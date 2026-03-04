XRP schwach, doch Ripple kündigt globale Zahlungsinfrastruktur an

Das Wichtigste in Kürze

Ripple Labs kündigt globale Zahlungsinfrastruktur für XRP an.

Massives Ökosystem geplant, Stablecoins im Fokus von Ripple.

Zahlreiche Übernahmen prägen das Geschäftsmodell und sollen ein Ökosystem um XRP aufbauen.

Der Kryptomarkt befindet sich weiterhin übergeordnet in einer schwierigen Phase. Seit dem letzten Allzeithoch haben viele große Kryptowährungen deutlich an Wert verloren, und die Kurse bewegen sich derzeit eher in einer breiten Seitwärtsrange. Dennoch zeigte sich zuletzt eine gewisse Stabilisierung.

Verkaufsdruck scheint zumindest kurzfristig nachzulassen. Ein Blick auf XRP verdeutlicht diese Entwicklung. Der Coin wird aktuell bei rund 1,37 US-Dollar gehandelt und hat damit in den vergangenen Monaten deutlich korrigiert.

Auf Monatssicht liegt XRP etwa 13 % im Minus, in den letzten drei Monaten verlor der Token rund ein Drittel seines Wertes, und im Jahresvergleich sogar fast die Hälfte. Trotz dieser schwachen Kursentwicklung gibt es weiterhin wichtige fundamentale Fortschritte rund um Ripple. Vielleicht gibt es also bald mehr Gründe, XRP zu kaufen.

Ripple baut globale Stablecoin- und Zahlungsinfrastruktur massiv aus

Ripple hat nun eine umfangreiche Erweiterung seiner Zahlungsplattform angekündigt und positioniert sich damit noch stärker als Infrastrukturanbieter für globale digitale Zahlungen. Ziel ist es, Finanzinstitutionen und Fintech-Unternehmen eine vollständige Plattform zu bieten, mit der sowohl klassische Fiat-Währungen als auch Stablecoins effizient bewegt werden können.

Im Mittelpunkt steht eine End-to-End-Lösung für globale Zahlungsströme, die verschiedene Elemente der digitalen Finanzinfrastruktur zusammenführt. Dazu gehören unter anderem der Zugang zu Stablecoins, On- und Off-Ramps für Fiat-Konvertierungen, Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement sowie Verwahrungslösungen für digitale Vermögenswerte. Die Plattform soll es Unternehmen ermöglichen, Geldflüsse über unterschiedliche Netzwerke hinweg zu orchestrieren, ohne mehrere separate Anbieter integrieren zu müssen.

Ripple Payments now gives businesses everything they need to move money globally across fiat and digital rails in one place: collect, hold, exchange, and pay out in both fiat and stablecoins: https://t.co/pbDNA3Nq9Y ➡️ Managed Custody

➡️ Unified Collections

➡️ Advanced Liquidity… — Ripple (@Ripple) March 3, 2026

Ein zentrales Element dieser Strategie ist der zunehmende Fokus auf Stablecoins. Während traditionelle Banküberweisungen häufig langsam und kostspielig sind, ermöglichen Stablecoins nahezu sofortige Transfers über Blockchains hinweg. Ripple integriert diese Technologie nun systematisch in seine bestehende Infrastruktur, um Unternehmen eine schnellere und effizientere Abwicklung internationaler Zahlungen zu ermöglichen.

Dabei setzt Ripple auf eine breite technologische Basis. Die Plattform verbindet verschiedene Blockchain-Netzwerke wie Ethereum, Solana und den XRP Ledger mit klassischen Finanzsystemen. Gleichzeitig werden zusätzliche Dienstleistungen integriert, etwa Wallet-Infrastruktur, Zahlungsorchestrierung, Custody-Lösungen sowie Liquiditätsmanagement für Unternehmen.

Ripple baut Mega-Ökosystem

Ripple nutzt zudem mehrere strategische Übernahmen der vergangenen Jahre, um seine Infrastruktur zu erweitern. Durch die Integration spezialisierter Technologien für Treasury-Management, virtuelle Konten und automatisierte Zahlungsflüsse entsteht eine Plattform, die den gesamten Zahlungsprozess abbilden kann – von der Einzahlung über die Verwaltung bis zur Auszahlung von Geldern.

🚨RIPPLE UNVEILS FULLY LICENSED END-TO-END STABLECOIN PLATFORM Ripple has transformed Ripple Payments into a unified stablecoin and fiat infrastructure stack, integrating custody, liquidity, and collections – powering over $100B in payouts across 60+ markets worldwide. pic.twitter.com/EXW8sSlXfs — Coin Bureau (@coinbureau) March 4, 2026

Auch auf der Kundenseite zeigt sich laut Ripple bereits eine zunehmende Nachfrage nach solchen Lösungen. Verschiedene Fintech-Unternehmen und Banken nutzen die Infrastruktur, um grenzüberschreitende Zahlungen effizienter abzuwickeln oder neue Stablecoin-basierte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Insgesamt verarbeitet Ripple Payments bereits ein Transaktionsvolumen von über 100 Milliarden US-Dollar und ist in mehr als 60 Märkten aktiv.

Parallel dazu setzt das Unternehmen stark auf regulatorische Compliance. Ripple verfügt über zahlreiche internationale Lizenzen und arbeitet eng mit Finanzinstitutionen zusammen, um digitale Vermögenswerte in regulierte Zahlungsinfrastrukturen zu integrieren. Ziel ist es, Blockchain-basierte Zahlungsnetzwerke langfristig zu einer tragenden Säule des globalen Finanzsystems zu entwickeln, was eine bullische Ripple Prognose untermauert.

So äußerte sich Monica Long, Präsidentin von Ripple wie folgt:

„Für die Weiterentwicklung des globalen Finanzsystems benötigen Fintechs und Finanzinstitute eine Infrastruktur, die digitale Vermögenswerte mit der gleichen Strenge behandelt wie traditionelle Finanzinstitute. Erfolg in diesem Bereich erfordert eine Infrastruktur auf Unternehmensebene, umfassende Lizenzierung und hohe Liquidität – Fähigkeiten, die nur wenige bieten können. Ripple hat die Blaupause für Blockchain-basierte Unternehmenslösungen entwickelt, die für den globalen Einsatz im regulierten Finanzwesen konzipiert sind.“

Ripple setzt auf Übernahmen: Vollständige Zahlungs- und Stablecoin-„Full Stack“-Infrastruktur

In den letzten ein bis zwei Jahren hat Ripple seine Strategie klar auf vertikale Integration ausgerichtet: Statt nur einzelne Bausteine für Krypto-Zahlungen anzubieten, kauft das Unternehmen gezielt Infrastruktur zu, um ein durchgängiges Produkt für Unternehmen und Finanzinstitute aufzubauen. Ein zentraler Deal war die Übernahme des Prime Brokers Hidden Road für 1,25 Milliarden US-Dollar. Damit sichert sich Ripple institutionelle Schienen wie Prime Brokerage, Multi-Asset-Abwicklung und professionelles Liquidity-Handling – ein Baustein, der vor allem für große Kunden entscheidend ist, wenn Stablecoins und digitale Assets im Tagesgeschäft genutzt werden sollen.

Parallel dazu verstärkte Ripple den Payments-Stack über Rail, eine Plattform für stablecoin-basierte globale Zahlungen sowie „Virtual Accounts“ und Collections. Genau dieser Bereich ist in der Praxis ein Engpass: Unternehmen wollen Zahlungen einsammeln, zuordnen, automatisch konvertieren und anschließend auszahlen – ohne dafür mehrere Anbieter zu kombinieren. Rail wurde für 200 Millionen US-Dollar übernommen und soll Ripple dabei helfen, Stablecoin-Zahlungen stärker in den Mainstream zu bringen.

Hinzu kommt Palisade, das Ripple als Baustein für Custody sowie Treasury-Automation integriert hat. Dadurch rückt das „Operating System“ für Unternehmenszahlungen näher: Verwahrung, Liquiditätssteuerung, automatisierte Geldflüsse und Abwicklung aus einer Hand.

Das Gesamtbild ist eindeutig: Ripple baut ein Ökosystem, das vom institutionellen Zugang (Prime Brokerage) über Zahlungsorchestrierung und virtuelle Konten bis hin zu Verwahrung und Treasury reicht – mit dem Ziel, Stablecoin- und Fiat-Flows in einer einheitlichen, global skalierbaren Infrastruktur zusammenzuführen. In diesem Bereich ist XRP schon lange kein Krypto-Geheimtipp mehr.