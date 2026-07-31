Ripple & Aviva: Erster RWA-Fonds auf XRP Ledger live

Das Wichtigste in Kürze

Die beiden Unternehmen hatten ihre Partnerschaftsabsicht am 11.02.2026 angekündigt und sich dazu verpflichtet, Fondsprodukte auf dem XRPL zu tokenisieren.

Ziel dieser mehrjährigen Zusammenarbeit ist die Abdeckung mehrerer Anlageklassen.

Die tokenisierte Anteilsklasse des USD Liquidity Fund ist das erste Live-Ergebnis dieser Roadmap – ein produktiver Einsatz und kein Experiment in einer Sandbox.

Ripple und Aviva Investors sind am 29. Juli 2026 mit einer tokenisierten Anteilsklasse des Aviva Investors USD Liquidity Fund auf dem XRP Ledger live gegangen. Dabei handelt es sich um die erste tokenisierte Fondsstruktur, die von der Central Bank of Ireland (CBI) auf einer öffentlichen Blockchain genehmigt wurde.

Während BNY Mellon mit der Verwahrung der zugrunde liegenden Vermögenswerte beauftragt ist, stellt Komainu die regulierte Verwahrung digitaler Assets bereit, und Licuido liefert die notwendige Tokenisierungsinfrastruktur.

Ripple powers the new tokenised share class for @AvivaInvestors' USD Liquidity Fund:



🔹 Issued on the #XRP Ledger 📒

🔹 Custody by @KomainuAUM & tech by Licuido

🔹 Approved by the Central Bank of Ireland

🔹 Assets held by BNY (@BNYMellon)https://t.co/AQACarG2aQ pic.twitter.com/VOqW79fidJ — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) July 29, 2026

Dies ist nicht einfach nur ein weiteres institutionelles Krypto-Pilotprojekt. Es ist das erste Mal, dass eine bedeutende EU-Finanzaufsichtsbehörde eine tokenisierte Fondsstruktur auf einer Public Chain genehmigt hat. Damit erhalten andere in Irland und der EU ansässige Asset Manager eine praxisnahe Compliance-Vorlage anstelle eines rein theoretischen Rahmens zur Bewertung.

Diese Nachricht wurde bekannt, als der XRP-Kurs über Nacht um -0,7 % sank und der Vermögenswert bei etwa 1,08 $ gehandelt wurde, nachdem er die Unterstützung bei 1,10 $ verloren hatte. Das tägliche Handelsvolumen für Ripple liegt bei 1,14 Mrd. $, was einen Anstieg gegenüber den gestrigen 1,05 Mrd. $ bedeutet.

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Ripple-Partnerschaft: Vom Februar-Announcement zum Live-Produkt

Die beiden Unternehmen hatten ihre Partnerschaftsabsicht am 11. Februar 2026 angekündigt und sich dazu verpflichtet, Fondsprodukte auf dem XRPL zu tokenisieren. Ziel dieser mehrjährigen Zusammenarbeit ist die Abdeckung mehrerer Anlageklassen. Die tokenisierte Anteilsklasse des USD Liquidity Fund ist das erste Live-Ergebnis dieser Roadmap – ein produktiver Einsatz und kein Experiment in einer Sandbox.

Der Fonds strebt tägliche Liquidität durch Anlagen in erstklassige, auf USD lautende kurzfristige Schuldtitel an. Er weist dasselbe Anlageziel, Risikoprofil und dieselben regulatorischen Schutzbestimmungen auf wie die konventionelle Anteilsklasse. Berechtigte Anleger mit digitalen Wallets können zu identischen Bedingungen wie bei traditionellen Fondsanteilen auf das Produkt zugreifen, wobei der XRP Ledger als Buchführungs- und Transferschicht fungiert.

Institutioneller Stack und XRPL-Infrastruktur: So funktioniert der Mechanismus

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Die Tokenisierungsplattform von Licuido gibt die digitale Anteilsklasse auf dem XRPL aus; Komainu hält die Verwahrungsschicht für digitale Assets unter seinem regulierten institutionellen Rahmen; und BNY Mellon verwaltet die Verwahrung der zugrunde liegenden Fondswerte in der traditionellen Struktur. Diese Kombination integriert bestehende Verwahrungsinfrastrukturen mit krypto-nativen Abrechnungen in einem einzigen regulierten Produkt.

Der XRPL hat seit seinem Start 2012 mehr als 4 Milliarden Transaktionen verarbeitet, unterstützt etwa 8 Millionen aktive Wallets und wird von mehr als 130 unabhängigen Validatoren betrieben.

Seine nahezu sofortige und kostengünstige Abwicklung sowie die nativen Tokenisierungsfunktionen wurden als Schlüsselfaktoren für die Wahl des Ledgers genannt. Dies gilt insbesondere für institutionelle Kunden, die eine vorhersehbare Transaktionsfinalität und integrierte Compliance-Tools benötigen.

Nigel Khakoo, Senior Vice President für Trading und Märkte bei Ripple, bezeichnete den Start als Beweis dafür, dass ein reguliertes, institutionelles tokenisiertes Produkt auf einer Live-Infrastruktur mit echtem Anlegerschutz auf den Markt gebracht werden kann.

Mark Versey, Chief Executive Officer von Aviva Investors, charakterisierte die Tokenisierung als eine bedeutende Entwicklung für die Investmentbranche und bezeichnete die Partnerschaft mit Ripple als entscheidend für die Durchführung des Produktlaunches.

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RWA-Tokenisierung: Was die CBI-Genehmigung für institutionelles Krypto bedeutet

Die analytische Frage lautet nicht mehr, ob Real-World Assets (RWA) auf einem öffentlichen Ledger tokenisiert werden können. Vielmehr geht es darum, ob Regulatoren die rechtliche Klarheit schaffen, die eine Skalierung institutioneller Produkte ermöglicht.

Die Genehmigung der CBI beantwortet diese Frage zumindest innerhalb des irischen Regulierungsbereichs und positioniert den Fonds als replizierbares Modell für andere Tokenisierungsbemühungen von EU-domizilierten Managern.

Es ist zu vermuten, dass der bedeutendere kurzfristige Effekt auf konkurrierende Asset Manager abzielt, die derzeit öffentliche gegenüber privaten DLT-Netzwerken für ihre eigenen RWA-Programme abwägen. Die Existenz eines von der CBI genehmigten Präzedenzfalls auf einer öffentlichen Chain reduziert das wahrgenommene regulatorische Risiko dieser Architekturwahl erheblich.

Aviva Investors verwaltete bis 2025 ein Vermögen von rund 310 Mrd. $. Beide Unternehmen haben diesen Start als ersten Schritt einer breiteren Pipeline von tokenisierten Fondsprodukten auf dem XRPL gerahmt.

Der Umfang dieser Pipeline und die Geschwindigkeit, mit der weitere Aviva-Fonds den CBI-Genehmigungsprozess durchlaufen, werden darüber entscheiden, ob dies ein isolierter Meilenstein für institutionelles Krypto bleibt oder der Beginn eines nachhaltigen Fonds-Tokenisierungsprogramms auf dem XRP Ledger ist.