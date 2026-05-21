Ripple auf Platz 16 der CNBC Disruptor 50: Krypto-Infrastruktur

Das Wichtigste in Kürze

Die CNBC Disruptor 50 Liste wird jährlich durch ein Nominierungsverfahren erstellt, das Unternehmen nach ihrer Umsatzentwicklung, ihrem Potenzial zur Marktveränderung und ihrer institutionellen Traktion bewertet – die reine Markenbekanntheit tritt dabei in den Hintergrund.

Die Firmen werden anhand von Finanzierungsrunden, ihrer regulatorischen Aufstellung und der Integration ihrer Technologie in bestehende Branchenabläufe beurteilt.

Ripples Platzierung auf Rang 16 unter dem Thema Zahlungsmodernisierung deutet auf eine tiefgreifende institutionelle Einbettung hin.

Ripple hat sich den 16. Platz auf der prestigeträchtigen CNBC Disruptor 50 Liste für das Jahr 2026 gesichert. Damit positioniert sich das in San Francisco ansässige Unternehmen für Zahlungsinfrastruktur unter den Top 20 eines Rankings, das historisch gesehen eher von Enterprise-Software, KI und Biotechnologie dominiert wird – Sektoren, in denen institutionelle Beschaffungszyklen und nicht spekulatives Kapital die Bewertung maßgeblich bestimmen.

Die Redaktion von CNBC ordnete Ripple in die thematische Kategorie „New Money“ ein. Dabei wurde explizit die Rolle des Unternehmens bei der Modernisierung von grenzüberschreitenden Zahlungen und der institutionellen Krypto-Infrastruktur hervorgehoben. Diese Infrastruktur umfasst mittlerweile Zahlungskorridore in mehr als 70 Ländern, die über RippleNet und damit verbundene Dienste bedient werden.

Ripple is #16 on the 2026 @CNBC Disruptor 50, representing the role crypto infrastructure plays in bringing blockchain into real-world finance.



The infrastructure era is here. 🚀https://t.co/Esuwejdf43 — Ripple (@Ripple) May 19, 2026

Dies ist weit mehr als nur eine mediale Auszeichnung. Es ist ein deutliches Signal dafür, dass etablierte Finanzrecherche-Prozesse – also jene Analysen, die institutionelle Einkäufer und Limited Partner tatsächlich verfolgen – Ripple offiziell neu klassifiziert haben: Weg vom krypto-nativen Zahlungsexperiment hin zu einem systemrelevanten Infrastrukturanbieter.

Wir vermuten, dass die Entscheidung des CNBC-Komitees weniger eine zukunftsorientierte Wette auf die Blockchain-Adoption widerspiegelt, sondern vielmehr eine rückblickende Anerkennung der Akzeptanz darstellt, die bereits im Stillen in den Backoffices von Banken und in Pilotprogrammen von Zentralbanken stattgefunden hat.

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CNBC Disruptor 50: Was die Auswahl für Ripple und die institutionelle Krypto-Welt bedeutet

Die CNBC Disruptor 50 Liste wird jährlich durch ein Nominierungsverfahren erstellt, das Unternehmen nach ihrer Umsatzentwicklung, ihrem Potenzial zur Marktveränderung und ihrer institutionellen Traktion bewertet – die reine Markenbekanntheit tritt dabei in den Hintergrund. Die Firmen werden anhand von Finanzierungsrunden, ihrer regulatorischen Aufstellung und der Integration ihrer Technologie in bestehende Branchenabläufe beurteilt.

Ripples Platzierung auf Rang 16 unter dem Thema Zahlungsmodernisierung deutet auf eine tiefgreifende institutionelle Einbettung hin. Dies markiert einen Wendepunkt gegenüber dem Narrativ von 2022, als das Unternehmen primär durch den Rechtsstreit mit der SEC Schlagzeilen machte. Die Disruptor 50 Liste hebt üblicherweise Firmen hervor, deren Produkte Beschaffungsentscheidungen neu definieren, statt solche, die in juristische Auseinandersetzungen verwickelt sind.

Ripples Bemühungen um Compliance nach dem SEC-Verfahren, einschließlich des Erwerbs regulatorischer Lizenzen in Singapur, Dubai und anderen Regionen, dürften eine entscheidende Rolle bei der Auswahl gespielt haben. Institutionelle Käufer werden kaum lizenzfreie Zahlungslösungen in ihre Systeme integrieren.

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RippleNet und der XRP Ledger: Die Funktionsweise der grenzüberschreitenden Abwicklung

Eminence CTO Daniel Keller Shares Why He Remains Bullish on #XRPL and $XRP.



Keller became bullish in 2020 due to XRPL’s speed, low cost, and real-world utility.



His view turned cautious during the 2022 bear market as he questioned whether strong technology alone guarantees… pic.twitter.com/xoydHTbZQ2 — TheCryptoBasic (@thecryptobasic) May 20, 2026

RippleNet verbindet Finanzinstitute wie Banken und Zahlungsdienstleister über eine standardisierte Messaging- und Settlement-Ebene, was ein effizientes Transaktionsrouting ermöglicht. Durch die Nutzung des XRP Ledger als Liquiditätsbrücke minimiert RippleNet die Notwendigkeit für vorfinanzierte Nostro- und Vostro-Konten.

Im Rahmen des On-Demand Liquidity (ODL) Verfahrens konvertiert ein sendendes Institut die lokale Fiat-Währung in XRP, überträgt diese über den XRP Ledger (mit einer Abwicklungszeit von etwa 3 bis 5 Sekunden), woraufhin das empfangende Institut sie wieder in Fiat-Währung umtauscht.

Dieses System senkt die Kosten erheblich, da Kapital freigesetzt wird, das andernfalls in Korrespondenzkonten gebunden wäre. Dies führt zu Einsparungen von 40 bis 70 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen SWIFT-Überweisungen, die oft mehrtägige Abwicklungsfristen und hohe Gebühren mit sich bringen. Die niedrigen Transaktionskosten des XRP Ledger und seine ISO 20022-Kompatibilität machen ihn zudem hochgradig kompatibel mit bestehenden Finanznachrichtensystemen.

Ein bemerkenswerter Proof-of-Concept fand am 6. Mai 2026 statt, als JPMorgan, Mastercard, Ripple und Ondo Finance eine grenzüberschreitende Einlösung von tokenisierten US-Staatsanleihen auf dem XRP Ledger in nur 4,2 Sekunden durchführten. Die Fiat-Abwicklung erfolgte dabei über die Kinexys-Plattform von JPMorgan.

Dennoch bleiben Details über das tatsächliche Volumen der On-Demand Liquidity-Transaktionen unklar. Dies lässt Fragen offen, wie groß der Anteil der über XRP gebrückten Abrechnungen im Vergleich zu anderen Optionen innerhalb von RippleNet tatsächlich ist.