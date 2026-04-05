Schlechte News für Ripple: RLUSD verliert massiv

Das Wichtigste in Kürze

In den letzten 30 Tagen erlebt RLUSD einen deutlichen Kapitalzufluss.

RLUSD positioniert sich als streng regulierter Stablecoin für Institutionen.

USDT und USDC dominieren den Markt, RLUSD spielt nur untergeordnete Rolle.

Ripple Labs verfolgt seit Jahren eine klare Vision: ein globales, effizientes Finanzsystem auf Blockchain-Basis, das klassische Bankenstrukturen ergänzt oder sogar ersetzt. Während viele Anleger vor allem den Coin XRP im Blick haben, baut Ripple sein Ökosystem konsequent weiter aus.

Ein zentraler Baustein ist dabei der Stablecoin Ripple USD. Doch trotz hoher Ambitionen zeigen aktuelle Daten eine überraschende Entwicklung: In den letzten 30 Tagen hat RLUSD deutlich Kapital verloren – ein Warnsignal im zunehmend umkämpften Stablecoin-Markt.

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Was ist RLUSD?

Der Stablecoin Ripple USD ist Ripples Antwort auf die steigende Nachfrage nach digitalen Dollar-Lösungen. RLUSD ist 1:1 an den US-Dollar gebunden und vollständig durch liquide Reserven wie Bargeld und Cash-Äquivalente gedeckt. Der Coin läuft sowohl auf dem XRP Ledger als auch auf Ethereum, wodurch er flexibel im DeFi- und Zahlungsökosystem eingesetzt werden kann. Ripple positioniert RLUSD gezielt für institutionelle Anwendungen, insbesondere im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen. Ziel ist es, schnelle, günstige und transparente Transaktionen zu ermöglichen – ein klarer Angriff auf etablierte Player wie Tether oder USD Coin.

RLUSD verliert zuletzt Kapital – Stablecoin-Rennen wird härter

Ein Blick auf die aktuellen Marktdaten zeigt: Der Wettbewerb im Stablecoin-Sektor ist intensiver denn je – und Ripple USD hat zuletzt klar an Boden verloren. Laut den vorliegenden Daten lag die Marktkapitalisierung von RLUSD zuletzt bei rund 1,33 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von etwa -15,4 % innerhalb von 30 Tagen entspricht. Damit gehört RLUSD aktuell nur zu den kleineren Playern im Vergleich zu Marktführern wie Tether mit über 184 Milliarden US-Dollar oder USD Coin mit rund 77 Milliarden US-Dollar.

Noch deutlicher wird die Schwäche beim Blick auf die Kapitalflüsse: In den vergangenen 30 Tagen verzeichnete RLUSD Netto-Abflüsse von rund -245 Millionen US-Dollar. Damit gehört der Ripple-Stablecoin zu den größten Verlierern im Markt. Zum Vergleich: Konkurrenzprojekte wie USDT (+994 Mio. USD), DAI (+682 Mio. US-Dollar) oder USDC (+392 Mio. USD) konnten gleichzeitig massive Zuflüsse verbuchen. Dieses Ungleichgewicht zeigt klar, wohin das Kapital aktuell fließt.

Trotz dieser Abflüsse gibt es auch positive Signale: Die Nutzung des Netzwerks wächst weiter. So stieg das monatliche Transfervolumen von RLUSD zuletzt auf 10,68 Milliarden US-Dollar (+87,96 %), während die Anzahl aktiver Adressen um über 140 % zulegte. Auch die Zahl der Holder wuchs um rund 30 % auf über 54.000. Das deutet darauf hin, dass RLUSD zwar kurzfristig Kapital verliert, aber dennoch zunehmend genutzt wird.

Interessant ist zudem die Verteilung nach Netzwerken: Der Großteil der Marktkapitalisierung entfällt aktuell auf Ethereum (rund 998,9 Mio. USD), während der XRP Ledger etwa 340,3 Mio. USD hält. Diese Zweigleisigkeit könnte langfristig ein Vorteil sein, sorgt kurzfristig aber möglicherweise auch für Fragmentierung der Liquidität.

Unterm Strich zeigt sich ein gemischtes Bild: Fundamentale Nutzung und Adoption steigen, doch Kapitalströme sprechen aktuell gegen RLUSD. Im hochkompetitiven Stablecoin-Markt entscheidet letztlich Vertrauen, Liquidität und Netzwerkeffekt – und genau hier dominieren weiterhin die etablierten Giganten.

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