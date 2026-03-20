SEC kippt den alten Krypto-Kurs – Atkins ordnet den Markt neu

Das Wichtigste in Kürze

Die SEC hat am 17 März 2026 eine offizielle Auslegung veröffentlicht, die Krypto-Assets in fünf Gruppen einteilt.

Paul Atkins hat den Schwenk zwei Tage später politisch aufgeladen.

Parallel ziehen SEC und CFTC enger zusammen.

Der Bitcoin-Kurs notiert am heutigen 20 März laut CoinGecko bei rund 70.000 US-Dollar.

Die eigentliche Nachricht steckt nicht in einem einzelnen Zitat, sondern in der Abfolge der vergangenen Tage. Am 11. März besiegelten SEC und CFTC ihre engere Zusammenarbeit. Am 17. März folgte die lange erwartete Krypto-Auslegung. Am 19. März setzte Atkins dann den politischen Rahmen nach – und machte klar, dass die Behörde nicht länger so tun will, als ließe sich der Kryptomarkt mit alten Formularen und neuen Klagen regieren. Das ist mehr als eine Tonverschiebung. Es ist der bislang deutlichste Versuch der US-Börsenaufsicht, ihre Krypto-Linie systematisch neu aufzubauen.

Der Bruch mit der alten SEC-Linie ist jetzt offiziell

Atkins hat am 19. März ungewöhnlich offen mit der bisherigen Praxis gebrochen. In seiner Rede vor „SEC Speaks“ sagte er sinngemäß, die Behörde habe Krypto jahrelang nicht durch echte Regelsetzung, sondern durch die Macht ihres Enforcement-Apparats behandelt. Genau das habe Produkte abgewürgt oder Innovationen ins Ausland gedrückt. Noch deutlicher wurde er mit der Bemerkung, eine ganze Generation digitaler Innovation habe sich außerhalb der USA entwickelt, weil regulatorischer Wille fehlte.

Diesen Kurswechsel ordnet Atkins in seine neue A-C-T-Strategie ein. „Advance“ steht für modernisierte Regeln, „Clarify“ für klarere Zuständigkeiten und „Transform“ für den Abbau überholter Vorgaben. Das klingt auf den ersten Blick nach Behördensprech. Für den Kryptomarkt ist der Punkt aber simpel: Die SEC will weg von der improvisierten Einzelfallpolitik und hin zu einem Rahmen, der im Idealfall vorab sagt, welche Regeln gelten – und nicht erst dann, wenn der Rechtsstreit schon läuft.

Hier nachlesen: US-Börsenaufsicht veröffentlicht neue Krypto-Regeln.

Chairman Paul Atkins‘ remarks at SEC Speaks today: Today I intend to discuss innovation. In particular, about how the SEC should not fear innovation. Rather, it should embrace and champion it. Markets, by their nature, evolve. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) May 19, 2025

Was jetzt noch fehlt

So weit der Fortschritt. So klar die Grenzen. Die neue Linie ist bislang eine Interpretation, kein fertiges Krypto-Gesetz. Atkins selbst hat am 17. März deshalb gleich den nächsten Schritt skizziert: ein Safe-Harbor-Regime mit einer befristeten Startup-Ausnahme von bis zu vier Jahren, einer möglichen Fundraising-Ausnahme von bis zu 75 Millionen US-Dollar in zwölf Monaten und einem regelbasierten Ausstieg aus dem Investmentvertragsstatus. Einen Vorschlag dazu will die SEC in den kommenden Wochen zur Kommentierung vorlegen.

Der zweite offene Punkt liegt im Kongress. So steckt das Marktstrukturgesetz im Senat weiter fest. Reuters wiederum betont, dass Atkins die neue Auslegung ausdrücklich als Brücke versteht, bis eine umfassendere gesetzliche Lösung steht. Genau da liegt der Kern der Lage: Washington hat den Nebel gelichtet, aber die Straße ist noch nicht fertig gebaut.

Unterm Strich hat Atkins der SEC binnen weniger Tage eine neue Richtung verpasst. Die Behörde benennt Kategorien, rückt von der alten Durchsetzungslinie ab und sucht aktiv die Arbeitsteilung mit der CFTC. Das ist ein echter Kurswechsel. Aber es ist noch nicht der Schlusspunkt, sondern der Start einer regulatorischen Bauphase, in der sich erst zeigen muss, ob aus politischer Klarheit auch rechtliche Haltbarkeit wird.

🚨JUST IN: The @SECGov and @CFTC have issued joint, Commission-level interpretive guidance outlining how federal securities laws apply to certain crypto assets and transactions. This follows a submission to OIRA earlier this month signaling the agencies’ intent, and was approved… pic.twitter.com/zMxHSlZUNB — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) March 17, 2026

Der Markt bleibt kühl – und das ist aufschlussreich

Politisch ist der Schritt groß. Am Markt sieht man bislang trotzdem keinen Befreiungsschlag. Bitcoin notiert laut CoinGecko am heutigen Freitag zur Zeit des Schreibens bei rund 70.000 US-Dollar. Auf 24-Stunden-Sicht steht ein seichtes Plus von 0**,2 Prozent**, auf Sieben-Tage-Sicht aber ein Minus von 3,1 Prozent.