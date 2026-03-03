Aave fliegt die DAO um die Ohren – ACI schmeißt hin, BGD ist schon weg

Das Wichtigste in Kürze

Die Aave Chan Initiative (ACI) kündigt an, ihr Mandat nicht zu verlängern und die Arbeit über vier Monate bis zum Ausstieg herunterzufahren.

Kurz zuvor erklärte BGD Labs, nach Vertragsende am 1 April 2026 keine Beiträge mehr für die Aave DAO zu leisten – mit Verweis auf ein zunehmend asymmetrisches Machtgefüge.

Der AAVE-Kurs liegt heute bei rund 110 US-Dollar.

Aave ist gerade das Musterbeispiel dafür, wie schnell ein DeFi-Protokoll operativ stark bleiben kann, während die politische Statik der DAO knirscht. Auf der einen Seite stehen Zahlen, die nach „läuft“ schreien: Allein Aave V3 kommt laut DefiLlama auf rund 26 Milliarden US-Dollar TVL. Auf der anderen Seite eskaliert ein Streit, der sich nicht mehr um Detailfragen dreht, sondern um die Grundfrage: Wer kontrolliert Marke, Roadmap, Einnahmenströme – und am Ende das Stimmgewicht?

Zwei Abgänge, ein gemeinsamer Nenner: Macht und Vertrauen

Der Abgang ist nun offiziell: In einem Beitrag im Aave-Governance-Forum schreibt ACI-Gründer Marc Zeller unmissverständlich, ACI werde keine Verlängerung des Engagements anstreben und über vier Monate „wind down“. ACI will in dieser Zeit Governance-Arbeit fortführen, offene Verpflichtungen („Skyward“) umsetzen und die Übergabe von Infrastruktur und Tools organisieren.

Als Auslöser beschreibt ACI eine Kettenreaktion: BGD Labs – das Team hinter zentralen Teilen der V3-Codebasis – wäre “walked away”, Bedingungen für ein verantwortungsvolles Vorgehen seien unbeantwortet geblieben, und der darauffolgende Temp-Check sei aus Sicht von ACI durch Labs-verknüpfte Adressen entschieden worden.

BGD selbst begründet den Schritt in seinem eigenen Forumspost deutlich struktureller: Aave Labs habe durch externe Faktoren eine „sehr starke Position“, unter anderem über Kontrolle von Brand- und Kommunikationskanälen sowie „important voting power“, was aus BGD-Sicht schwer zu überwinden sei, ohne Zentralisierung zu riskieren. Und dann steht da der Satz, der in DAOs wie ein Feueralarm wirkt: Nach Ende des Service-Engagements am 1. April 2026 werde man keine Erneuerung anstreben und die Beiträge einstellen.

🤝 @bgdlabs to end @aave contributions amid governance disputes#BGDLabs said it will stop contributing to the #Aave DAO after its current service agreement ends on April 1, concluding nearly four years of work on the Aave ecosystem. The firm stated it will continue… pic.twitter.com/WLzTGG8n1B — PHOENIX – Crypto News & Analytics (@pnxgrp) February 21, 2026

Der Deal, der alles hochzieht: „Aave Will Win“ und die 75.000 AAVE

Im Zentrum der aktuellen Schlammschlacht steht das „Aave Will Win“-Framework von Aave Labs. Der Vorschlag ist strategisch groß gedacht: 100 Prozent der Einnahmen aus Aave-gebrandeten Produkten sollen an die DAO-Treasury fließen. Gleichzeitig enthält das Paket eine Finanzierung, die bei vielen Delegierten die Alarmglocken triggert: Aave Labs fordert 25 Millionen US-Dollar in Stablecoins, 75.000 AAVE sowie zusätzliche Grants, die an Produkt-Launches gekoppelt sind.

Wichtig für die Einordnung: Aave Labs beschreibt selbst, dass es sich hier um eine strukturelle Entscheidung handelt, weil bei kompletter Abgabe der Produktumsätze die Finanzierung von Labs-Aktivitäten in Richtung DAO wandert.

Der Temp Check als erste Abstimmungsstufe ist inzwischen durch – allerdings nur als Signal, nicht als bindender On-Chain-Beschluss. Laut CoinMarketCap schloss der Snapshot-Temp-Check mit 52,58 Prozent Zustimmung, 42 ProzentAblehnung und 5,42 Prozent Enthaltung; danach geht es in die ARFC-Phase (Final Comment), bevor überhaupt ein bindender AIP-Vote möglich wäre.

Dass die Abstimmung durch ist, bestätigte auch Aave-Gründer Stani Kulechov auf X:

Temp Check for the Aave Will Win proposal has passed. This brings Aave Labs closer to a fully token-centric model, directing 100% of product revenue to the $AAVE token. Next step: refine the proposal with structural improvements for the ARFC stage based on community feedback.… — Stani.eth (@StaniKulechov) March 1, 2026

„Keine gesunde Governance“ – der Satz, der hängen bleibt

Der Soundtrack dieser Auseinandersetzung kommt nicht aus irgendwelchen Telegram-Gruppen, sondern aus dem Aave-Forum selbst. In einem Beitrag im Temp-Check-Thread formuliert Marc Zeller den Vorwurf, Labs verhalte sich, als könne es Ergebnisse unabhängig vom Governance-Prozess durchsetzen – und er werde „nicht so tun“, als sei das gesunde Governance. In derselben Passage fällt auch die Metapher, die inzwischen überall zitiert wird: „the fox controls the henhouse“.