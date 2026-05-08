Solana, TON, Hyperliquid: Die wichtigsten DeFi-News der Woche

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin fällt unter 80000 US-Dollar, spannende DeFi News von verschiedenen Projekten.

Telegram ersetzt TON Foundation, Kelp DAO will Chainlink statt Layer Zero.

Solana bekommt neue Impulse, Jito und Securitize verkünden News.

Der Kryptomarkt zeigt sich auf Wochensicht etwas fester. Bitcoin kletterte zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Januar, fällt heute jedoch wieder unter 80.000 US-Dollar zurück. Dennoch deutet die jüngste Erholung auf erste relative Stärke hin. Während Bitcoin kurzfristig konsolidiert, rücken nun verstärkt Altcoins und insbesondere DeFi-Projekte in den Fokus.

Dort gab es zuletzt mehrere fundamentale Entwicklungen mit potenziell großer Bedeutung für Infrastruktur, Liquidität und institutionelle Adoption. Vor allem Solana, Hyperliquid, TON und Ethereum-nahe Protokolle sorgten mit technischen Upgrades und neuen Partnerschaften für Aufmerksamkeit.

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Hyperliquid aktiviert HIP-4-Upgrade

Das DeFi-Projekt Hyperliquid hat in der vergangenen Woche das viel diskutierte HIP-4-Upgrade live geschaltet. Hinter HIP-4 steckt eine Erweiterung der Infrastruktur, die den Handel mit sogenannten „Outcome Markets“ ermöglichen soll. Damit lassen sich künftig Märkte erstellen, deren Ergebnis auf spezifischen Events basiert – etwa Wahlen, Wirtschaftsdaten oder Sportereignisse. Das erinnert strukturell an Prediction Markets wie Polymarket, läuft jedoch direkt innerhalb des Hyperliquid-Ökosystems.

HIP-4 Deep Dive Hyperliquid has shipped HIP-4 to the mainnet. This covers everything you need to know. What makes it different from Polymarket and Kalshi, where to trade it, strategies for traders, and what's coming next. https://t.co/pZH05auMxG — Edgy – The DeFi Edge 🗡️ (@thedefiedge) May 7, 2026

Das Upgrade erweitert die Funktionalität der eigenen Layer-1 erheblich. Entwickler können neue Marktmechanismen integrieren, während Trader komplexere Positionierungsstrategien umsetzen können. Hyperliquid gehört mittlerweile zu den volumenstärksten dezentralen Perpetual-Exchanges am Markt und konkurriert zunehmend mit zentralisierten Börsen. Durch HIP-4 versucht das Projekt nun offenbar, zusätzliche Handelssegmente auf die eigene Infrastruktur zu holen. Besonders auffällig: Das Upgrade wurde ohne größere Ausfälle aktiviert, obwohl Hyperliquid zuletzt stark steigende Nutzerzahlen und Handelsvolumina verzeichnete.

Telegram wird größter TON-Validator

Telegram hat seine Rolle innerhalb des TON-Ökosystems deutlich ausgeweitet und ersetzt nun offiziell die TON Foundation als größten Validator im Netzwerk. Damit verschiebt sich die operative Kontrolle stärker direkt zum Messenger-Unternehmen selbst. TON entstand ursprünglich innerhalb von Telegram, wurde später jedoch regulatorisch ausgegliedert und von der unabhängigen TON Foundation weiterentwickelt.

Fees in TON have dropped 6× — to nearly zero. Next step — Telegram replaces the TON Foundation as the driving force behind TON and becomes its largest validator. The focus shifts to tech superiority. New https://t.co/Me0w683UiK, new dev tools, new performance upgrades.… — Pavel Durov (@durov) May 4, 2026

Die neue Entwicklung zeigt nun, dass Telegram wieder deutlich aktiver in die Infrastruktur eingreift. Validatoren übernehmen im Netzwerk zentrale Aufgaben bei der Blockproduktion und Sicherheit der Blockchain. Durch den Ausbau der eigenen Validator-Kapazitäten erhöht Telegram seinen Einfluss auf das Netzwerk erheblich.

Parallel dazu wächst die Integration von TON innerhalb der Telegram-App weiter. Wallets, Mini-Apps und Krypto-Zahlungen werden zunehmend in das Messenger-Ökosystem eingebunden. TON profitiert dabei vor allem von der enormen Reichweite von Telegram mit hunderten Millionen Nutzern weltweit. Die stärkere operative Beteiligung von Telegram dürfte daher insbesondere institutionell und infrastrukturell als wichtiger Schritt für die weitere Skalierung des Netzwerks interpretiert werden.

Securitize startet tokenisierte Aktien auf Solana

Securitize hat gemeinsam mit Jump Trading und Jupiter eine neue Infrastruktur für regulierten Handel mit tokenisierten Aktien auf Solana angekündigt. Ziel ist es, traditionelle Wertpapiere direkt onchain handelbar zu machen. Damit wird der Trend rund um Real-World-Assets und tokenisierte Finanzprodukte weiter vorangetrieben.

🔥SECURITIZE TO ROLL OUT TOKENIZED EQUITIES Securitize has partnered with Jump Trading and Jupiter to launch regulated tokenized equities on Solana. Jump will provide institutional liquidity via its PropAMM, while Solana’s biggest DeFi aggregator, Jupiter, will support retail… pic.twitter.com/mRQhH3gPXi — Coin Bureau (@coinbureau) May 5, 2026

Securitize gehört zu den bekanntesten Unternehmen im Bereich regulierter Tokenisierung und arbeitet bereits mit institutionellen Partnern wie BlackRock oder KKR zusammen. Jump Trading bringt als großer Market Maker Liquidität ein, während Jupiter als führender Solana-Aggregator die Handelsabwicklung übernimmt.

Die Plattform soll regulierten Zugang zu tokenisierten Aktien ermöglichen und gleichzeitig die Geschwindigkeit sowie niedrigen Transaktionskosten von Solana nutzen. Besonders relevant ist dabei die Verbindung zwischen klassischer Finanzmarktregulierung und DeFi-Infrastruktur. Solana entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Standort für RWA-Anwendungen, Stablecoins und institutionelle Handelslösungen.

Kelp DAO migriert rsETH-Bridge zu Chainlink

Kelp DAO hat angekündigt, die Bridge seines Restaking-Tokens rsETH von LayerZero auf Chainlink CCIP zu migrieren. Hintergrund sind vor allem Sicherheits- und Infrastrukturüberlegungen. rsETH gehört zu den größeren Liquid-Restaking-Assets im Ethereum-Ökosystem und wird in verschiedenen DeFi-Protokollen genutzt.

After the recent LayerZero exploit, we are taking steps to ensure rsETH is fully secure, which is why we are migrating to @chainlink CCIP. From the April 18 incident, it is clear that LayerZero's own infrastructure was exploited, resulting in $300M in losses across DeFi.… https://t.co/beIrfZZLlh — Kelp (@KelpDAO) May 5, 2026

Mit dem Wechsel auf Chainlink CCIP setzt Kelp DAO künftig auf die Cross-Chain-Infrastruktur von Chainlink, die zuletzt verstärkt institutionelle Aufmerksamkeit erhielt. CCIP soll insbesondere höhere Sicherheitsstandards und bessere Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Blockchains ermöglichen.

Die Entscheidung ist bemerkenswert, weil LayerZero bislang zu den dominierenden Bridge-Lösungen im DeFi-Sektor gehörte. Gleichzeitig nimmt der Fokus auf Sicherheitsfragen nach zahlreichen Bridge-Hacks der vergangenen Jahre weiter zu. Kelp DAO betonte, dass der Wechsel schrittweise erfolgen soll, um Risiken für bestehende Nutzer möglichst gering zu halten.

Jito kündigt JTX-Tradingplattform an

Das Solana-Projekt Jito hat mit JTX eine neue Tradingplattform angekündigt. Jito zählt bereits jetzt zu den wichtigsten Infrastrukturprojekten im Solana-Ökosystem und dominiert insbesondere den Bereich MEV sowie Liquid Staking auf Solana.

Mit JTX erweitert das Team nun sein Angebot deutlich in Richtung Trading-Infrastruktur. Konkrete technische Details wurden bislang nur teilweise veröffentlicht. Bekannt ist jedoch, dass die Plattform speziell für schnelle Ausführung und hohe Liquidität innerhalb des Solana-Netzwerks optimiert werden soll.

Jito verfügt bereits über starke Verbindungen zu Validatoren und professionellen Marktteilnehmern im Solana-Ökosystem. Dadurch könnte JTX insbesondere im Bereich Onchain-Trading und Derivate schnell relevant werden. Solana erlebt aktuell generell eine starke Expansion seiner DeFi-Landschaft – sowohl bei Stablecoins als auch bei Handelsplattformen und institutionellen Anwendungen.

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