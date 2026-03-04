Ripple Prime auf dem Vormarsch: Wie die Kryptowöhrung an das Tor der Wall Street klopft

Das Wichtigste in Kürze

Die Integration von Ripple Prime in das Netzwerk der DTCC markiert einen entscheidenden Durchbruch für die Akzeptanz von Blockchain-Unternehmen innerhalb der etablierten US-Finanzinfrastruktur.

Durch die milliardenschwere Übernahme des Prime-Brokers Hidden Road positioniert sich Ripple strategisch, um die Effizienz des XRP Ledger für die Abwicklung institutioneller Wertpapiergeschäfte nutzbar zu machen.

Die tatsächliche Onchain-Nutzung durch Großbanken bleibt jedoch der finale Prüfstein für den langfristigen Erfolg und die fundamentale Nachfrage nach digitalen Assets im professionellen Sektor.

Steht Ripple vor der großflächigen Einführung im Bankensektor?

Die offizielle Listung von Hidden Road Partners, das nun unter dem Namen Ripple Prime firmiert, im Teilnehmerverzeichnis der DTCC markiert einen Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte.

Nachdem Ripple bereits im April 2025 die Absicht bekundet hatte, den führenden Broker zu übernehmen, wurde die Transaktion im Oktober für die beeindruckende Summe von 1,25 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Ripple avancierte damit zum ersten Unternehmen aus dem Sektor digitaler Vermögenswerte, das einen vollwertigen, global agierenden Multi-Asset-Prime-Broker betreibt.

Dieser strategische Schritt ist keineswegs nur eine prestigeträchtige Randnotiz, sondern eine gezielte Expansion in das operative Nervensystem der Wall Street.

Die DTCC und ihre Tochtergesellschaft NSCC bilden das Rückgrat des US-Wertpapiermarktes, indem sie das zentrale Clearing, die Abwicklung und das Risikomanagement für den Handel zwischen Brokern übernehmen.

Ein Platz in diesem Verzeichnis bedeutet echtes Ansehen in der Post-Trade-Infrastruktur, auf die sich Banken und Broker weltweit verlassen.

David Schwartz, CTO Emeritus von Ripple, bezeichnete diesen Fortschritt als fundamental wichtig, auch wenn die Listung aufgrund ausstehender regulatorischer Anpassungen vorerst noch unter dem alten Namen läuft.

Effizienzgewinne durch technologische Integration im Post-Trade-Bereich

Ein wesentlicher Treiber hinter dieser Entwicklung ist die Vision, den XRP Ledger in routinemäßige Prozesse zu integrieren, auf die Großorganisationen angewiesen sind.

Bisherige Abwicklungsverfahren im traditionellen Wertpapierhandel basieren häufig auf dem T+2-Prinzip, was bedeutet, dass zwischen dem Handelsabschluss und der endgültigen Abwicklung zwei Werktage vergehen.

Dieses Zeitfenster birgt erhebliche Gegenparteirisiken und bindet unnötig Liquidität. Im Gegensatz dazu ermöglicht der XRP Ledger Transaktionen in Sekundenschnelle und zu minimalen Kosten.

Die formale Verbindung zu den Kanälen der NSCC macht es nun wesentlich realistischer, konventionelle Abrechnungsverfahren auf die Blockchain zu übertragen.

Mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von rund drei Billionen US-Dollar, das Hidden Road bereits vor der Übernahme für über 300 institutionelle Kunden verwaltete, ist das Skalierungspotenzial für das On-Chain-Collateral-Management enorm.

Die Dynamik auf dem Ledger nimmt zudem durch Partnerschaften wie mit der Société Générale zu, die einen Euro-basierten Stablecoin auf dem Netzwerk lancierte.

Dennoch bleibt Wachsamkeit geboten, da Entwickler wie Wietse Wind vor raffinierten Betrugsversuchen warnen, die auf die Seed-Phrasen von Nutzern abzielen.

Während der Kurs von XRP aktuell bei etwa 1,35 US-Dollar notiert und sich in einer Konsolidierungsphase befindet, wird der wahre Indikator für den Erfolg die tatsächliche Nutzung der Brücke durch institutionelle Handelsströme in den kommenden Monaten sein.

Die Integration von Ripple Prime in die Strukturen der DTCC ist ein starkes Signal für die fortschreitende Professionalisierung des Kryptosektors.

Sie beweist, dass Blockchain-Technologie nicht mehr nur als spekulative Nische, sondern als ernsthafte technologische Basis für die Modernisierung der globalen Finanzinfrastruktur wahrgenommen wird.

Für die Branche bedeutet dies eine Validierung ihrer Leistungsfähigkeit gegenüber skeptischen Institutionen.

Letztlich hängt der nachhaltige Erfolg davon ab, ob Ripple die theoretischen Vorteile der On-Chain-Abwicklung in messbare operative Ergebnisse für die Wall Street transformieren kann.

