Franklin Templeton baut neue Krypto-Spezialeinheit für Großanleger auf

Das Wichtigste in Kürze

Franklin Templeton hat am 1 April 2026 angekündigt, 250 Digital zu übernehmen und die neue Einheit Franklin Crypto zu gründen.

Die Einheit soll das institutionelle Krypto-Geschäft ausbauen.

Die Transaktion soll BENJI-Token als Teil der Gegenleistung einbeziehen.

Franklin Templeton zieht den nächsten TradFi-Vorstoß durch: Der Vermögensverwalter kauft 250 Digital, startet Franklin Crypto und setzt bei der Abwicklung teils auf Blockchain-Schienen.

Franklin Templeton: Aus einer Übernahme wird eine strategische Ansage

Laut Franklin Templeton umfasst die geplante Akquisition das Investmentteam von 250 Digital sowie sämtliche liquiden Kryptowährungsstrategien, die zuvor bei CoinFund lagen. Christopher Perkins soll die neue Sparte führen, Seth Ginnswird Chief Investment Officer. Gemeinsam mit Tony Pecore aus dem bestehenden Digital-Assets-Geschäft soll so eine neue institutionelle Plattform entstehen, die direkt an Sandy Kaul, Head of Innovation bei Franklin Templeton, berichtet. Finanzielle Details des Deals nannte das Unternehmen nicht. Der Abschluss ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und Kundenzustimmungen.

Dass der Schritt nicht aus dem Nichts kommt, zeigt der Blick auf die bestehende Krypto-Präsenz des Hauses. Franklin Templeton ist nach eigenen Angaben seit 2018 im Digital-Assets-Sektor aktiv. Das Unternehmen spricht von einem 50-köpfigen Team, das Produkte entwickelt, Blockchain-Infrastruktur aufbaut und Validatoren betreibt. Per 31. Dezember 2025 verwaltete Franklin Templeton Digital Assets rund 1,8 Milliarden US-Dollar, während das gesamte Haus per 28. Februar 2026 auf mehr als 1,7 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen kam.

Institutionelle Aquisition ist längst nichts neues mehr: Wall Street öffnet Schleusen: Neue Freiheit für Krypto-Optionen

Today, we launched Franklin Crypto: a new dedicated, institutional-grade crypto investment management unit. Industry veterans Chris Perkins and Seth Ginns will co-lead Franklin Crypto alongside @FTI_Global’s Tony Pecore. To expand our existing suite of actively managed crypto… pic.twitter.com/BJ7iqFX0Qp — Franklin Templeton Digital Assets (@FTDA_US) April 1, 2026

BENJI macht den Deal selbst zur Krypto-Story

Franklin Templeton erklärte offiziell, dass die Transaktion BENJI-Token als Gegenleistung einbeziehen soll. Damit rückt nicht nur Krypto als Anlageklasse ins Zentrum, sondern auch die Frage, wie klassische Finanzgeschäfte künftig technisch abgewickelt werden. Franklin selbst spricht von einem wichtigen Schritt in Richtung onchain durchgeführter M&A-Transaktionen.

BENJI steht für tokenisierte Anteile des Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX). Das Produkt wurde 2021 aufgelegt und war laut Franklin der erste in den USA registrierte Fonds, der öffentliche Blockchains für Transaktionsverarbeitung und Eigentumsnachweise nutzt. Eine Fondsanteilseinheit wird dabei durch einen BENJI-Tokenrepräsentiert.