Ripple News: Voller Fokus auf Wall Street

Das Wichtigste in Kürze

XRP fällt unter 1,30 Dollar, Schwächetrend setzt sich fort.

Ripple erweitert Wall-Street-Infrastruktur durch neue Markenanmeldungen strategisch.

Bitcoin-Layer-2 sollen zusätzliche Nachfrage und neue Anwendungen schaffen.

Bitcoin Hyper sammelt bereits rund 33 Millionen Dollar ein.

XRP bleibt unter Druck. Der Token fiel zuletzt wieder unter 1,30 US-Dollar, womit der vorherige Ausbruchsversuch gescheitert ist. Auf Monatssicht notiert XRP deutlich im Minus, während neue Impulse im Chart bislang fehlen. Weder Momentum noch Marktinteresse wirken aktuell überzeugend. Für Anleger sieht das kurzfristige Bild damit schwach aus. Umso auffälliger ist, dass Ripple als Unternehmen parallel weiter expandiert. Der Fokus verschiebt sich immer stärker in Richtung institutionelle Finanzinfrastruktur. Neue US-Markenanmeldungen zeigen nun, wie breit Ripple seine Wall-Street-Ambitionen absichern will.

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Ripple meldet neue Marken an: Wall-Street-Stack statt reines Zahlungsnetzwerk

Ripple hat in den USA zwei neue Markenanmeldungen eingereicht, die den bekannten Triskelion-Logo-Auftritt und die Ripple-Wortmarke betreffen. Brisant ist dabei weniger die Marke selbst, sondern die Liste der geschützten Dienstleistungen. Diese reicht laut aktuellen Berichten weit über klassische Blockchain-Zahlungen hinaus und umfasst unter anderem Treasury-Management, digitales Asset-Management, Cash- und Risikomanagement, Investmentberatung sowie Bankabstimmung. Besonders auffällig sind jedoch Begriffe aus dem institutionellen Kapitalmarktgeschäft: Prime Brokerage, Wertpapierleihe, Hedgefonds-Management, Clearing-Funktionen und Brokerage über Aktien, Derivate, Anleihen, Devisen und Rohstoffe.

Ripple's two new trademark filings outline a full Wall Street stack@Ripple submitted two trademark applications to the @uspto recently, covering the Triskelion logo and the Ripple word mark. The service lists are the eye-catching part. They cover prime brokerage, securities… pic.twitter.com/fFG5NZCct2 — BSCN (@BSCNews) May 28, 2026

Damit wirken die Anmeldungen wie ein formaler Schutzschirm für ein Geschäft, das Ripple bereits aktiv aufbaut. Nach der Übernahme von Hidden Road wurde das Geschäft unter Ripple Prime weitergeführt. Ripple beschreibt Ripple Prime als globalen Multi-Asset-Prime-Broker für institutionelle Kunden, der Clearing, Finanzierung und Prime-Brokerage-Dienstleistungen über FX, digitale Assets, Derivate, Swaps und Fixed Income anbietet. In einem SEC-Dokument wird Ripple zudem als Anbieter von Lösungen für Payments, Custody, Liquidity und Treasury Management dargestellt.

Dazu kommt die breitere Infrastruktur: Ripple hat in den vergangenen Jahren unter anderem Metaco im Custody-Bereich, GTreasury im Treasury-Segment und Standard Custody übernommen. Auch RLUSD spielt in dieser Strategie eine Rolle, da der Stablecoin bereits im institutionellen Kontext und bei Prime-Brokerage-Produkten positioniert wird. Berichte verweisen zudem darauf, dass Ripple Prime zuletzt stark gewachsen sei und die Umsätze deutlich zulegten.

Wichtig bleibt jedoch: Markenanmeldungen sind keine fertigen Produkte. Sie zeigen zunächst, in welchen Bereichen Ripple seine Marke schützen will. Dennoch passt der Schritt klar zur aktuellen Strategie. Ripple will offenbar nicht nur Zahlungsinfrastruktur für Banken liefern, sondern eine breitere Finanzplattform zwischen Krypto, Stablecoins, Custody, Treasury und klassischem Kapitalmarktgeschäft aufbauen.

Für XRP ist das kurzfristig aber noch kein Kurstreiber. Der Token bleibt schwach, während das Unternehmen operativ deutlich offensiver auf Wall-Street-Infrastruktur setzt.

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Bitcoin als Wall-Street-Asset: Könnten Layer-2-Lösungen die Lösung sein?

Während Ripple seine Infrastruktur immer stärker auf institutionelle Finanzmärkte ausrichtet, verfolgt auch Bitcoin einen ähnlichen Trend. Die Einführung der Spot-Bitcoin-ETFs hat den Zugang für institutionelle Anleger massiv vereinfacht und Bitcoin endgültig als digitales Wertaufbewahrungsmittel auf der Wall Street etabliert. Doch genau hier liegt eine Herausforderung: Bitcoin wird zwar zunehmend als Store of Value genutzt, seine Rolle als produktiver Vermögenswert bleibt bislang begrenzt. Viele Marktbeobachter sehen deshalb in Bitcoin-Layer-2-Netzwerken den nächsten potenziellen Entwicklungsschritt.

Die Idee dahinter ist einfach. Wenn Bitcoin nicht nur gehalten, sondern auch für DeFi-Anwendungen, Zahlungen, Smart Contracts oder Renditeprodukte genutzt werden kann, entsteht zusätzliche Nachfrage nach dem nativen Asset. Statt lediglich Kapital zu speichern, könnte Bitcoin künftig auch als Grundlage für ein umfangreicheres Finanzökosystem dienen. Genau darauf setzen zahlreiche neue Bitcoin-L2-Projekte.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält aktuell Bitcoin Hyper. Das Projekt kombiniert die Sicherheit und Bekanntheit von Bitcoin mit Technologien, die bislang vor allem aus dem Solana-Ökosystem bekannt sind. Ziel ist es, schnelle und kostengünstige Anwendungen auf Basis von Bitcoin zu ermöglichen. Herzstück des Konzepts ist eine Layer-2-Infrastruktur mit Solana Virtual Machine (SVM), die Smart Contracts und dezentrale Anwendungen auf einer deutlich leistungsfähigeren Ebene ermöglichen soll.

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Technisch setzt Bitcoin Hyper auf eine zk-basierte Bridge zwischen Bitcoin Layer 1 und Layer 2. Dadurch sollen Vermögenswerte effizient zwischen beiden Netzwerken transferiert werden können, ohne die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks aufzugeben. Gleichzeitig sollen Nutzer von deutlich höheren Transaktionsgeschwindigkeiten und geringeren Gebühren profitieren.

Auch das Interesse am Projekt bleibt bemerkenswert. Trotz des schwachen Marktumfelds und des anhaltenden Bärenmarktes wurden im laufenden Presale bereits rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das deutet auf eine klare relative Stärke gegenüber vielen anderen Kryptoprojekten hin, die derzeit unter Kapitalabflüssen leiden. Zusätzlich bietet das Netzwerk aktuell Staking-Renditen von bis zu 36 Prozent APY für frühe Teilnehmer.

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