrades, Änderungen der Gebührenstruktur und Sicherheitsverbesserungen abzustimmen. Dies stellt sicher, dass die Community die Entwicklung der quantenresistenten Infrastruktur vorantreibt.

Der Token verfügt außerdem über einen Rückkaufmechanismus, bei dem Gebühren, die in anderen Kryptowährungen oder Fiat eingenommen wurden, zum Kauf von qONE verwendet werden, was eine kontinuierliche Nachfrage bei wachsender Protokollakzeptanz schafft.

qONE Presale, Team und Tokenomics: Ein Krypto-Presale für Geschwindigkeit Der Krypto-Presale für qONE startete am 5. Februar mit einem klaren Ziel: Kapital effizient zu beschaffen und direkt in die Produktbereitstellung und den Ausbau des Ökosystems überzugehen. Das Gesamtangebot ist auf 1 Milliarde Token begrenzt und wird auf der HyperEVM bereitgestellt. Die Zuteilung im Presale ist streng strukturiert. Frühe Unterstützer erhalten 6,5 Prozent des Angebots, gefolgt von einer frühen Community-Runde mit 4,5 Prozent und einer Zuteilung für den öffentlichen Verkauf von 2 Prozent. Dies hält das anfängliche zirkulierende Angebot kontrolliert und vermeidet eine übermäßige Verwässerung während der Startphasen. Die Freigabepläne folgen einem gestaffelten Modell. Frühe Unterstützer erhalten zum Start einen Teilzugriff, gefolgt von zeitbasierten Freischaltungen. Token für das Team und die Berater bleiben mit verlängerten Sperrfristen (Vesting) gesperrt, was die langfristige Ausrichtung unterstreicht. Liquidität, Treasury und Community-Airdrops machen einen großen Teil des Angebots aus, was die Finanzierung des Ökosystems sicherstellt. Das Team hinter qLABS sorgt für zusätzliche Glaubwürdigkeit. Zur Führungsebene gehören Antanas Guoga als Präsident, Andrew Cheung als CTO von qLABS und CEO von 01 Quantum Inc., Ada Jonuse als Executive Director und Gintautas Nekrosius als Chief Marketing Officer. Dies ist eine Mischung aus Kryptographie-Expertise, Unternehmensführung und operativer Erfahrung, die bei Krypto-Presale-Projekten im Frühstadium selten zu finden ist. Aus Positionierungssicht zielt qONE nicht auf Meme-getriebene Zyklen ab. Es zielt auf die Nachfrage nach Infrastruktur, die wächst, sobald Sicherheitsrisiken sichtbar werden. Das platziert das Projekt in einer Kategorie, die näher an grundlegenden Protokollen liegt als an kurzfristigen Handelswerten, was es zu einem der seriöseren Altcoins macht, die man in dieser Marktphase kaufen kann.

Warum qONE als die beste Kryptowährung für 2026 gehandelt wird

Jeder große Krypto-Zyklus verlagert seinen Fokus schließlich von Geschwindigkeit und Neuheit auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die DeFi-Akzeptanz erzwang Ethereum Upgrades. Institutionelles Kapital trieb Compliance und Verwahrung voran.

Quantencomputing führt den nächsten Druckpunkt ein, und Sicherheits-Upgrades werden folgen, unabhängig davon, ob sich die Märkte bereit fühlen oder nicht.

qONE befindet sich direkt auf diesem Pfad. Sein Design ermöglicht es Blockchains, operativ zu bleiben, ohne ihre Fundamente neu schreiben zu müssen. Seine Tools schützen Werte, ohne eine Verhaltensänderung der Nutzer zu verlangen.

Diese Kombination positioniert qONE als eine der besten Kryptowährungen zum Kauf für Investoren, die sich auf Beständigkeit konzentrieren statt auf Narrative, die nach einem Zyklus verblassen.

Da sich Quantensicherheit in Unternehmen und Regierungen von der Theorie zu Planungsdiskussionen bewegt, wächst die Nachfrage nach kompatibler Infrastruktur. qONE bedient diese Nachfrage frühzeitig während seiner Krypto-Presale-Phase, wenn der Zugang begrenzt bleibt und die Bewertung noch auf dem Nutzen basiert.

Für Investoren, die Altcoins mit einem mehrjährigen Horizont filtern, bietet qONE ein Engagement in ein Problem, das nicht ewig ignoriert werden kann. Deshalb bezeichnen es viele bereits als einen der besten Kandidaten für Kryptowährungen im Jahr 2026, da Sicherheit letztendlich nicht verhandelbar ist.

Entdecken Sie die Zukunft der quantenresistenten Kryptowährung mit qLABS:

Presale: https://register.qonetoken.io/

Website: https://qlabs.tech/

Links: https://linktr.ee/qLABS.tech