TRUMP Coin bricht weiter ein, während Anleger auf Maxi Doge wetten

Das Wichtigste in Kürze

Trump Memecoin verliert in einem Jahr über 75 Prozent seines Werts.

Anleger sehen Trump Memecoin als Ausdruck steigender Unzufriedenheit mit US-Politik.

Anleger wetten auf Maxi Doge, Fitness- und Trading-Memecoin.

Der TRUMP Coin zählt zu den politisch aufgeladenen Meme-Coins des Kryptomarktes – doch die Kursentwicklung der vergangenen Monate zeigt eine deutlich schwächere Dynamik.

Ein Blick auf die Performance der letzten zwölf Monate offenbart einen massiven Wertverlust von rund 75 %. Aktuell rangiert der Token lediglich noch auf Platz 67 nach Marktkapitalisierung und kommt auf eine Bewertung von etwa 750 Millionen US-Dollar.

Berücksichtigt man jedoch die Fully Diluted Valuation, fällt die theoretische Gesamtbewertung deutlich höher aus, was für Anleger zusätzliche Verwässerungsrisiken bedeuten kann. Gleichzeitig liegt die Liquidität bei rund 3,25 Milliarden US-Dollar, was kurzfristige Handelsaktivität ermöglicht, aber die langfristige Entwicklung nicht stabilisieren konnte.

Besonders auffällig ist die jüngste Dynamik: Allein im vergangenen Monat verlor der Memecoin weitere rund 25 % an Wert, was eine klare relative Schwäche gegenüber vielen anderen Krypto-Assets signalisiert.

Schwache Umfragewerte? Auch der Trump-Memecoin spiegelt sinkende Zustimmung wider

Ein Blick auf die aktuelle Kursentwicklung des Trump-Memecoins zeigt einen langfristigen Abwärtstrend – und einige Marktbeobachter ziehen mittlerweile Parallelen zur politischen Stimmungslage. Da der Token kaum einen klaren technologischen Nutzen oder ein eigenständiges Ökosystem besitzt, wird er von manchen Anlegern eher als eine Art Stimmungs- oder Popularitäts-Proxy betrachtet.

Steigt die öffentliche Aufmerksamkeit oder Zustimmung für Donald Trump, könnte theoretisch auch die Nachfrage nach dem Meme-Coin steigen. Umgekehrt könnte eine schwächere politische Stimmung ebenfalls Druck auf den Kurs ausüben.

Das beigefügte Chart verdeutlicht jedenfalls eine deutliche Abwärtsbewegung über viele Monate hinweg. Gleichzeitig zeigen jüngste Umfragen, dass die politischen Zustimmungswerte zuletzt nicht klar an Dynamik gewonnen haben. Für einige Marktteilnehmer passt dieses Bild zusammen: Sinkende Euphorie rund um die politische Figur könnte sich auch im schwächeren Interesse an entsprechenden Meme-Coins widerspiegeln.

Do you think there's a relation between the $TRUMP memecoin and his approval ratings? pic.twitter.com/5OU7YmpVmo — Jorn van Swan (@JornvanFlagship) February 27, 2026

Trotz Kursschwäche: Hohe Bewertung bleibt ein Risiko für Anleger

Auch wenn der Trump-Memecoin zuletzt deutlich an Wert verloren hat, bleibt die Bewertung aus Sicht vieler Marktbeobachter weiterhin ambitioniert. Besonders kritisch wird dabei die sogenannte Fully Diluted Valuation betrachtet, also die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung. Diese liegt deutlich über der aktuellen Bewertung auf Basis der frei handelbaren Tokens und signalisiert, dass künftig noch ein erhebliches Angebot auf den Markt kommen könnte. Für Anleger bedeutet das potenzielle Unlock-Risiken, die zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen können.

Gleichzeitig fehlt dem Projekt derzeit klar das Momentum. Der Kursverlauf der vergangenen Monate zeigt ein überwiegend negatives Sentiment, während viele andere Segmente des Kryptomarktes zumindest phasenweise stärkere Erholungen verzeichnen konnten.

Vor diesem Hintergrund richten einige spekulative Anleger ihren Blick zunehmend auf neue Meme-Coin-Projekte, die derzeit mehr Momentum aufbauen. Ein Beispiel ist Maxi Doge, das sich aktuell noch im Presale befindet. Das Projekt konnte bereits über 4,6 Millionen US-Dollar Kapital einsammeln und bietet derzeit eine Staking-Rendite von rund 60 % APY, was für viele frühe Investoren attraktiv erscheint.

Auffällig ist vor allem das Branding: Maxi Doge kombiniert klassische Meme-Coin-Elemente mit einer sehr offensiven Ästhetik aus Fitness-Lifestyle, Trading-Mentalität und Leverage-Kultur. Der Coin positioniert sich damit bewusst als überzeichnete Mischung aus Gym-Culture, High-Risk-Trading und Internet-Meme – ein Konzept, das insbesondere in sozialen Medien viral verbreitet wird. Gerade solche starken Narrative können im Meme-Coin-Segment kurzfristig erhebliches Interesse erzeugen.

Das aktuelle Momentum könnte hier eher für MAXI und gegen TRUMP sprechen.

