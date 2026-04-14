Strategy drückt aufs Gas – Bitcoin kratzt an 75.000 US-Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin notiert am 14 April wieder klar über 74.500 US-Dollar und legt auf Tagessicht gut sechs Prozent zu.

Strategy hat zwischen dem 6 und 12 April weitere 13.927 Bitcoin für rund 1 Milliarden US-Dollar gekauft.

Rückenwind kommt zusätzlich von Hoffnungen auf eine zweite Gesprächsrunde zwischen den USA und Iran, die am Dienstag die Stimmung an den Aktienmärkten hebt und den Ölmarkt etwas entspannt.

Bitcoin meldet sich mit Wucht zurück. Hinter der Bewegung steht nicht nur frisches Kapital von Strategy, sondern auch ein geopolitischer Hoffnungsschimmer: Der Markt setzt wieder auf Risiko – und das schiebt den BTC-Kurs spürbar an.

Strategy liefert den harten Treibstoff für die Rallye

Der Bitcoin-Kurs liegt am Dienstag, 14. April, bei rund 74.500 US-Dollar. Auf 24-Stunden-Sicht entspricht das laut CoinGecko einem Plus von 5,8 Prozent, auf Wochensicht summiert sich der Anstieg bereits auf 9 Prozent. Das tägliche Handelsvolumen ist dabei auf mehr als 57,5 Milliarden US-Dollar gestiegen – ein klares Signal, dass die Bewegung nicht nur auf dünner Liquidität basiert.

Der zentrale operative Treiber ist Strategy. Aus einem SEC-Filing geht hervor, dass das Unternehmen zwischen dem 6. und 12. April exakt 13.927 Bitcoin für rund 1,00 Milliarden US-Dollar erworben hat. Der durchschnittliche Einkaufskurs lag bei 71.902 US-Dollar, der Gesamtbestand stieg damit auf 780.897 Bitcoin. Ebenso wichtig: Die Käufe wurden laut Filing mit Erlösen aus dem ATM-Verkauf der Vorzugsaktie STRC finanziert.

Damit wird immer klarer, warum STRC am Markt so genau beobachtet wird. Strategy selbst weist für STRC aktuell eine annualisierte Dividendenrate von 11,50 Prozent aus; für den April wurde eine Ausschüttung von 0,958333333 US-Dollar je Aktie angekündigt, Stichtag ist der 15. April, Auszahlungstag der 30. April. Das Produkt ist damit kein klassischer Hebel auf Bitcoin wie die Stammaktie, sondern eher ein einkommensorientiertes Vehikel, das Strategy zugleich neue Feuerkraft für weitere BTC-Käufe verschafft.

Wer die Kapitalmarkt-Mechanik hinter Strategy vertiefen will, findet bei Coinspeaker bereits passenden Kontext: Die neue Investmentstrategie von Strategy im Jahr 2026

Strategy has acquired 13,927 BTC for ~$1.00 billion at ~$71,902 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 5.6% YTD 2026. As of 4/12/2026, we hodl 780,897 $BTC acquired for ~$59.02 billion at ~$75,577 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/xVKjg2cEVP — Michael Saylor (@saylor) April 13, 2026

Iran-Hoffnung hellt das Makrobild auf

Zur Unternehmensstory kommt am Dienstag ein zweiter Faktor: Makro-Entspannung. Die Nachrichtenlage aus dem Nahen Osten hat sich zumindest an den Märkten kurzfristig aufgehellt. Medienberichten zufolge gibt es Hoffnung auf eine weitere Gesprächsrunde zwischen den USA und Iran. Parallel stiegen in Asien die Aktienmärkte, während Öl nach den vorherigen Ausschlägen wieder nachgab. Trumps Aussage, man sei „von der anderen Seite“ kontaktiert worden wird vermutlich an den Märkten als Signal für weitere Diplomatie gelesen.

Im Tagesverlauf dürfte der Markt zusätzlich auf Makrodaten schauen. Das U.S. Bureau of Labor Statistics hatte die Veröffentlichung des Producer Price Index für März 2026 für den 14. April terminiert; Eurostat führt die endgültigen Inflationsdaten für März 2026 am 15. April im Kalender. Beides kann die Zinserwartungen und damit die Risikobereitschaft noch einmal verschieben.