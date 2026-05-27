Das Wichtigste in Kürze

Die erste signifikante Unterstützung für Solana liegt bei 83,5 $, während der erste Widerstand bei 87,5 $ und eine weitere Hürde bei 88,8 $ zu finden sind.

Ein klarer Ausbruch über dieses obere Widerstandsband wäre für die meisten technischen Analysten die Mindestvoraussetzung, um die aktuelle Erholung als mehr als nur eine bloße Konsolidierung zu betrachten.

Solana wird derzeit nahe der 85-$-Marke gehandelt und verzeichnet nur geringfügige Verluste innerhalb der letzten 24 Stunden. Doch diese oberflächliche Stabilisierung täuscht über einen massiven, mehrwöchigen Abwärtstrend hinweg. Die entscheidende Frage für Anleger lautet nun: Liegt das Schlimmste bereits hinter dem Netzwerk oder steht die größte Korrektur noch bevor? Seit den Höchstständen 2025 hat SOL mehr als 70 % an Wert eingebüßt, wobei allein die jüngste 14-Tage-Etappe das Kursniveau von knapp 98 $ auf den mittleren 80-$-Bereich drückte – ein Minus von rund 10 %.

Ungewöhnlich an diesem Kursrutsch ist der Kontext: Die On-Chain-Aktivität ist keineswegs parallel zum Preis eingebrochen. Im Januar erreichten die DEX-Volumina etwa 117 Milliarden $, während das Netzwerk täglich fast 160 Millionen Transaktionen verarbeitete. In einem Bullenmarkt wären solche Zahlen die Top-Meldung des Tages.

Der Ausverkauf scheint eher eine allgemeine Abkehr von Risiko-Assets (Risk-off) widerzuspiegeln als eine Verschlechterung der Solana-spezifischen Daten. Analysten verweisen auf eine dünner werdende Liquidität: Laut CryptoQuant haben sich die Spot-Handelsvolumina am Kryptomarkt von rund 2 Billionen $ im Oktober auf etwa 1 Billion $ Ende Januar halbiert. Hinzu kommt makroökonomischer Gegenwind durch die Erwartung einer restriktiveren US-Notenbankpolitik, nachdem Präsident Donald Trump den ehemaligen Investmentbanker Kevin Warsh für die Leitung der Fed nominiert hat.

Die Marktkapitalisierung von Stablecoins ist um etwa 10 Milliarden $ gesunken, was darauf hindeutet, dass Kapital den On-Chain-Bereich komplett verlässt. Auch die institutionellen Geldströme sind negativ: Spot-Solana-ETFs verzeichneten Abflüsse von 11,9 Millionen $ an einem einzigen Tag und rund 8,92 Millionen $ in der Woche. Gleichzeitig sitzen Unternehmen, die SOL in ihren Bilanzen halten, auf geschätzten nicht realisierten Verlusten von 1,4 Milliarden $.

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Kann sich der Solana-Preis diese Woche über 90 $ erholen?

$SOL 3Day



Look, another Bear Flag



No one wants to believe #Solana could go all the way down to $44-$30, but reality says it's most probable



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Die erste signifikante Unterstützung für Solana liegt bei 83,5 $, während der erste Widerstand bei 87,5 $ und eine weitere Hürde bei 88,8 $ zu finden sind. Ein klarer Ausbruch über dieses obere Widerstandsband wäre für die meisten technischen Analysten die Mindestvoraussetzung, um die aktuelle Erholung als mehr als nur eine bloße Konsolidierung zu betrachten.

Drei Szenarien sind derzeit wahrscheinlich: Im bullischen Fall würde ein entschlossener Schlusskurs über 88,40 $ bei steigendem Volumen eine erneute Akkumulation signalisieren und den Weg in den Bereich von 95 bis 100 $ ebnen. Das Basisszenario geht von einer anhaltenden Seitwärtsbewegung zwischen 84 $ und 88 $ aus, während der Markt die makroökonomische Unsicherheit verdaut.

Das bärische Szenario, das die technische Analyse der aktuellen SOL-Struktur als akutes Risiko einstuft, sieht ein Scheitern an der 83,5-$-Unterstützung vor. Dies könnte den Verkaufsdruck in Richtung tieferer Niveaus beschleunigen, die seit Monaten nicht mehr getestet wurden.

Das Alpenglow-Upgrade bleibt ein langfristiger fundamentaler Katalysator, doch Netzwerk-Upgrades stoppen selten kurzfristige, momentumgetriebene Kursrückgänge. Geduld scheint momentan das wichtigste Stichwort zu sein.

LiquidChain setzt auf Early-Mover-Vorteile während SOL Schlüsselniveaus testet

Für Anleger, die beobachten, wie SOL um seine Unterstützung kämpft und über Rotationsmöglichkeiten nachdenken, wirft die Diskrepanz zwischen Solanas starken Fundamentaldaten und der schwachen Preisentwicklung eine gezielte Frage auf: Welches Projekt profitiert von der Netzwerkaktivität, ohne das Drawdown-Risiko eines einzelnen Assets?

Ein Projekt in der Frühphase, das genau diese These verfolgt, ist LiquidChain ($LIQUID). Dabei handelt es sich um ein Layer-3-Infrastrukturprotokoll, das die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einheitlichen Ausführungsumgebung verschmilzt – eine direkte architektonische Antwort auf die Fragmentierung, die Kapital bisher zwang, sich zwischen den Chains zu entscheiden.

Der Unified Liquidity Layer des Projekts ermöglicht Cross-Chain-Transaktionen in einem Schritt mit verifizierbarer Abwicklung. Dank der „Deploy-Once“-Architektur können Entwickler auf die Ökosysteme von BTC, ETH und SOL zugreifen, ohne Anwendungen mehrfach bereitstellen zu müssen. Der Presale-Preis liegt derzeit bei 0,01463 $ pro $LIQUID-Token, wobei bisher über 807.000 $ eingesammelt wurden.

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