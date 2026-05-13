Revolution von Grayscale: Zcash-ETF könnte Meilenstein für Privacy sein

Das Wichtigste in Kürze

Grayscale möchte eigenen Trust in Zcash-ETF umwandeln.

Erster Spot-ETF für einen Privacy-Coin rückt weltweit näher.

Multicoin Capital kauft weiter ZEC, während HYPER Bitcoin revolutioniert.

Zcash gehört in den vergangenen Tagen zu den stärksten Kryptowährungen am Markt. Während Bitcoin und Ethereum zuletzt eher konsolidierten, legte der Privacy Coin auf Wochensicht rund 10 Prozent zu und nähert sich wieder den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an.

Damit kehrt Momentum in ein Segment zurück, das jahrelang unter massivem regulatorischem Druck stand. Viele Börsen hatten Privacy Coins delistet oder eingeschränkt, institutionelles Kapital blieb weitgehend außen vor. Doch nun verändert sich die Lage spürbar.

Denn Grayscale möchte seinen bestehenden Zcash-Trust in einen Spot-ETF umwandeln. Sollte die SEC zustimmen, wäre es weltweit der erste Spot-ETF auf einen Privacy Coin – ein möglicher Wendepunkt für das gesamte Segment.

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Grayscale plant ersten Spot-ETF für einen Privacy Coin

Der Vermögensverwalter Grayscale hat offiziell einen Antrag eingereicht, um den bestehenden Grayscale Zcash Trust in einen Spot-ETF umzuwandeln. Damit könnte erstmals ein regulierter börsengehandelter Fonds entstehen, der direkt an einen Privacy Coin gekoppelt ist. Das wäre ein Novum am Kryptomarkt. Bislang galten Privacy Coins wie Zcash oder Monero regulatorisch als hochsensibel, weil Transaktionen teilweise anonymisiert werden können. Genau deshalb entfernten zahlreiche Handelsplattformen entsprechende Coins in den vergangenen Jahren aus ihrem Angebot.

Grayscale Files to Launch the First Spot ETF for a Privacy Coin Grayscale has filed to convert its Zcash Trust into a spot ETF, which, if approved, would become the world’s first spot ETF tied to a privacy coin. The filing comes after the U.S. SEC reportedly ended its… pic.twitter.com/seBnWfP93P — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 12, 2026

Nun scheint sich das regulatorische Umfeld jedoch langsam zu verändern. Berichten zufolge hat die US-Börsenaufsicht SEC ihre langjährige Überprüfung von Privacy Coins beendet, ohne größere Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten. Das wird am Markt als Signal interpretiert, dass die pauschale Skepsis gegenüber Privacy-Projekten nachlässt. Entsprechend sprang der ZEC-Kurs unmittelbar nach Bekanntwerden der Meldungen deutlich an.

GRAYSCALE FILED FOR THE WORLDS FIRST EVER SPOT ETF FOR A PRIVACY COIN Grayscale has filed to convert its Zcash $ZEC Trust into a spot ETF. If approved, the product would become the world’s first spot ETF tied to a privacy coin. The filing follows reports that the SEC ended its… pic.twitter.com/kDP2a8I7wa — BSCN (@BSCNews) May 12, 2026

Besonders spannend ist zudem die institutionelle Komponente. Denn auch Multicoin Capital soll laut Aussagen des Mitgründers Tushar Jain bereits seit Februar eine größere Zcash-Position aufgebaut haben. Der Hedgefonds betrachtet Zcash offenbar zunehmend als Makro-Hedge und als Alternative in einem Umfeld wachsender staatlicher Kontrolle digitaler Zahlungsströme. Genau dieses Narrativ gewinnt aktuell wieder an Bedeutung.

Zcash selbst positioniert sich dabei nicht nur als klassischer Privacy Coin, sondern zunehmend als technologisch fortschrittliche Bitcoin-Alternative. Das Netzwerk setzt auf sogenannte Zero-Knowledge-Proofs, mit denen Transaktionen verifiziert werden können, ohne sensible Daten offenzulegen. Gleichzeitig wird im Umfeld von Zcash immer häufiger über Themen wie digitale Bürgerrechte, Datenschutz und sogar langfristige Quantensicherheit diskutiert.

Privacy isn't about hiding; it's a fundamental human right in the digital world. Filing for a Zcash ETF shows society is beginning to value security amidst a highly controlled cyberspace. As legal clarity shines on the shadows of Privacy coins, we see the balance between… — Pi Town (@pitown89) May 12, 2026

Sollte die SEC einem solchen ETF tatsächlich zustimmen, hätte das enorme Signalwirkung. Denn erstmals würde ein reguliertes Finanzprodukt institutionellen Investoren einen einfachen Zugang zu einem Privacy Coin ermöglichen. Genau deshalb sehen viele Analysten den aktuellen Kursanstieg womöglich erst als Beginn einer größeren Neubewertung des gesamten Segments.

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Bitcoin-L2 als neues Narrativ: Warum Bitcoin Hyper Aufmerksamkeit bekommt

Spannend bleibt zugleich, dass sich auch das Bitcoin-Ökosystem selbst technologisch immer stärker weiterentwickelt. Während Zcash vor allem mit Privatsphäre, Datenschutz und bald auch quantensicherer Infrastruktur punktet, arbeitet Bitcoin zunehmend an neuen Skalierungs- und Utility-Lösungen. Genau hier rücken Bitcoin-L2-Projekte immer stärker in den Fokus.

Die Idee dahinter: Bitcoin soll nicht mehr nur als Wertspeicher dienen, sondern zusätzlich als Fundament für Anwendungen, Zahlungen und Smart Contracts fungieren. Bislang galt genau das als große Schwäche gegenüber Netzwerken wie Ethereum oder Solana. Layer-2-Technologien könnten dieses Problem jedoch teilweise lösen, indem sie Transaktionen schneller und günstiger außerhalb der Bitcoin-Blockchain verarbeiten.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt trotz des übergeordnet schwierigen Marktumfelds auffällige relative Stärke. Bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt – ein Wert, der im aktuellen Bärenmarkt durchaus hervorsticht.

Technologisch versucht Bitcoin Hyper mehrere Narrative miteinander zu verbinden. Das Projekt kombiniert laut eigenen Angaben die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit moderner Solana-Infrastruktur. Gleichzeitig setzt das Netzwerk auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, wodurch Transaktionen effizienter verarbeitet werden sollen. Auch das Thema Skalierung steht klar im Fokus.

Hinzu kommt ein vergleichsweise aggressives Staking-Modell mit aktuell rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Nachfrage erzeugt. Gerade spekulative Anleger suchen derzeit verstärkt nach neuen Narrativen mit Wachstumspotenzial – und Bitcoin-L2 gehört aktuell klar zu den heißesten Themen am Markt.

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