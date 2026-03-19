SEC und CFTC liefern Krypto-Taxonomie: Ist das der Startschuss für die Altcoin-Saison?

Das Wichtigste in Kürze

SEC und CFTC haben am 17 März eine gemeinsame Krypto-Interpretation veröffentlicht, die fünf Kategorien unterscheidet und nur „digitale Wertpapiere“ dem US-Wertpapierrecht zuordnet.

In der Liste der ausdrücklich als „digitale Commodities“ eingeordneten Assets stehen unter anderem Bitcoin, Ether, Solana, XRP, Cardano, Dogecoin und Chainlink.

Nach Jahren ausufernder Grauzonen hat Washington der Kryptobranche tatsächlich das geliefert, worauf sie seit Langem pocht: eine offizielle Taxonomie. Die SEC veröffentlichte am 17. März eine Interpretation zur Anwendung des US-Wertpapierrechts auf Krypto-Assets, die von der CFTC mitgetragen wird. Zu Recht wird von einer lange erwarteten Klarstellung gesprochen. Die neue Systematik teilt den Markt in fünf Gruppen auf: digitale Commodities, digitale Collectibles, digitale Tools, Stablecoins und digitale Wertpapiere. Wertpapierrechtlich relevant sind dabei nur die digitalen Wertpapiere.

Damit endet zumindest teilweise das alte Muster, bei dem sich Unternehmen und Investoren oft erst nach einer Durchsetzungsmaßnahme fragen konnten, wie die Behörde ein Token eigentlich sieht. Genau diesen Bruch mit dem früheren „regulation by enforcement“-Ansatz beschreibt die SEC selbst in ihrem Fact Sheet. Für den Markt ist das deshalb mehr als nur Verwaltungssprache. Es ist ein Signal, dass die US-Aufsicht nicht länger jeden Grenzfall reflexhaft unter das Wertpapierrecht ziehen will.

Diese Coins nennt die SEC jetzt ausdrücklich digitale Commodities

Der wichtigste Punkt steckt im Detail. Unter der Kategorie „digital commodities“ nennt die SEC ausdrücklich eine Reihe prominenter Assets, darunter Aptos, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Dogecoin, Ethereum, Hedera, Litecoin, Polkadot, Shiba Inu, Solana, Stellar, Tezos und XRP. Die Behörde beschreibt digitale Commodities als Krypto-Assets, deren Wert aus der funktionsfähigen Programmlogik eines Netzwerks sowie aus Angebot und Nachfrage entsteht und gerade nicht primär aus der Erwartung künftiger Gewinne durch die wesentlichen Managementleistungen Dritter.

Für den Markt ist genau das der eigentliche Paukenschlag. Dass Bitcoin und Ether nicht wie klassische Wertpapiere behandelt werden, war faktisch längst eingepreist. Neu ist die Breite der Liste. Mit Solana, XRP, Cardano, Dogecoin, Chainlink und weiteren großen Altcoins zieht die SEC Linien, die in den vergangenen Jahren politisch, juristisch und börsentechnisch umkämpft waren. Wer daraus eine regulatorische Aufwertung des Altcoin-Sektors ableitet, liegt also vielleicht nicht völlig daneben.

.@CFTC Joins SEC to Clarify the Application of Federal Securities Laws to Crypto Assets: https://t.co/xuoRu9Abal — CFTC (@CFTC) March 17, 2026

Auch NFTs, Memecoins und Stablecoins bekommen mehr Kontur

Ebenso wichtig ist, was die Interpretation außerhalb der Commodity-Liste sagt. Die SEC stuft „digital collectibles“ ausdrücklich als nicht wertpapierrechtliche Kategorie ein. Laut Fact Sheet gehören dazu Assets, die gesammelt oder genutzt werden und etwa Kunst, Musik, Videos, Sammelkarten, In-Game-Gegenstände oder auch digitale Bezüge auf Memes, Charaktere, aktuelle Ereignisse und Trends repräsentieren. Im Hauptdokument werden Memecoins ausdrücklich als Beispiel in diesem Collectibles-Bereich diskutiert.

Bei NFTs ist die Behörde ebenfalls deutlich vorsichtiger und differenzierter als in früheren Debatten. Das Papier erklärt, dass NFTs nicht automatisch Wertpapiere sind; zugleich verweist es darauf, dass bestimmte NFT-Anwendungen auch als digitale Tools eingeordnet werden können. Als Beispiel für solche Tools nennt die SEC unter anderem ENS-Domains und ein NFT-Ticket von CoinDesk. Entscheidend ist also nicht das Etikett „NFT“, sondern die wirtschaftliche Funktion.

Bei Stablecoins ist die Lage klarer geworden, aber nicht grenzenlos liberalisiert. Die SEC sagt, dass „payment stablecoins“ im Sinne des GENIUS Act, sofern sie von einem zugelassenen Emittenten stammen, nicht als Wertpapiere gelten. Zugleich schränkt sie ein, dass andere Stablecoins je nach Konstruktion und konkreten Umständen sehr wohl unter das Wertpapierrecht fallen können. Wer also pauschal behauptet, Stablecoins seien nun komplett aus dem Schneider, greift zu kurz.

Warum der Markt das trotzdem als bullishen Befreiungsschlag liest

Der bullishe Spin kommt nicht aus dem Nichts. Wenn eine US-Bundesbehörde Solana, XRP oder Cardano nicht mehr nur implizit, sondern ausdrücklich in eine Nicht-Wertpapier-Kategorie einordnet, erleichtert das für Emittenten, Börsen, Market Maker, Verwahrer und Produktanbieter die juristische Arbeit massiv. Der Sektor fordert bereits seit Jahren genau diese Klarstellung , weil bestehende Regeln für klassische Wertpapiere auf weite Teile des Kryptomarkts schlicht schlecht passen.

Dass der Markt sofort auf institutionelle Anschlussfähigkeit schaut, zeigt der ETF-Bereich. Für den 17. März meldeten SoSoValue-Daten basierende Marktberichte Nettozuflüsse von 17,81 Millionen US-Dollar in US-Spot-Solana-ETFs; getragen wurde der Tageszufluss demnach allein vom Bitwise Solana Staking ETF. Das beweist noch keine neue Altcoin-Saison, zeigt aber, wie schnell regulatorische Klarheit in Produktnachfrage übersetzt wird.

Der Haken: Das ist noch kein Gesetz und kein Blankoscheck

Trotzdem wäre es zu einfach, aus dem Papier direkt die „Lizenz für Altcoin Season“ abzuleiten. Erstens handelt es sich nicht um ein neues umfassendes Krypto-Gesetz, sondern um eine Interpretation bestehender Regeln. Die CFTC selbst nennt das einen „major step“, aber eben auch eine Ergänzung zu den Bemühungen des Kongresses um ein umfassendes Marktstrukturgesetz. SEC-Chef Paul Atkins sagt es noch direkter: Nur der Kongress könne die Regulierung in diesem Bereich dauerhaft zukunftssicher machen.

Zweitens baut die SEC ausdrücklich eine Hintertür ein. Ein Krypto-Asset, das für sich genommen kein Wertpapier ist, kann dennoch in den Anwendungsbereich des Wertpapierrechts fallen, wenn es als Investment Contract angeboten und verkauft wird. Genau das betont sowohl Reuters in der Zusammenfassung als auch das SEC-Fact-Sheet. Anders gesagt: Nicht jedes Token ist ein Wertpapier, aber ein Token-Verkauf kann trotzdem einer Wertpapierlogik folgen.

Drittens bleibt die politische Großwetterlage unvollständig. Die Gespräche über ein umfassendes US-Krypto-Markstrukturgesetz gerieten erneut ins Stocken anfang März.