Shiba Inu kann sich kaum halten, während die Preisprognose ins Bärische dreht.

SHIB notiert nach einem heftigen Rückgang von 21,5 % im Februar nahe der Marke von 0,0000053 USD, und die Tagesstruktur ist eindeutig bärisch gewichen. Jede Erholung wird unter 0,0000065 USD gedeckelt, wo ein hohes Angebot und fest sitzende Long-Positionen den Kurs belasten.

Das allgemeinere Umfeld ist wenig hilfreich. Der Fear & Greed Index verharrt bei 10, was auf „Extreme Fear“ hindeutet. Meme-Coins wurden von dieser Risk-off-Welle am härtesten getroffen. Nur etwa ein Drittel der SHIB-Handelstage im letzten Monat endete im grünen Bereich.

(Quelle: Alternative)

Momentan fallen die Entlastungsrallyes schwach aus. Die Stimmung ist so frostig wie seit Monaten nicht mehr.

Shiba Inu Preisprognose: Angebotszone über dem Kurs, wichtige Levels im Blick

SHIB befindet sich weiterhin in einem klaren kurzfristigen Abwärtstrend. Tiefere Hochs. Tiefere Tiefs. Jede Erholung wird abverkauft.

Der Preis notiert knapp über der Nachfragezone bei 0,0000053 USD. Dieses Level ist das Einzige, was einen schnelleren Absturz verhindert. Es wurde bereits getestet und die Reaktion war schwach. Sollte die Marke von 0,0000053 USD mit Dynamik durchbrochen werden, liegt das nächste Ziel im psychologischen Bereich von 0,0000050 USD.

(Quelle: SHIBUSD / TradingView)

Der Widerstand nach oben ist gestaffelt. Zuerst um 0,0000058 USD. Danach folgt ein stärkeres Angebot nahe 0,0000060 USD. Darüber liegt die Marke von 0,0000066 USD, wo der letzte große Einbruch begann. Die Bullen müssten mindestens 0,0000060 USD zurückerobern, um eine echte strukturelle Verbesserung zu zeigen.

Ein RSI um 38 signalisiert Schwäche, aber noch keine Kapitulation. Es besteht weiterhin Raum für eine weitere Abwärtsbewegung, bevor die Bedingungen extrem überverkauft sind. Aktuell handelt es sich weiterhin um ein „Sell-the-Bounce“-Szenario. Unter 0,0000060 USD sind Rallyes lediglich Entlastungsbewegungen. Fällt die Marke von 0,0000053 USD, dürfte sich der nächste Abverkauf beschleunigen.

Auch die On-Chain-Daten geben den Bullen wenig Anlass zur Zuversicht.

Die Accumulation/Distribution-Linie tendiert im Tageschart kontinuierlich nach unten. Dies deutet in der Regel auf stetige Nettoverkäufe und nicht auf eine stille Akkumulation hin. Das Verhalten der Whales ist ebenfalls uneinheitlich. Anstelle koordinierter Käufe, die oft einen Boden markieren, zeigen die jüngsten Zuflüsse eher Distribution als Überzeugung.

(Quelle: CryptoQuant)

Börsendaten mahnen ebenfalls zur Vorsicht. Wenn Token während eines Kursrückgangs auf Börsen transferiert werden und keine entsprechenden Abflüsse in Cold Storage gegenüberstehen, signalisiert dies oft eine Verkaufsabsicht statt Kaufinteresse. Dieses Muster zeigt sich derzeit bei SHIB.

Selbst der jüngste Anstieg um 5,55 % auf 0,00000633 USD war nicht nachhaltig. Er zog nicht die Art von dauerhafter Nachfrage an, die eine echte Basis bildet. Vorerst scheint das Angebot unter der Oberfläche weiterhin schwerer zu wiegen als die Nachfrage.

