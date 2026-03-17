Das Wichtigste in Kürze

Präsident Trumps jüngste Äußerungen bei einem Treffen im Weißen Haus, die in den sozialen Medien verstärkt wurden, zielen explizit auf den datenabhängigen Ansatz von Fed-Chef Jerome Powell ab.

Trump argumentierte, dass ein “Drittklässler” die Notwendigkeit von Senkungen verstehen würde, und bezeichnete die aktuelle Zielspanne von 3,50 % bis 3,75 % als Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Bitcoin (BTC) notiert nahe 73.900 USD und konsolidiert unter der psychologischen Marke von 75.000 USD, während die Exekutive den öffentlichen Druck auf die Federal Reserve verstärkt. Auslöser ist die Forderung von Präsident Donald Trump nach einer sofortigen “Sondersitzung” zur Senkung der Zinssätze – eine politische Herausforderung für die Unabhängigkeit der Zentralbank, die die Märkte dazu zwingt, die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Liquiditätsausweitung vor der FOMC-Sitzung im März neu zu bewerten.

Während die Federal Reserve eine restriktive Haltung beibehalten hat, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen, bringt das Beharren des Präsidenten auf Zinssenkungen “genau jetzt” Volatilität in Risikoanlagen. Die Märkte wägen derzeit die Wahrscheinlichkeit ab, dass die Fed dem Druck der Exekutive angesichts stabiler Wirtschaftsdaten nachgibt – eine Dynamik, die sich direkt auf die Kapitalkosten und damit auf die für spekulative Anlagen wie Krypto verfügbare Nettoliquidität auswirkt.

Fed-Unabhängigkeit und die Liquiditätsgleichung

Präsident Trumps jüngste Äußerungen bei einem Treffen im Weißen Haus, die in den sozialen Medien verstärkt wurden, zielen explizit auf den datenabhängigen Ansatz von Fed-Chef Jerome Powell ab. Trump argumentierte, dass ein “Drittklässler” die Notwendigkeit von Senkungen verstehen würde, und bezeichnete die aktuelle Zielspanne von 3,50 % bis 3,75 % als Bedrohung für die nationale Sicherheit. Für die Kryptomärkte ist der Wirkungsmechanismus hier die impliziten Kosten der Hebelwirkung. Trumps Vorstoß für niedrigere Zinsen zielt darauf ab, die Schuldendienstkosten für die Staatsverschuldung in Höhe von 39 Billionen USD zu senken, signalisiert aber auch eine potenzielle Verschiebung hin zur fiskalischen Dominanz – ein Szenario, in dem die Geldpolitik gezwungen ist, sich den Staatsausgaben anzupassen.

Trotz der politischen Rhetorik stützen die Daten einen sofortigen Kursschwenk noch nicht. Das CME FedWatch Tool zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 99 % an, dass die Zinsen bei der FOMC-Sitzung in dieser Woche unverändert bleiben. Die Wahrscheinlichkeit für die darauffolgende Sitzung am 29. April liegt mit 97 % für ein Beibehalten ähnlich hoch. Diese Diskrepanz zwischen den Forderungen des Präsidenten und der Markteinpreisung schafft ein binäres Risikoumfeld: Bleibt die Fed wie erwartet hart, bleibt auch die Liquidität knapp; jedes taubenhafte Signal von Powell würde jedoch wahrscheinlich als Kapitulation interpretiert werden, was eine schnelle Neubewertung des Dollars und einen Anstieg der Risikoanlagen auslösen würde.

Die Spannung wird durch die fiskalische Landschaft weiter verkompliziert. Mit dem vorgeschlagenen “One Big Beautiful Bill Act”, der massive Finanzspritzen in die Wirtschaft vorsieht, bleiben die Inflationsrisiken mit 2,4 % erhöht. Bankrate-Ökonom Michael Nguyen stellt fest, dass solche Spritzen typischerweise das BIP-Wachstum ankurbeln, gleichzeitig aber die Inflation in die Höhe treiben. Sollte die Fed die Zinsen vorzeitig in diesen fiskalischen Stimulus hinein senken, könnten die Realzinsen tief ins Negative rutschen – ein historisch bullisches Szenario für Sachwerte wie Bitcoin.

Asset-übergreifende Korrelation: Bitcoin als Liquiditäts-Proxy

(Quelle – BTC USD, TradingView)

Die Preisentwicklung von Bitcoin spiegelt derzeit eher seinen Status als High-Beta-Proxy für die globale Liquidität wider als den einer reinen Safe-Haven-Anlage. Die 30-Tage-Korrelation zwischen BTC und dem Nasdaq 100 bleibt eng, was darauf hindeutet, dass Kryptomärkte primär über den Diskontsatz-Mechanismus gehandelt werden. Wenn Trumps Druckkampagne Erfolg hat und die Renditen nach unten zwingt, würde die resultierende Liquiditätsausweitung überproportional wachstumssensitiven Anlagen zugutekommen.

Es existiert jedoch ein Entkopplungsszenario. Sollte der Anleihenmarkt eine potenzielle Zinssenkung als politischen Fehler interpretieren, der die Inflation neu entfacht, könnte die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen in Erwartung einer langfristigen Abwertung in die Höhe schnellen. In diesem Umfeld argumentieren einige Analysten, dass Bitcoin von Aktien divergieren und sich angesichts von Staatsschuldenbedenken eher wie digitales Gold verhalten könnte. Derzeit bleibt jedoch der unmittelbare Preis für Geld der Haupttreiber, wobei Bitcoin scharf auf Verschiebungen in der Kurve der Federal Funds Futures reagiert.

Nach oben hin bleibt der kritische Widerstand bei 72.000 USD. Ein Rückerobern dieses Niveaus bei Spot-Volumen würde einen Ausbruch aus der aktuellen Akkumulationsphase bestätigen. Technische Indikatoren deuten auf Neutralität hin, wobei der RSI nahe 50 schwankt, was darauf hindeutet, dass der Markt auf einen definitiven Makro-Trigger wartet – wahrscheinlich die Erklärung der FOMC oder die Aktualisierung des Dot Plots – um sich für eine Richtung zu entscheiden.

Auswirkungen auf institutionelle Flows bei der März-FOMC

Die institutionellen Zuflüsse scheinen in Erwartung des nächsten Schritts der Fed innezuhalten. Während Spot-Bitcoin-ETFs, einschließlich IBIT von BlackRock und FBTC von Fidelity, seit Jahresbeginn beständige Zuflüsse verzeichneten, hat sich das Tempo verlangsamt, da die Renditen von Staatsanleihen erhöht bleiben. Institutionelle Anleger verdienen im Wesentlichen risikofreie 3,5 % bis 4 % in kurzfristigen Staatspapieren, was die Opportunitätskosten für das Halten von nicht-verzinslichen Anlagen wie Bitcoin erhöht.

Daten des Analyseunternehmens Glassnode deuten darauf hin, dass das Angebot von Langzeithaltern (Long-Term Holders) stabil bleibt, was darauf hindeutet, dass überzeugte Käufer das kurzfristige politische Rauschen ignorieren. Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung benötigt der Markt jedoch neues Nettokapital, das historisch mit Phasen der geldpolitischen Lockerung korreliert ist. Sollte die Fed signalisieren, dass sie den Druck der Exekutive ignoriert und an einer “higher for longer”-Haltung festhält, könnten wir eine vorübergehende Kapitalrotation aus Risikoanlagen zurück in festverzinsliche Wertpapiere erleben.

Bis die Federal Reserve ihren Standpunkt gegenüber dem Druck der Regierung geklärt hat, bleibt die Wahrscheinlichkeit einer volatilen Seitwärtsbewegung hoch, was das unmittelbare Aufwärtspotenzial von Bitcoin nahe der Widerstandsniveaus effektiv deckelt.