Tokenisierter Goldrausch: Digitales Edelmetall sprengt im ersten Quartal 2026 alle Rekorde

Das Wichtigste in Kürze

Das Handelsvolumen für tokenisiertes Gold erreichte im ersten Quartal 2026 mit 90,7 Milliarden US-Dollar einen historischen Höchststand.

Mit diesem Ergebnis wurde bereits nach drei Monaten das gesamte Handelsvolumen des vorangegangenen Jahres 2025 deutlich übertroffen.

Die Projekte XAUT und PAXG dominieren weiterhin das Segment, wobei die steigende Marktkapitalisierung das wachsende Vertrauen der globalen Anleger widerspiegelt.

Ein Quartal überflügelt das gesamte Vorjahr

Was vor wenigen Jahren noch als Experiment für Krypto-Enthusiasten galt, hat sich zu einer tragenden Säule des digitalen Finanzwesens entwickelt. Die aktuellen Zahlen des Datenaggregators CoinGecko belegen eine beispiellose Beschleunigung des Marktes.

Dass der Spot-Handel mit goldgedeckten Token in nur drei Monaten die Marke von 90,7 Milliarden US-Dollar knackte, ist ein Paukenschlag für die Branche. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2025 lag das kumulierte Volumen bei lediglich 84,6 Milliarden USD.

Dieser Zuwachs verdeutlicht, dass die Liquidität im Bereich der Tokenisierung nicht nur linear wächst, sondern einen exponentiellen Sprung gemacht hat.

Tokenisiertes Gold bietet Anlegern den Vorteil, physisches Gold in kleinsten Einheiten rund um die Uhr zu handeln, ohne sich um die komplizierte Lagerung oder den physischen Transport kümmern zu müssen.

Jedes digitale Zertifikat ist dabei direkt durch echtes Edelmetall in Hochsicherheitstresoren besichert.

Trotz der Euphorie blicken Analysten auch kritisch auf die statistische Erfassung dieser enormen Summen.

Während CoinGecko das Vorjahr mit rund 84 Milliarden US-Dollar beziffert, nannte Tiger Research in einem Bericht vom Februar 2026 eine deutlich höhere Zahl von 178 Milliarden US-Dollar für das Jahr 2025.

Solche Diskrepanzen sind in der Kryptowelt nicht ungewöhnlich und lassen sich oft auf unterschiedliche Messmethoden zurückführen.

Einige Plattformen zählen lediglich das Volumen auf großen zentralisierten Börsen, während andere auch dezentrale Handelsplätze und außerbörsliche Transaktionen einbeziehen.

Dennoch bleibt die Kernaussage identisch: Die Nachfrage nach einer digitalen Repräsentation des gelben Metalls ist so hoch wie nie zuvor.

Das Wachstum wird zudem durch die zunehmende Integration von Krypto-Assets in klassische Portfolios befeuert, in denen Gold-Token als risikoarme Absicherung gegen die Volatilität anderer digitaler Währungen fungieren. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Ein Duopol an der Spitze des digitalen Goldmarktes

Hinter der beeindruckenden Volumenstatistik stehen vor allem zwei Schwergewichte der Branche, die den Markt fast unter sich aufteilen.

XAUT, herausgegeben von Tether, dem Unternehmen hinter dem weltweit größten Stablecoin, konnte zum Ende des ersten Quartals 2026 eine Marktkapitalisierung von 2,52 Milliarden US-Dollar vorweisen.

Dicht gefolgt wird der Marktführer von PAXG, dem Produkt des US-regulierten Unternehmens Paxos, das eine Marktkapitalisierung von 2,32 Milliarden US-Dollar erreichte.

Zusammen bilden diese beiden Projekte ein stabiles Fundament, das institutionellen Anlegern die nötige Sicherheit bietet. Interessant bleibt jedoch auch hier die Beobachtung der Datenquellen.

So verzeichnete Tiger Research bereits im Februar Werte von über 3,5 Milliarden US-Dollar für XAUT, was auf die hohe Dynamik und die täglichen Schwankungen im Zufluss von neuem Kapital hindeutet.

Die Attraktivität dieser Token liegt in ihrer Transparenz. Nutzer können oft über die Blockchain oder durch regelmäßige Prüfberichte der Emittenten verifizieren, dass ihr digitales Eigentum tatsächlich durch physische Goldbarren gedeckt ist.

Im Gegensatz zu klassischen Gold-ETFs, die oft nur während der Börsenöffnungszeiten gehandelt werden können, erlaubt die Blockchain-Technologie eine sofortige Abwicklung zu jeder Tageszeit.

Dies ist besonders in geopolitisch unsicheren Zeiten ein entscheidender Vorteil, da Anleger sofort auf globale Ereignisse reagieren können.

Die Marktführerschaft von Tether und Paxos unterstreicht zudem, dass Vertrauen in die ausgebende Institution nach wie vor die wichtigste Währung im Krypto-Sektor bleibt.

Während neue Konkurrenten versuchen, mit geringeren Gebühren Marktanteile zu gewinnen, setzen die großen Player auf ihre jahrelange Erfahrung und ihre bewährte Infrastruktur.

Fazit und Einordnung

Das massive Wachstum des tokenisierten Goldes im ersten Quartal 2026 ist ein klares Signal für die Reife des Marktes. Die Umwandlung von physischen Werten in digitale Token ist keine Zukunftsvision mehr, sondern gelebte Realität im institutionellen Handel.

Diese Entwicklung zeigt, dass die Blockchain-Technologie ihre Nische verlässt und beginnt, die Infrastruktur des globalen Rohstoffhandels fundamental zu verändern.

Für die Finanzbranche bedeutet dies eine Demokratisierung des Zugangs zu Edelmetallen, während sie gleichzeitig die Effizienz und Transparenz erhöht, was langfristig die Stabilität des gesamten digitalen Ökosystems fördern wird.

Kryptowährungen sind i.d.R. nicht anonym, sondern pseudonym. Durch die Hinterlegung deines Ausweises kann dein Börsen-Anbieter deinen gesamten Geldfluss nachverfolgen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du hier mehr über die besten Börsen ohne KYC lernen!