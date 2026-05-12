Das Wichtigste in Kürze

XRP hält sich derzeit in der Nähe von 1,44–1,45 USD, was einem Anstieg von etwa 2,5 % innerhalb von 24 Stunden entspricht, nachdem ein Sitzungshoch von 1,5073 USD erreicht wurde.

Der Token notiert weiterhin über dem einfachen gleitenden Durchschnitt der letzten 100 Stunden (100-hour SMA) – ein Niveau, das die kurzfristige bullische Struktur durch die jüngste Volatilität gestützt hat.

Die RSI-Werte haben sich gefestigt, ohne in den überkauften Bereich vorzudringen, und der MACD bleibt in einer bullischen Konfiguration.

XRP Ripple hat einen Widerstandsbereich durchbrochen, der seit April mehrere Erholungsversuche abgewehrt hatte. Die Kryptowährung stieg um 2,5 % und notierte bei rund 1,45 USD, während Bitcoin und Ethereum vergleichsweise verhaltene Gewinne verzeichneten. Die Bewegung erfolgte schnell und das dahinterstehende Volumen erregte Aufmerksamkeit. Ob der Ausbruch Bestand hat oder in einem weiteren Fehlsignal endet, hängt von einem Niveau ab, das Trader derzeit genau beobachten.

Der Token kletterte von 1,4176 USD auf ein Tageshoch von 1,5073 USD, bevor Gewinnmitnahmen den Anstieg etwas abschwächten. XRP hielt sich dabei in der Nähe des Bereichs um 1,45 USD, der zuvor als Deckel fungiert hatte. Entscheidend ist, dass die Beschleunigung des Ausbruchs gestern mit einem Volumen von über 169 Mio. USD einherging – ein Wert, der eher auf institutionelle Positionierungen als auf das Momentum von Privatanlegern hindeutet.

XRP hatte Tage damit verbracht, sich in einer immer enger werdenden Spanne zu konsolidieren, wobei Analysten auf Bull-Flag- und Dreiecksformationen unmittelbar unter diesem Widerstand hinwiesen. Das Setup war lehrbuchmäßig, die Ausführung erfolgte präzise.

Die allgemeinen Marktbedingungen verstärkten die Bewegung. Bereits vor der Sitzung wurde auf eine geringe Liquidität an den großen Börsen hingewiesen, was bedeutet, dass jeder bestätigte Ausbruch zu überproportionalen Kursbewegungen in beide Richtungen führen könnte. XRP handelte innerhalb einer Intraday-Spanne von 6,5 % – was nach jüngsten Standards breit gefächert ist und unterstreicht, wie schnell sich die Stimmung drehte, nachdem die Verkäufer aus dem Markt gedrängt wurden.

(QUELLE: TradingView)

Kann der Ripple-Kurs den Ausbruch über 1,45 USD halten und 1,80 USD anpeilen?

XRP hält sich derzeit in der Nähe von 1,44–1,45 USD, was einem Anstieg von etwa 2,5 % innerhalb von 24 Stunden entspricht, nachdem ein Sitzungshoch von 1,5073 USD erreicht wurde. Der Token notiert weiterhin über dem einfachen gleitenden Durchschnitt der letzten 100 Stunden (100-hour SMA) – ein Niveau, das die kurzfristige bullische Struktur durch die jüngste Volatilität gestützt hat. Die RSI-Werte haben sich gefestigt, ohne in den überkauften Bereich vorzudringen, der MACD bleibt dabei in einer bullischen Konfiguration. Diese Bedingungen deuten zusammengenommen darauf hin, dass das Momentum konstruktiv und nicht erschöpft ist.

Die Zone zwischen 1,44 und 1,45 USD ist nun die entscheidende Unterstützungsebene. Ein Verbleib darüber hält die Ausbruchsstruktur aufrecht. Sollte dieses Niveau verloren gehen, liegt die nächste bedeutende Unterstützung bei 1,38–1,40 USD – ein Rückgang, der das aktuelle Setup technisch entkräften würde. On-Chain-Daten untermauern diese Einschätzung: Die Abflüsse von Börsen überstiegen in einer einzigen Messung 34,9 Mio. XRP-Token, einer der größten Spitzenwerte bei den Abflüssen in diesem Jahr, was eher auf Akkumulation als auf Distribution hindeutet.

$XRP höchster Wochenschlusskurs seit dem 16. Februar (markiert durch die hellblaue Linie). Allerdings hat $XRP es immer noch nicht geschafft, aus der Spanne auszubrechen, in der wir uns befinden. Ein Wochenkerzenschluss über 1,475 USD würde mir mehr Gewissheit geben, dass unser Tiefpunkt erreicht ist. Ich beobachte, was als Nächstes kommt… pic.twitter.com/tLJLw3vmGt — Cryptoinsightuk (@Cryptoinsightuk) 11. Mai 2026

Drei Szenarien erscheinen ausgehend vom aktuellen Niveau am wahrscheinlichsten:

Bull-Case: Ein nachhaltiger Schlusskurs über 1,50 USD setzt das Momentum in Richtung 1,56 USD frei, wobei mehrere Analysten basierend auf längerfristigen Chartmustern den Bereich um 1,80 USD anvisieren.

Ein nachhaltiger Schlusskurs über 1,50 USD setzt das Momentum in Richtung 1,56 USD frei, wobei mehrere Analysten basierend auf längerfristigen Chartmustern den Bereich um 1,80 USD anvisieren. Base-Case: XRP konsolidiert zwischen 1,42 USD und 1,50 USD und verarbeitet den Ausbruch, bevor ein zweiter Versuch an der psychologischen Marke gestartet wird.

XRP konsolidiert zwischen 1,42 USD und 1,50 USD und verarbeitet den Ausbruch, bevor ein zweiter Versuch an der psychologischen Marke gestartet wird. Bear-Case/Invalidierung: Ein Tagesschlusskurs unter 1,44 USD erhöht das Risiko eines Rücksetzers in Richtung 1,38–1,40 USD, was die Struktur effektiv zurücksetzen würde.

Das Niveau von 1,45 USD ist für Ripple von besonderer Bedeutung: Analysten schätzen, dass dies die ungefähre Kostenbasis für etwa 60 % des im Umlauf befindlichen XRP-Angebots darstellt. Dies macht die Marke psychologisch wichtig für langfristige Halter, die zuvor im Minus waren. Dieser Kontext erklärt auch, warum der Durchbruch eine derartige Reaktion beim Handelsvolumen auslöste.

MEHR ENTDECKEN: Nächste Kryptowährungen mit Explosionspotenzial

Bitcoin Hyper im Fokus für frühe Positionierung, während XRP den Ausbruchstest fortsetzt

Der Ausbruch von Ripple ist real, Investoren, die jetzt einsteigen, kaufen jedoch einen Token, der noch immer 60 % unter seinem Zyklushoch von 3,65 USD liegt und gegen ein Widerstandscluster ankämpft, das bis zu 1,80 USD und darüber hinaus reicht.

Das Muster aus scharfen Bewegungen gefolgt von Konsolidierungen ist in der jüngsten Kurshistorie von XRP fest verankert. Diese Asymmetrie – begrenztes kurzfristiges Aufwärtspotenzial gegenüber einem bedeutenden Abwärtsrisiko – hat einen Teil des Kapitals in Richtung Infrastrukturprojekte in frühen Stadien gelenkt, bei denen der Einstiegspreis noch die Phase vor der breiten Entdeckung widerspiegelt.

Bitcoin Hyper (HYPER) ist ein Projekt, das Aufmerksamkeit erregt. Es positioniert sich als das erste Bitcoin Layer-2 mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Das Projekt verspricht Latenzzeiten auf dem Niveau von Solana in einem Netzwerk, das durch Bitcoin gesichert ist, und will damit drei Kernprobleme von Bitcoin gleichzeitig lösen: langsame Transaktionen, hohe Gebühren und begrenzte Programmierbarkeit.

Der Presale hat bisher mehr als 32,6 Mio. USD bei einem aktuellen Preis von 0,0136799 USD pro $HYPER-Token gesammelt, wobei Staking für frühe Teilnehmer verfügbar ist. Das Projekt integriert zudem eine dezentrale kanonische Bridge für BTC-Transfers, was ihm eine infrastrukturelle Nutzbarkeit über rein spekulative Positionierungen hinaus verleiht.

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