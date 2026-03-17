Stablecoins vor Mega-Wachstum? PayPal treibt Adoption massiv voran

Das Wichtigste in Kürze

PayPal erweitert das Angebot seines Stablecoins PYUSD in 68 Länder.

Mittlerweile ist PYUSD eine Top 25 Kryptowährung, mit über 4 Mrd Dollar Marktkapitalisierung.

Bitcoin Hyper könnte mehr Stablecoins zu Bitcoin bringen.

Stablecoins gelten mittlerweile als der wohl stärkste Product-Market-Fit, den der Kryptomarkt bislang hervorgebracht hat. Während viele Kryptowährungen weiterhin von hoher Volatilität geprägt sind, bieten Stablecoins eine stabile Wertbasis und werden zunehmend als digitales Äquivalent zum US-Dollar genutzt. Besonders spannend: Immer mehr große, zentralisierte Unternehmen treiben die Entwicklung aktiv voran.

So hat PayPal mit PYUSD längst einen eigenen Stablecoin etabliert – und baut dessen globale Reichweite nun massiv aus. Das zeigt: Stablecoins entwickeln sich immer stärker zur Grundlage eines neuen, digitalen Finanzsystems. Wer Kryptowährungen kaufen möchte, geht immer häufiger den Weg über Stablecoins.

PayPal erweitert PYUSD auf 68 neue Länder

PayPal hat laut einer aktuellen Meldung vor wenigen Stunden die Verfügbarkeit seines Stablecoins PYUSD deutlich ausgeweitet. Konkret wurde der Zugang zu PYUSD auf 68 zusätzliche Länder erweitert – ein massiver Schritt in Richtung globaler Adoption.

Damit verfolgt PayPal eine klare Strategie: Stablecoins sollen nicht nur ein Werkzeug für Krypto-Trader bleiben, sondern ein integraler Bestandteil des internationalen Zahlungsverkehrs werden. Nutzer in den neu erschlossenen Märkten können nun einfacher auf PYUSD zugreifen, Transaktionen durchführen oder den Stablecoin innerhalb des PayPal-Ökosystems nutzen.

⚡️JUST IN: PAYPAL EXPANDS STABLECOIN ACCESS TO 68 MORE COUNTRIES Payments giant PayPal is widening access to its dollar-backed stablecoin PayPal USD, making it available in 68 additional countries, per Fortune. pic.twitter.com/0iZxOgO4jK — Coin Bureau (@coinbureau) March 17, 2026

Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch die Kombination aus bestehender Infrastruktur mit hunderten Millionen Nutzern und Blockchain-Technologie entsteht ein leistungsstarkes Zahlungsnetzwerk. Transaktionen können schneller, günstiger und effizienter abgewickelt werden – insbesondere im internationalen Kontext.

Gleichzeitig stärkt diese Expansion das Vertrauen in Stablecoins insgesamt. Wenn ein globaler Zahlungsriese wie PayPal seine Reichweite gezielt nutzt, um einen digitalen Dollar weltweit zugänglich zu machen, signalisiert das eine klare Richtung: Stablecoins sind auf dem Weg in den Mainstream.

PYUSD steigt in die Top 25 auf – Milliardenbewertung erreicht

Die zunehmende Adoption spiegelt sich auch klar in den Marktdaten wider. Der Stablecoin PYUSD hat inzwischen eine Marktkapitalisierung von rund 4 Milliarden US-Dollar erreicht und gehört damit zu den größten Stablecoins weltweit. Gleichzeitig bewegt sich PYUSD bereits im Bereich der Top 25 Kryptowährungen insgesamt.

Im direkten Vergleich dominieren weiterhin Tether und USD Coin den Markt, doch der schnelle Aufstieg von PYUSD zeigt, wie stark neue Player mit institutioneller Unterstützung wachsen können.

Neue Dynamik im Markt: Solana wächst – Bitcoin könnte folgen

Während aktuell vor allem Ethereum und TRON als führende Infrastruktur für Stablecoins gelten, verschieben sich die Kräfteverhältnisse zunehmend. Besonders Solana konnte zuletzt deutlich an Momentum gewinnen – vor allem durch hohe Geschwindigkeit und niedrige Gebühren.

Doch auch das Bitcoin-Ökosystem rückt zunehmend in den Fokus. Mit der Weiterentwicklung von Layer-2-Technologien wird es künftig möglich, Stablecoins effizient auf Bitcoin zu integrieren.

Ein Projekt, das genau diesen Ansatz verfolgt, ist Bitcoin Hyper. Mit rund 32 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital im Presale zeigt sich hier eine klare relative Stärke – selbst in einem herausfordernden Marktumfeld. Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Das Konzept: Die Sicherheit und Reputation von Bitcoin werden mit der Skalierbarkeit und Geschwindigkeit von Solana kombiniert. Dadurch könnte ein völlig neues Ökosystem entstehen, in dem auch Stablecoins eine zentrale Rolle spielen.

Für Anleger ergibt sich daraus ein spannender Case. Der Einstieg ist aktuell noch früh möglich, während gleichzeitig erste Buchgewinne durch steigende Presale-Preise realisiert werden können. Zusätzlich bietet das Projekt derzeit rund 37 % Staking-Rendite (APY). Sollte diese konstant bleiben, könnte sich ein Investment allein durch Staking innerhalb von weniger als zwei Jahren verdoppeln. Besuchen Sie Bitcoin Hyper.