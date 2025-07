Trump unterzeichnet offiziell den GENIUS Act: Krypto steht im Rampenlicht

Ob das nun scherzhaft gemeint war oder nicht – eines ist klar: Krypto hat gerade das Präsidialsiegel der Zustimmung erhalten.

Lassen Sie uns durchgehen, was das bedeutet – und warum es alles verändern könnte.

Das war kein stilles Durchwinken einer Richtlinie. Die Unterzeichnung des GENIUS Act erfolgte mit voller präsidialer Inszenierung. Trump stand vor den Kameras, flankiert von führenden Persönlichkeiten von Coinbase, Kraken, Circle, Tether, Visa, Robinhood und Gemini. Alle Schwergewichte. Alle breit grinsend.

🚨TRUMP OFFICIALLY SIGNS THE GENIUS ACT 🖊️

During the ceremony, President Trump joked the GENIUS Act must’ve been named after him.

He thanked Coinbase, Kraken, Circle, Tether, Visa, Robinhood, Gemini, among others.

Crypto just got the presidential seal of approval! 🇺🇸 pic.twitter.com/oIf8IyavNW

— Coin Bureau (@coinbureau) July 18, 2025