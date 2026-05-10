Shiba Inu Wallets auf Allzeithoch: Folgt der SHIB-Kurs?

Das Wichtigste in Kürze

Shiba Inu verharrt über 90 Prozent vom Allzeithoch entfernt.

Wallet Count erreicht dennoch Alllzeithoch, Trader sieht langfristige Akkumulationschance.

Maxi Doge zeigt Stärke und möchte sich als bester Hunde-Memecoin positionieren.

Shiba Inu zählt weiterhin zu den bekanntesten Meme-Coins am Kryptomarkt, doch die Kursentwicklung bleibt zuletzt deutlich hinter vielen anderen Altcoins zurück. Der SHIB-Token notiert aktuell nur noch bei rund 0,000006386 US-Dollar und verlor damit auf Jahressicht massive 57,8 Prozent an Wert.

Besonders kritisch: Vom Allzeithoch bei 0,00008845 US-Dollar aus dem Jahr 2021 liegt Shiba Inu inzwischen sogar mehr als 92 Prozent entfernt.

Während Bitcoin zuletzt neue Dynamik zeigte und zahlreiche große Kryptowährungen eine Erholung einleiteten, verharrt SHIB weiter in einem klaren Abwärtstrend. Damit wächst zunehmend die Gefahr, dass Shiba Inu schon bald aus den Top 30 der wertvollsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung herausfallen könnte. Dennoch gibt es trotz der schwachen Kursentwicklung aktuell auch erste positive Signale.

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Trotz Kursschwäche: Wallet-Wachstum sorgt für Hoffnung bei Shiba Inu

Obwohl sich der Kurs von Shiba Inu weiterhin schwach entwickelt, zeigen die On-Chain-Daten zuletzt eine überraschend positive Tendenz. Laut aktuellen Daten von Shibizens und BSC News erreichte die Anzahl der SHIB-Wallets zuletzt ein neues Allzeithoch. Allein an einem einzigen Tag kamen demnach mehr als 1.100 neue Holder hinzu. Insgesamt besitzt Shiba Inu mittlerweile über 1,58 Millionen Wallets – ein neuer Rekordwert für das Meme-Projekt.

SHIBA INU WALLET COUNT HITS ALL-TIME HIGH Shiba Inu has recorded more than 1,100 new holders in a single day, pushing total wallets to a new all time high, per a recent update by Shibizens on May 6. The meme token now has over 1.58 million holders. The milestone comes as $SHIB… pic.twitter.com/Prn5vK1G7F — BSCN (@BSCNews) May 7, 2026

Gerade im Kryptomarkt gelten steigende Wallet-Zahlen häufig als wichtiger Frühindikator für wachsendes Interesse und eine zunehmende Nutzerbasis. Denn selbst wenn sich der Kurs kurzfristig schwach entwickelt, deutet eine steigende Anzahl an Investoren oft darauf hin, dass langfristig weiter akkumuliert wird. Besonders bei Meme-Coins spielt die Community eine zentrale Rolle. Shiba Inu profitierte in der Vergangenheit massiv von seiner großen Anhängerschaft und viralen Dynamik in sozialen Netzwerken.

Die aktuellen Daten zeigen zudem, dass trotz des schwachen Marktumfelds weiterhin neue Anleger auf SHIB aufmerksam werden. Das könnte mittelfristig relevant werden, falls sich die allgemeine Stimmung am Kryptomarkt weiter verbessert. Gleichzeitig bleibt jedoch wichtig zu betonen, dass steigende Wallet-Zahlen allein noch keine unmittelbare Trendwende garantieren. Viele Anleger warten weiterhin auf neue Impulse, stärkere Token-Burns oder Fortschritte rund um das Shibarium-Ökosystem. Dennoch liefern die neuesten Holder-Daten zumindest ein erstes Signal dafür, dass das Interesse an Shiba Inu trotz massiver Kursverluste noch längst nicht verschwunden ist.

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Trader sieht bei Shiba Inu langfristige Akkumulationsphase

Trotz der massiven Kursschwäche gibt es am Markt weiterhin Trader, die bei Shiba Inu aktuell eine mögliche langfristige Akkumulationsphase erkennen. Genau darauf verweist nun auch der bekannte Krypto-Account Base Post Plus. Demnach befinde sich SHIB derzeit in einer entscheidenden Bewertungszone, in der Marktteilnehmer den langfristigen Wert des Meme-Coins neu einschätzen. Besonders hervorgehoben wird dabei, dass Shiba Inu trotz mehrerer Bärenmärkte weiterhin zu den bekanntesten Meme-Token der Branche zählt und sich über Jahre eine große globale Community erhalten konnte.

$SHIB remains one of the most recognized meme tokens in the market, supported by a large global community and proven resilience through multiple market cycles. At the current stage, price is revisiting a key zone where market participants are actively reassessing its value and… https://t.co/j9VIup9xUa pic.twitter.com/75oikVd26q — Base Post Plus (@basepostplus) May 9, 2026

Aus Sicht des Traders deutet die aktuelle Seitwärts- und Abwärtsphase nicht zwangsläufig auf fehlendes Interesse hin. Vielmehr könne eine längere Konsolidierung auch bedeuten, dass Anleger im Hintergrund weiter akkumulieren und sich der Markt auf ein mögliches „nächstes Narrativ“ vorbereitet. Gerade im Meme-Coin-Sektor entstehen starke Kursbewegungen häufig erst nach langen Phasen geringer Aufmerksamkeit. Entscheidend dürfte nun werden, ob Shiba Inu neue Impulse rund um Shibarium, Token-Burns oder Community-Wachstum liefern kann.

Spekulative Anleger setzen weiter auf neue Meme-Coins

Trotz der zuletzt schwachen Entwicklung vieler etablierter Meme-Coins bleibt das Interesse spekulativer Anleger an diesem Marktsegment weiterhin hoch. Gerade Projekte wie Shiba Inu oder Dogecoin zeigen, dass Meme-Coins enorme Renditen erzielen können, sobald Community, Viralität und Marktstimmung zusammenkommen. Allerdings suchen viele Investoren mittlerweile gezielt nach kleineren Projekten mit deutlich niedrigerer Bewertung und damit potenziell höherem Upside. Besonders Presales geraten deshalb wieder stärker in den Fokus. Hier achten Anleger vor allem auf frühe Nachfrage, virales Branding und Community-Wachstum. Ein Projekt, das aktuell relative Stärke zeigt, ist Maxi Doge.

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Maxi Doge will der „bessere Dogecoin“ werden

Mit bereits rund 5 Millionen US-Dollar im laufenden Presale zählt Maxi Doge aktuell zu den aufmerksamkeitsstärkeren neuen Meme-Coins am Markt. Das Projekt verfolgt dabei eine bewusst aggressive und virale Positionierung. Während Dogecoin ursprünglich als humorvoller Internet-Coin entstand, präsentiert sich Maxi Doge als eine Art „stärkerer und muskulöserer Dogecoin“. Das gesamte Branding setzt auf Fitness, Stärke, Trading-Mentalität und einen überzeichneten Alpha-Ansatz, der gezielt auf Meme-Kultur und Social-Media-Viralität abzielt.

Die Entwickler versuchen dabei klar an den früheren Meme-Coin-Hype anzuknüpfen, kombinieren dies jedoch mit klassischen Presale-Mechanismen, die Anleger zusätzlich anziehen sollen. Besonders das angebotene Staking-Modell sorgt aktuell für Aufmerksamkeit. Frühe Käufer erhalten laut Projekt derzeit bis zu 60 Prozent APY auf gestakte Token. Gerade in spekulativen Marktphasen wird ein solcher Renditeansatz häufig genutzt, um die Community frühzeitig an das Projekt zu binden.

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