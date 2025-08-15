Rekordhoch und Absturz: Bitcoin reagiert empfindlich auf US-Wirtschaftsdaten

Das Wichtigste in Kürze

Ein überraschend starker PPI-Bericht aus den USA ließ die Hoffnungen auf eine kräftige Zinssenkung platzen.

Bitcoin fiel nach einem neuen Allzeithoch deutlich zurück.

Auch Ethereum und andere Kryptowährungen gaben spürbar nach.

Nach einer Rekordjagd kam der plötzliche Dämpfer: Starke US-Preisdaten schickten Bitcoin und Ethereum auf Talfahrt. Die Märkte hatten fest auf eine deutliche Zinssenkung der US-Notenbank gesetzt – bis der heißere PPI-Report alles veränderte. Jetzt richten sich die Blicke auf die nächste Fed-Entscheidung im September.

Starker PPI-Bericht bremst Krypto-Rallye

Bitcoin und andere Kryptowährungen erlebten am Donnerstag einen deutlichen Rücksetzer. Auslöser war ein überraschend starker Produzentenpreisindex (PPI) in den USA, der die Märkte kalt erwischte. Die Daten zeigten einen Anstieg von 0,9 % im Juli – den höchsten Monatswert seit über drei Jahren. Erwartet worden war lediglich ein Plus von 0,2 %. Diese Entwicklung beendete abrupt eine erfolgreiche Handelswoche für Bitcoin, der noch am Mittwoch ein neues Allzeithoch von über 124.000 US-Dollar erreicht hatte. Ethereum hatte sich ebenfalls auf Rekordniveau bewegt, bevor die Daten veröffentlicht wurden.

Marktreaktion auf unerwartete Preissteigerungen

Der PPI misst die Preisentwicklung für Produzenten über eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen. Ein so starker Anstieg deutet auf anhaltenden Preisdruck hin und könnte die Arbeit der US-Notenbank erschweren. Die Federal Reserve strebt weiterhin ein Inflationsziel von 2 % an, sieht sich jedoch durch wirtschaftliche Unsicherheiten gebremst. Laut Liz Thomas, Chefstrategin bei SoFi, wird der Fed dieser Bericht „nicht gefallen“. Investoren mussten ihre Erwartungen an künftige Zinsschritte sofort anpassen. Die Wahrscheinlichkeit für eine große Zinssenkung im September sank praktisch auf null.

Von Zinssenkungshoffnungen zur Ernüchterung

Noch zu Wochenbeginn hatte US-Finanzminister Scott Bessent für eine kräftige Zinssenkung von 50 Basispunkten plädiert. Diese Aussicht hatte Risikoanlagen wie Aktien und Kryptowährungen gestützt. Historisch profitieren solche Assets von niedrigen Zinsen, da sie die Kreditvergabe anregen und Kapital in renditestärkere Anlagen treiben. Doch mit den neuen PPI-Daten ist die Stimmung gekippt. Die Wahrscheinlichkeit einer großen Zinssenkung im September fiel von 5,7 % am Vortag auf 0,0 %. Für viele Trader war dies ein klares Signal, ihre Positionen neu zu überdenken.

Preisentwicklung bei Bitcoin und Altcoins

Bitcoin notierte am Donnerstag bei rund 118.000 US-Dollar, ein Rückgang von 2,9 % gegenüber dem Vortag. Ethereum fiel auf 4.560 US-Dollar, ebenfalls ein Minus von 2,9 %. Solana gab um 2,4 % nach und lag bei 194 US-Dollar, während XRP mit einem Rückgang von 5,7 % auf 3,07 US-Dollar besonders stark unter Druck geriet. Die Bewegung kam nur einen Tag, nachdem Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht hatte. Für viele Marktbeobachter zeigt dies, wie empfindlich Krypto-Preise auf makroökonomische Daten reagieren.

US-Regierung verzichtet auf Bitcoin-Käufe

Neben den Wirtschaftsdaten sorgten auch politische Aussagen für Unruhe am Markt. Bessent erklärte, dass die Regierung keine weiteren Bitcoin-Käufe zur Aufstockung ihrer Reserven plane. Stattdessen wolle man weiterhin beschlagnahmte Bestände halten und nicht mehr verkaufen. Diese Klarstellung beendete Spekulationen, wonach die USA aktiv Bitcoin am Markt erwerben könnten. Einige Anleger hatten gehofft, dies könne zusätzliche Nachfrage schaffen und die Kurse stützen.

Kryptowährungen war Teil einer breiteren Marktreaktion. Auch die Aktienmärkte gaben nach, da steigende Produzentenpreise Sorgen vor einer länger anhaltenden Inflation verstärkten. Anleger zogen Kapital aus risikoreichen Anlagen ab und suchten verstärkt nach sicheren Häfen wie Staatsanleihen oder Gold. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass makroökonomische Daten derzeit eine besonders starke Rolle bei der Marktstimmung spielen. Für Kryptowährungen bedeutet dies, dass kurzfristige Schwankungen künftig stärker an US-Wirtschaftsdaten gekoppelt sein könnten.

Ausblick auf die kommende Fed-Sitzung

Mit dem PPI-Bericht im Rücken blicken Investoren nun gespannt auf die nächste Sitzung der US-Notenbank im September. Die Erwartungen an eine deutliche Zinssenkung sind nahezu verschwunden, dennoch rechnen die meisten Analysten mit einer moderaten Senkung um 25 Basispunkte. Ob dies ausreichen wird, um die jüngste Schwäche bei Bitcoin und anderen digitalen Assets auszugleichen, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass die kommenden Wochen entscheidend für die Richtung des Kryptomarkts sein dürften – und dass makroökonomische Faktoren weiter im Mittelpunkt stehen werden.