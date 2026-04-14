Das Wichtigste in Kürze

Auf dem aktuellen Niveau um 83 USD konsolidiert SOL innerhalb eines sich verengenden Dreiecks, das auf den Stunden-Charts sichtbar ist und durch sinkende Höchststände sowie wiederholte Tests wichtiger Unterstützungen gekennzeichnet ist.

Der RSI hat sich auf etwa 47 abgekühlt – nicht überverkauft, aber auch ohne bullisches Momentum.

Genau diese neutrale Zone macht das Setup derzeit schwer handelbar.

Solana USD notiert am 13. April bei rund 83,00 USD, was einem bescheidenen Plus von +1,3 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Eine Kombination aus Belastungen innerhalb des Ökosystems und makroökonomischem Druck hat kurzfristig orientierte Bullen in die Defensive gedrängt. SOL hält sich stabil über 80 USD, doch ein Verlust dieses Niveaus könnte zu einer tieferen Korrektur führen.

Der unmittelbare Auslöser ist schwer zu ignorieren: Der Total Value Locked im DeFi-Sektor von Solana brach um 12 % ein, nachdem ein 285 Mio. USD schwerer Exploit beim Drift Protocol das Vertrauen im gesamten Ökosystem erschütterte.

🚨NORTH KOREA JUST PULLED OFF THE MOST TERRIFYING HACK IN CRYPTO HISTORY.. AND IT TOOK THEM 6 MONTHS OF PATIENCE.. They didn’t send a phishing email.. They didn’t exploit a smart contract.. They built a relationship.. Fall 2025.. A „quant trading firm“ walks up to Drift… https://t.co/pTScEhV9sb pic.twitter.com/z8awPLGQ7l — Evan Luthra (@EvanLuthra) April 5, 2026

Die Solana Foundation reagierte schnell und startete als Reaktion ihre Sicherheitsinitiativen STRIDE und SIRN. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Organisation den Vorfall ernst nimmt, wenngleich Marktteilnehmer das Risiko weiterhin einpreisen. Unterdessen haben SEC und CFTC SOL als digitale Ware (Commodity) eingestuft – ein langfristig positiver Faktor, der jedoch kaum unmittelbare Preisstützung bietet.

Die allgemeine Schwäche am Kryptomarkt verstärkt die Abwärtsbewegung. Der Kursverlauf von Bitcoin in den kommenden Tagen wird wahrscheinlich darüber entscheiden, ob SOL einen Boden findet oder seinen Rückgang ausweitet. Aktuell notiert BTC USD bei 71.600 USD, ein Plus von +0,8 % an diesem Tag, kämpft jedoch damit, die Marke von 72.000 USD zurückzuerobern, was die Bullen besorgt stimmt.

(QUELLE: TradingView)

Kann sich der Solana USD-Preis zum Widerstand bei 85 USD erholen oder folgt ein Absturz in den 60er-Bereich?

Auf dem aktuellen Niveau um 83 USD konsolidiert SOL innerhalb eines sich verengenden Dreiecks, das auf den Stunden-Charts sichtbar ist und durch sinkende Höchststände sowie wiederholte Tests wichtiger Unterstützungen gekennzeichnet ist. Der RSI hat sich auf etwa 47 abgekühlt – nicht überverkauft, aber auch ohne bullisches Momentum. Genau diese neutrale Zone macht das Setup derzeit schwer handelbar.

Analysten auf TradingView beobachten drei Preiscluster genau. Die Spanne zwischen 84 USD und 85 USD stellt den unmittelbaren Widerstand dar; ein sauberer Ausbruch darüber würde die kurzfristige bärische Struktur invalidieren. Unterhalb des aktuellen Preises gelten die Zone von 70–72 USD sowie eine Nachfragezone bei 62 USD als die nächsten bedeutenden Unterstützungen, wobei das Fibonacci-Retracement im mittleren 50-USD-Bereich als potenzieller Einstiegspunkt markiert wurde.

Die Szenario-Analyse sieht in etwa so aus:

Bullisches Szenario: SOL erobert 84–85 USD zurück, das Volumen nimmt zu und ein Ausbruch zielt auf einen erneuten Test der Widerstandszone bei 92–95 USD ab.

SOL erobert 84–85 USD zurück, das Volumen nimmt zu und ein Ausbruch zielt auf einen erneuten Test der Widerstandszone bei 92–95 USD ab. Basisszenario: Der Preis bewegt sich seitwärts im unteren 80-USD-Bereich, während Trader auf ein Richtungssignal von Bitcoin warten, mit einer leichten Tendenz nach unten.

Der Preis bewegt sich seitwärts im unteren 80-USD-Bereich, während Trader auf ein Richtungssignal von Bitcoin warten, mit einer leichten Tendenz nach unten. Bärisches Szenario: Ein Bitcoin-Einbruch unter 70.000 USD löst eine Kaskade in Richtung 60 USD aus, wobei 62 USD als letzte glaubwürdige Verteidigung vor diesem Niveau fungieren.

Sicherheitsbedenken belasteten die Preisentwicklung von SOL immer wieder, der Drift-Exploit hat diese Diskussion zu einem technisch ungünstigen Zeitpunkt neu entfacht.

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LiquidChain visiert Upside-Potenzial für Early Mover an, während Solana wichtige Level testet

Wenn ein Blue-Chip-Layer-1 wie Solana USD gleichzeitig unter technischem Druck, einem neunstelligen Exploit und makroökonomischem Gegenwind steht, rotiert ein Teil des Kapitals erfahrungsgemäß in Infrastrukturprojekte in einem früheren Stadium mit niedrigeren Einstiegshürden und asymmetrischen Gewinnchancen. Diese Dynamik ist beachtenswert – nicht als Grund, SOL aufzugeben, sondern als Kontext dafür, wohin sich bestimmte Risikopräferenzen verschieben.

LiquidChain ($LIQUID) ist ein Layer-3-Infrastrukturprojekt, das durch seine Cross-Chain-Architektur Aufmerksamkeit erregt hat. Das Kernversprechen ist einfach: Die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zu verschmelzen, sodass Entwickler eine Bereitstellung gewährleisten und gleichzeitig auf alle drei Ökosysteme zugreifen können.

Die Features des Projekts – Unified Liquidity Layer, Single-Step Execution und Verifiable Settlement – sind darauf ausgelegt, die Fragmentierung zu beheben. Dies ist ein strukturelles Problem, das durch Vorfälle wie den Drift-Exploit besonders verdeutlicht wird.

Der Presale-Preis liegt derzeit bei 0,01449 USD, wobei bisher 657.000 USD eingesammelt wurden. Dies sind Zahlen aus der Frühphase, was in beide Richtungen wirkt: Der Einstiegspunkt ist niedrig und bietet maximales Potenzial für diejenigen, die nach einem echten „Degen-Play“ für das zweite Quartal suchen.

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