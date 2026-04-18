Ripple unter Zugzwang: Warum der Milliarden-Unlock im Mai den XRP-Kurs bewegen dürfte

Das Wichtigste in Kürze

Ripple setzt am ersten Mai turnusgemäß eine Milliarde XRP frei, um die Liquidität im Ökosystem sicherzustellen und operative Partnerschaften zu fördern.

Historische Daten belegen jedoch, dass ein Großteil der Token unmittelbar nach der Freigabe wieder in neue Treuhandverträge zurückgeführt wird.

Trotz einer kurzfristigen Erholungsphase bleibt der langfristige Trend für XRP angesichts technischer Widerstände vorerst im bärischen Bereich verankert.

Seit dem Jahr 2017 folgt Ripple einem strikten Protokoll, das Transparenz und Vorhersehbarkeit in die Angebotsstruktur der Kryptowährung bringen soll. Damals wurden 55 Milliarden XRP in kryptografisch gesicherte Escrow-Konten auf dem XRP-Ledger hinterlegt.

Das Ziel war klar definiert: Die Sorge der Anleger vor einer plötzlichen Marktschwemme durch die massiven Bestände des Unternehmens sollte zerstreut werden. Jeweils zum Monatsanfang wird seither eine Milliarde XRP zugänglich gemacht.

Dieser strukturierte Ansatz wird voraussichtlich noch bis mindestens zum Jahr 2027 andauern, während sich die Reserven in den Treuhandfonds sukzessive verringern.

Die aktuelle Freisetzung umfasst bei einem Kurs von etwa 1,47 US-Dollar ein Volumen von fast 1,5 Milliarden US-Dollar. Doch die reine Zahl täuscht oft über die tatsächliche Marktdynamik hinweg. In der Praxis gelangt nur ein Bruchteil dieser Summe wirklich in den freien Handel.

Analysen der vergangenen Monate, insbesondere im März und April 2026, zeigen ein wiederkehrendes Muster. Ripple sperrt regelmäßig zwischen 60 und 80 Prozent der freigegebenen Token sofort wieder in neue Verträge ein.

Meist verbleiben lediglich 200 bis 300 Millionen XRP für operative Zwecke, wie die Bereitstellung von Liquidität oder die Finanzierung des Ökosystems.

Diese Praxis hat dazu beigetragen, den unmittelbaren Verkaufsdruck erheblich zu dämpfen und die gefürchteten Schockwellen im Preisgefüge bisher weitgehend zu verhindern. XRP mit Paypal kaufen!

Strategische Liquidität und die Mechanismen der Marktschonung

Trotz dieser stabilisierenden Maßnahmen bleibt die technische Verfassung von XRP ein Thema intensiver Diskussionen unter Analysten.

Der aktuelle Kurs zeigt zwar Anzeichen einer kurzzeitigen Erholung und liegt mit einem wöchentlichen Zuwachs von etwa 10 Prozent über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von 1,38 US-Dollar.

Dies deutet darauf hin, dass sich nach einer Phase der Schwäche ein gewisses Fundament bilden könnte. Dennoch ist der Weg zu einer echten bullischen Trendwende noch weit.

Der Kurs befindet sich nach wie vor deutlich unter dem gewichtigen 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 1,91 US-Dollar verortet wird. Solange diese Marke nicht nachhaltig durchbrochen wird, stufen Experten das übergeordnete Marktszenario weiterhin als bärisch ein.

Der Relative-Stärke-Index unterstreicht diese differenzierte Betrachtung. Mit einem Wert von 62,36 befindet sich der Indikator in einem neutralen Bereich, tendiert aber bereits zur oberen Grenze.

Dies signalisiert zwar ein wachsendes Kaufinteresse, deutet aber noch nicht auf eine gefährliche Überhitzung des Marktes hin. Für Anleger bedeutet dies eine Phase des Abwartens.

Während die monatlichen Freischaltungen durch Ripple Routine sind, entscheidet letztlich die globale Akzeptanz des Marktes über den weiteren Verlauf.

Die Balance zwischen dem kontrollierten Angebot und der tatsächlichen Nachfrage im Bereich der grenzüberschreitenden Zahlungen bleibt der entscheidende Faktor für die Bewertung.

Wenn Ripple weiterhin den Großteil der Token re-locked, bleibt die fundamentale Angebotsverknappung intakt, was den Kurs stützen könnte, sofern das makroökonomische Umfeld für Kryptowerte insgesamt freundlich bleibt.

Der bevorstehende XRP-Unlock im Mai 2026 verdeutlicht die Reife des Ripple-Ökosystems durch geplante Transparenz.

Zwar rufen die Milliardenbeträge regelmäßig Skepsis hervor, doch die bewährte Strategie der sofortigen Wiedereinsperrung minimiert das Risiko systemischer Verwerfungen.

Für den Kryptomarkt bedeutet dies Kontinuität statt Chaos. Langfristig wird der Erfolg von XRP jedoch weniger von diesen Freigaben als vielmehr von der Fähigkeit abhängen, die psychologisch wichtige Hürde des 200-Tage-Durchschnitts zu nehmen.

Die Branche beobachtet hierbei genau, ob die operative Nutzung der Token mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten kann.

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