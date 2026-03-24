SIREN Crypto trotzt Marktabschwung mit 150 %-Rallye nach Pivot

Das Wichtigste in Kürze

Das Projekt hat sich unter der Marke SirenAIAgent auf die Infrastruktur für AI-Agenten spezialisiert.

Zwei unterschiedliche Personas betreiben die Plattform.

Die „Golden Persona“ übernimmt risikoarme, datengesteuerte Audits.

Die „Crimson Persona“ jagt nach Handelsmöglichkeiten mit hohem Risiko.

Der Zeitpunkt harmoniert mit einer sektorweiten Rotation hin zu autonomen Agenten, die die Arbeitsweise der gesamten Branche neu gestalten.

Siren Crypto, das dezentrale Finanzprotokoll, das vor kurzem als autonomer AI-Agent auf der BNB Chain neu ausgerichtet wurde, stieg am 22. März um 156 % und erreichte ein Allzeithoch von 2,57 USD.

Die parabolische Bewegung wurde durch zwei unterschiedliche Katalysatoren vorangetrieben: den strategischen Pivot des Projekts in den aufstrebenden „Agentic Web3“-Sektor und die gleichzeitige Notierung von Perpetual Futures an großen Börsen, was den Kaufdruck durch Short Squeezes verstärkte.

Während der breitere Kryptomarkt mit Gegenwind zu kämpfen hat, hat sich SIREN von den Makrotrends entkoppelt und seine 30-Tage-Gewinne auf über 630 % ausgeweitet.

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SIREN Crypto AI Agent Pivot: Was sich geändert hat und warum es wichtig ist

SIREN ist nicht mehr nur ein DeFi-Token.

Das Projekt hat sich unter der Marke SirenAIAgent auf die Infrastruktur für AI-Agenten spezialisiert. Zwei unterschiedliche Personas betreiben die Plattform. Die „Golden Persona“ übernimmt risikoarme, datengesteuerte Audits. Die „Crimson Persona“ jagt nach Handelsmöglichkeiten mit hohem Risiko. Der Zeitpunkt harmoniert mit einer sektorweiten Rotation hin zu autonomen Agenten, die die Arbeitsweise der gesamten Branche neu gestalten.

Der Einsatz auf der BNB Chain verschaffte dem Projekt den für Echtzeit-Analysen erforderlichen Durchsatz. Die Auswahl für den Meme Liquidity Support Plan der BNB Chain validierte das meme-getriebene, technisch fundierte Hybridmodell. Ein Burn von 26 % des Angebots zusammen mit strategischen Investitionen von DWF Labs löste einen Angebotsschock aus, der laut Fundamentalanalysten die aktuelle Bewertung stützt.

$SIREN just doubled its market cap today to over $1.2B after being listed on Binance Futures, Binance Alpha, and Hashkey. pic.twitter.com/N3VgoR60jh — CoinGecko (@coingecko) March 22, 2026

Dann kam der Derivatemarkt hinzu.

Notierungen von Perpetual Futures auf Plattformen wie MEXC öffneten die Tür für institutionelles Kapital und versierte Trader. Dies veränderte die Marktstruktur schnell. Aggressive Short-Positionen während der Rallye lösten eine Kaskade von Liquidationen aus und befeuerten einen Short Squeeze, der den Preis über die psychologische Barriere von 2,00 USD drückte.

Das Open Interest steigt parallel zum Preis, was den Trend typischerweise bestätigt. Die Vertikalität dieser Bewegung erzählt jedoch eine andere Geschichte. Hier leistet der Hebel (Leverage) die Hauptarbeit, nicht die Spot-Nachfrage. Das macht SIREN hochsensibel gegenüber einem plötzlichen Deleveraging, sollte das Momentum ins Stocken geraten.

Die Fundamentaldaten liefern Argumente. Der Hebel hat sie verstärkt. Sorgen Sie demnach dafür, dass Sie genau wissen, was Sie gerade handeln.

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SIREN Preisanalyse: Wichtige Niveaus nach dem 156 %-Anstieg

SIREN befindet sich in der Preisfindung, nachdem ein Allzeithoch von 3,00 USD erreicht wurde. Die technischen Indikatoren senden Warnsignale.

Der MFI liegt bei 82,96, tief im überkauften Bereich. Jedem vorangegangenen MFI-Spike auf diesem Niveau – am 7. Februar, 27. Februar und 15. März – folgte eine mehrtägige Korrektur. Dieser Messwert ist ein Stresstest für die Bullen.

Der CMF erzählt eine besorgniserregendere Geschichte. Der Preis markierte höhere Hochs bis zu 2,57 USD, während der CMF von 0,35 auf 0,14 sank. Das Kapital, das jeden Anstieg stützt, wird dünner, während der Preis weiter klettert. Das ist eine klassische bärische Divergenz.

Von hier aus sind zwei Szenarien denkbar.

(Quelle: TradingView)

Entweder konsolidieren die Bullen oberhalb von 2,20 USD, bauen die überkauften Bedingungen ohne einen tiefen Abverkauf ab und der Weg zu 3,00 USD öffnet sich – oder die bärische Divergenz spielt sich aus, das ATH wird abgelehnt und der Preis kehrt zum Mittelwert in Richtung der Unterstützungszone bei 1,50 USD zurück.

Der breitere Kontext spielt SIREN derzeit in die Karten. Bitcoin, Ethereum und XRP halten sich stabil, steigen aber nicht massiv an. Kapital, das an der Seitenlinie steht, sucht nach High-Beta-Werten – SIREN ist in einem stagnierenden Markt zum Liquiditätsmagneten geworden.

Das KI-Narrativ ist der spezifische Katalysator, der diese Rotation antreibt. Es ist nicht die makroökonomische Sicherheit, die Kapital anzieht. Es ist eine spezifische Geschichte in einem Markt, der hungrig nach einer solchen ist.

Die nächsten Schlüsselereignisse sind Governance-Abstimmungen über die Expansion auf Arbitrum und Polygon. Hält sich der Kurs bis ins Wochenende über 2,00 USD, bleibt der Lauf in Richtung 3,00 USD intakt. Ein Einbruch unter die Volumenschwelle bei 1,80 USD würde die bärische Divergenz bestätigen.

Der Spot-Kauf muss Gewinnmitnahmen von Früheinsteigern und strategischen Runden von DWF Labs absorbieren. Das ist das Einzige, was zwischen einer Konsolidierung und einer tieferen Korrektur steht.