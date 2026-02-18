Ripple Schock: Standard Chartered senkt XRP-Kursziel 2026 um 65 Prozent!

Das Wichtigste in Kürze

Standard Chartered begründet die Absenkung des XRP-Kursziels mit Marktkorrekturen, rückläufigen Kapitalzuflüssen und makroökonomischen Unsicherheiten.

Parallel wurden auch die Erwartungen für Bitcoin, Ethereum und Solana signifikant zurückgenommen.

Langfristig bleibt die Bank dennoch optimistisch und sieht strukturelles Potenzial durch Stablecoins, tokenisierte Real-World-Assets und institutionelle Zahlungsanwendungen.

Standard Chartered senkt XRP-Prognose um 65 Prozent

Die britische Großbank Standard Chartered hat ihr Kursziel für XRP zum Jahresende 2026 deutlich nach unten angepasst. Statt der bislang avisierten 8,00 US-Dollar rechnet das Institut nun mit 2,80 US-Dollar – eine Reduktion um rund 65 Prozent.

Die Revision reflektiert eine vorsichtigere Einschätzung des aktuellen Marktumfelds sowie veränderte Kapitalflüsse im Kryptosektor.

Geoffrey Kendrick, Leiter der Digital-Asset-Research-Abteilung der Bank, verweist auf die kräftige Marktkorrektur im Februar, die eine Neubewertung erforderlich gemacht habe.

XRP war zunächst stark ins Jahr gestartet, gestützt durch regulatorische Fortschritte und Spekulationen über mögliche ETF-Zulassungen. Mit der breiteren Marktschwäche verlor die Rallye jedoch deutlich an Momentum.

Kapitalabflüsse verstärken den Druck

Auch die Mittelzuflüsse in börsengehandelte Produkte spiegeln die Trendwende wider.

Laut Daten von SoSoValue sank das in XRP-bezogenen ETPs gebundene Vermögen von rund 1,6 Milliarden US-Dollar Anfang Januar auf etwa eine Milliarde US-Dollar Mitte Februar – ein Rückgang von rund 40 Prozent.

Solche Kapitalabflüsse wirken in einem ohnehin volatilen Marktumfeld prozyklisch und verstärken Kursbewegungen nach unten.

Prognosen auch für Bitcoin, Ethereum und Solana reduziert Im Zuge der Neubewertung passte Standard Chartered auch die Erwartungen für andere große Kryptowährungen an.

Für Bitcoin wurde das Kursziel von 150.000 auf 100.000 US-Dollar gesenkt. Ethereum sieht die Bank nun bei 4.000 statt zuvor 7.000 US-Dollar, während Solana mit 135 statt 250 US-Dollar veranschlagt wird.

Als zentrale Belastungsfaktoren nennt das Institut makroökonomische Unsicherheiten, restriktivere Liquiditätsbedingungen und nachlassende Kapitalzuflüsse in digitale Anlageprodukte.

Langfristiger Optimismus bleibt unverändert

Trotz der deutlichen Kürzung hält Standard Chartered an einer strukturell positiven Langfristperspektive fest. Bis 2030 traut die Bank XRP einen Kurs von 28 US-Dollar zu.

Grundlage dieser Einschätzung ist die Erwartung, dass Stablecoins, tokenisierte Real-World-Assets und blockchainbasierte Abwicklungssysteme weiter an Bedeutung gewinnen.

Insbesondere im Bereich grenzüberschreitender Zahlungsinfrastruktur sieht das Institut für XRP weiterhin Wachstumspotenzial.

Kurzfristig dominieren jedoch Marktzyklen und Liquiditätsbedingungen die Preisbildung – langfristig soll die Adoption institutioneller Anwendungsfälle den entscheidenden Impuls liefern.

Ripple-Kurs unter Druck: Wie geht es weiter?

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert XRP bei 1,47 US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,07 Prozent in 24 Stunden und einem Anstieg von 7,71 Prozent in 7 Tagen entspricht. Auf dem 4H-Chart zeichnet sich ein klarer mittelfristiger Abwärtstrend mit sequenziell tieferen Hochs und tieferen Tiefs ab. Nach dem markanten Abverkauf bis in den Bereich um 1,20 USD folgte eine technische Gegenbewegung, die bislang jedoch unterhalb des fallenden 21-Tage-SMA (weiß) auslief. Der Bereich um 1,55–1,60 USD fungiert aktuell als kurzfristiger Widerstand, während 1,45 USD als intraday Unterstützung dient. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,60 USD könnte eine Erholung in Richtung 1,75 USD einleiten. Solange der Kurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt notiert, bleibt das Setup technisch angeschlagen. Der RSI bewegt sich um die neutrale 50er-Zone, was auf fehlende Momentum-Dominanz hindeutet. Insgesamt überwiegt kurzfristig eine Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends.

So kannst du Ripple mit PayPal kaufen!